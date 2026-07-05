Вклады неожиданно поменялись местами: самый высокий доход теперь приносят не долгие депозиты

Российский банковский сектор оперативно отреагировал на сигналы регулятора, пересмотрев доходность краткосрочных инструментов сбережения. После июньского заседания Центрального банка крупнейшие финансовые организации страны начали индексировать ставки по вкладам на три месяца. Пока одни аналитики ожидают паузы в ужесточении денежно-кредитной политики, рынок уже закладывает в стоимость коротких пассивов текущую неопределенность, при этом охлаждая интерес к долгосрочному планированию.

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Краткосрочные вклады: локальный рост доходности

Банки сместили фокус внимания на трехмесячные депозиты, что подтверждается свежей статистикой. По данным мониторинга, средняя доходность по таким продуктам в топ-20 кредитных организаций увеличилась до 13,5% годовых. Этот процесс стал прямым следствием попыток банков удержать ликвидность в условиях жесткой риторики ЦБ.

"Рост ставок на коротком горизонте — это классическая реакция рынка на неопределенность. Банки не готовы гарантировать высокую доходность на годы вперед, но вынуждены конкурировать за вкладчика здесь и сейчас", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Динамика по длинным депозитам: почему ставки падают

В отличие от сегмента "до 90 дней", вклады на полгода и год демонстрируют обратную тенденцию. Доходность полугодовых депозитов просела на 0,08 процентных пункта, а годовых — на 0,07. Кредитные организации опасаются избыточных процентных расходов в будущем, если инфляция пойдет на спад и регулятор перейдет к смягчению политики. Инвесторы также внимательно следят за тем, как курс золота и другие альтернативные активы влияют на перераспределение капитала из банковских ячеек.

"Разрыв в доходности между короткими и длинными деньгами говорит о том, что финансовый сектор ждет пика ставок в ближайшее время. Банки страхуются от риска 'дорогих' пассивов, которые могут стать обузой при развороте цикла", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогнозы экспертов и ожидания от Банка России

Очередное заседание ЦБ запланировано на 24 июля. Среди бизнес-сообщества преобладают сдержанные ожидания. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предположил, что ключевая ставка останется неизменной либо будет снижена на символические 0,25%. Однако жесткое давление на цены внутри страны заставляет участников рынка сомневаться в скором ослаблении "гайек".

"Для обычного вкладчика сейчас наиболее выгодная стратегия — фиксация прибыли на коротких отрезках. Мы видим, как цифровые рубли и новые стандарты расчетов постепенно меняют ландшафт, но классический депозит остается самым понятным инструментом защитных накоплений", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Показатель / Срок Изменение и рекомендация Вклады на 3 месяца Рост до 13,5%. Оптимально для сохранения ликвидности. Вклады на 6-12 месяцев Снижение доходности. Фиксация ставки выгодна только при ожидании резкого падения процента. Ключевая ставка ЦБ Ожидание сохранения или минимального снижения 24 июля.

Ответы на популярные вопросы о вкладах

Почему ставки по коротким вкладам растут, а по длинным — падают?

Банки закладывают риск сохранения высокой инфляции в ближайшие месяцы, поэтому готовы платить больше за привлечение денег на короткий срок. Падение долгосрочных ставок означает, что в перспективе года банки ожидают смягчения политики ЦБ.

Стоит ли открывать вклад сейчас или подождать решения ЦБ 24 июля?

Если вы планируете разместить средства на 3 месяца, текущие предложения уже учитывают рыночные ожидания. Ждать радикального роста после заседания не стоит, так как рынок часто реагирует на новости заранее.

Как инфляция влияет на реальную доходность депозита?

При ставке 13,5% и инфляции, например, в 8%, реальный доход составляет около 5,5%. Вклады сейчас выполняют скорее защитную функцию, позволяя капиталу не обесцениваться на фоне роста цен.

Безопасно ли хранить деньги в крупнейших банках при текущей волатильности?

Все вклады в банках-участниках системы страхования защищены АСВ на сумму до 1,4 млн рублей. Для сумм свыше этого лимита рекомендуется распределять средства между разными финансовыми организациями.

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