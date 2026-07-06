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Экономика » Производство » Авиация

Российское двигателестроение переходит к серийному воплощению беспилотных амбиций. На выставке "Иннопром" в Екатеринбурге Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) представила АПД-13 — поршневой агрегат для легких гражданских дронов.

Беспилотник
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Беспилотник

Машина мощностью 13 лошадиных сил при весе всего 3,4 килограмма уже завершила цикл летных испытаний. Это не просто выставочный образец, а готовое звено для формирования технологического суверенитета в сегменте малой авиации, где долгое время доминировали зарубежные комплектующие.

Технический паспорт АПД-13: легкость и высота

АПД-13 спроектирован как высокоэффективная "сердечная мышца" для аппаратов, работающих на средних высотах. Двухцилиндровая двухтактная схема с воздушным охлаждением позволила добиться экстремально низкой массы. Рабочий объем в 130 кубических сантиметров обеспечивает подъем БПЛА на высоту до 3000 метров. В условиях, когда финансовая система получила сигнал к пересмотру инвестиционных приоритетов, создание собственных недорогих комплектующих становится критическим фактором окупаемости беспилотных систем.

"Мы видим, как в промышленности формируется новый стандарт прозрачности затрат. Использование АПД-13 позволяет снизить зависимость от волатильных поставок извне, что критически важно для планирования производственных циклов в условиях текущего перегрева рынка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инженеры применили систему принудительного искрового зажигания и внешнего смесеобразования. Это решение "разгрузило" цилиндры и повысило экологический класс установки. Регулировка расхода топлива стала гибче: двигатель одинаково стабилен и на крейсерских оборотах, и при резком наборе мощности. Такая архитектура упрощает администрирование парка дронов, делая их эксплуатацию предсказуемой и дешевой.

М105: Тяжелая артиллерия для легких самолетов

Параллельно с "беспилотным" сегментом ОДК выводит на рынок М105 — инжекторный двигатель мощностью 115 лошадиных сил. Это решение для автожиров и малой гражданской авиации. При весе 75 кг мотор обладает назначенным ресурсом в 2000 часов. Сейчас корпорация финализирует получение сертификата разработчика от Росавиации. Это юридический фундамент, который позволит легально импортозаместить иностранные аналоги в сегменте учебных самолетов и частных перевозок.

Параметр АПД-13 М105
Мощность (л.с.) 13 115
Вес агрегата (кг) 3,4 75
Макс. высота (м) 3000 Малая авиация

Разработка М105 идет в русле общих трендов на долгосрочную устойчивость систем. В авиации во главу угла ставится ресурсная база. Межремонтный период в 750 часов делает эксплуатацию М105 экономически обоснованной для региональных авиакомпаний, работающих на коротких маршрутах.

"С точки зрения корпоративного права, завершение сертификации Росавиацией — это зеленый свет для крупных контрактов. Бизнес получает юридически чистый продукт, полностью защищенный от санкционных рисков и проблем с лицензированием запчастей", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Стратегия малых поршней: планы ОДК

"Над развитием беспилотных систем работает большая кооперация предприятий Госкорпорации Ростех. Задача ОДК — обеспечить коллег надежными, эффективными и недорогими силовыми установками. Созданный специалистами корпорации опытный образец АПД-13 прошел комплекс наземных и летных испытаний, в том числе на испытательном стенде, продемонстрировав уверенную работу во всем диапазоне рабочих режимов и подтвердив технические характеристики, не уступающие зарубежным аналогам. В этом году мы также планируем расширить модельный ряд авиационных поршневых двигателей, создав силовую установку мощностью 6 лошадиных сил", — подчеркнул генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Расширение линейки авиамоторов до 6 л. с. позволит закрыть нишу сверхлегких разведывательных и курьерских дронов.  Создание семейства двигателей на единой технологической платформе снижает издержки на сервис и обучение техников.

"Любая сложная техническая система требует четкого администрирования рисков. Выход отечественного двигателя на серийный этап — это сигнал для страхового и кредитного рынков о том, что отрасль БПЛА становится зрелой и понятной для банковского проектного финансирования", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о новых двигателях

В чем уникальность АПД-13 для гражданской отрасли?

Это первый российский двигатель такого класса, сочетающий малый вес (3,4 кг) с возможностью полета на высоте до 3 км, что раньше требовало использования импортных агрегатов.

Какое топливо потребляет установка?

Двигатель поршневой, оптимизирован под стандартные авиационные горюче-смазочные материалы с повышенным вниманием к экономичности расхода за счет цифрового управления зажиганием.

Когда М105 появится на реальных самолетах?

Агрегат находится на финальном этапе сертификации Росавиации. После получения документов начнется интеграция мотора в серийные модели легких воздушных судов.

Будут ли создаваться более компактные версии двигателей?

Да, ОДК уже заявила о разработке мотора мощностью 6 лошадиных сил, который дополнит текущую линейку и позволит электрифицировать или моторизировать самые легкие классы БПЛА.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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