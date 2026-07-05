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Нефтяной кран открывается: OPEC+ готовится к заливке рынка

Экономика » Сырье » Нефть

Мировой нефтяной рынок вошел в фазу болезненной адаптации. Обострение геополитики в Персидском заливе сменилось хрупким затишьем. Стабилизация логистики через Ормузский пролив позволяет ключевым игрокам вернуться к плановому наращиванию добычи.

Нефтевышка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтевышка

Регулятор в лице OPEC+ намерен лечить ценовую волатильность увеличением предложения. 5 июля альянс обсудит квоты на август 2026 года, ориентируясь на восстановление прерванных цепочек поставок.

Логика разморозки мощностей

Действия OPEC+ продиктованы необходимостью балансировки. После месяцев фактического паралича экспортных узлов в Персидском заливе, рынок требует топлива.

Переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном обеспечил безопасный коридор для танкеров. Это снимает премию за риск. Рост добычи на 188 000 баррелей в сутки — мера осторожная, но системная. Институциональные инвесторы ждут возвращения к докризисным метрикам.

"Реальный выход нефти на рынок может отставать от бумажных квот. Консервация скважин — это не выключатель света. Восстановление давления и запуск систем требуют технологического времени, которого у рынка сейчас нет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Инфраструктурный голод сменяется профицитом. Пока Brent держится в рамках коридора, заданного макроэкономическим прогнозом. Однако избыток предложения уже виднеется на горизонте. Нефтяные терминалы работают на пределе возможностей, перекачивая свыше 10 миллионов баррелей в сутки. Это создает давление на котировки, вынуждая регуляторов искать точку равновесия между прибылью и объемами.

Цифры дефицита: эффект блокады

Статистика первой половины 2026 года фиксирует глубокую просадку. Три нефтедобывающих гиганта — Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт — суммарно вывели из оборота 6 миллионов баррелей в сутки. Это вынужденная мера защиты от логистического коллапса. Сейчас задача состоит в том, чтобы вернуть этот объем, не обрушив капитализацию отрасли.

Показатель Значение / Прогноз
Снижение добычи (январь-май) 6 млн барр/сут
Текущий транзит через Ормуз >10 млн барр/сут
Плановый рост квот OPEC+ 188 тыс. барр/сут

"Мы видим классическое ралли запасов. Импортеры агрессивно наполняют хранилища, пока цены не улетели вверх на фоне восстановления спроса в Азии. В краткосрочной перспективе это поддержит рынок", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Риск перегрева и ценового демпинга

Сценарий профицита в 2027 году становится базовым. Искусственное сдерживание добычи долго работать не может. Рынок накопил значительные неиспользованные резервы в плавучих хранилищах. Выход этого ресурса на биржи спровоцирует ценовое пике. Низкая стоимость барреля — это горькое лекарство для ресурсозависимых экономик, но оно неизбежно при перенасыщении.

"Для бизнеса это означает пересмотр инвестиционных моделей. Прибыль будет зависеть не от дорогой нефти, а от операционной эффективности и цифровизации добычи. Кто не сократит издержки — уйдет с рынка", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

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Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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