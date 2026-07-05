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Рынок золота показал признаки жизни: неожиданная статистика из США перевернула игру инвесторов

Экономика » Сырье » Металлы

Мировой рынок золота демонстрирует признаки коррекционного отскока. После четырехнедельного затяжного падения драгметалл прибавил около 2%. Триггером послужила охлажденная статистика занятости в США. Рынок расценил слабые цифры как сигнал к завершению цикла ужесточения монетарной политики.

Золото
Фото: creativecommons.org by Andrey Petukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Золото

Это горькое, но действенное лекарство для инвесторов: когда экономика буксует, ожидания по росту стоимости заимствований тают.

Механика котировок: почему золото реагирует на ФРС

Драгоценный металл завершил неделю на отметке 4174,21 доллара за унцию. Рост составил 1,3%. Фьючерсы с поставкой в августе 2026 года торговались еще выше — 4186,80 доллара.

Катализатором стал отчет по рынку труда США. Сектор вне сельского хозяйства сгенерировал всего 57 тысяч рабочих мест. Это почти вдвое ниже консенсус-прогноза аналитиков. Логика регулятора здесь прозрачна: слабый рынок труда ограничивает маневры для повышения ставок.

"Рынок мгновенно пересчитал риски. Вероятность повышения ставки в сентябре упала с 66% до 54%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики золото теряет привлекательность как не приносящий купонного дохода актив. Теперь же инвесторы ищут безопасную гавань", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Летнее ралли контрастирует с июньским провалом. В конце месяца цены пикировали на фоне опасений, вызванных геополитикой. Конфликт на Ближнем Востоке разгонял инфляционные ожидания. Рынок боялся, что ФРС будет вынуждена держать ключевую ставку на пике. В результате второй квартал 2026 года стал для золота худшим периодом за последние несколько лет.

Показатель Значение / Статус
Недельная динамика +2% (рост после падения)
Прогноз ставки ФРС на сентябрь 54% вероятность повышения
Закупки ЦБ (май 2026) +41 тонна в резервы

Резервы под давлением: тактика центробанков

Институциональные игроки продолжают аккумулировать физический металл. Всемирный совет по золоту зафиксировал чистый прирост запасов центральных банков на 41 тонну за май 2026 года. Это долгосрочный фактор поддержки. Регуляторы используют золото как страховку от системных потрясений и валютной волатильности. Даже на фоне краткосрочных распродаж для защиты национальных валют, общий тренд на замещение долларовых активов сохраняется.

"Золото остается единственным ликвидным активом без кредитного риска. Центральные банки наращивают позиции, игнорируя ценовой шум. Это защитный инстинкт на фоне нестабильности нефтяных котировок и долговых проблем", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Для частных инвесторов текущая волатильность — тест на выдержку. Перегрев экономики США сменяется признаками стагнации. Если ФРС перейдет к снижению стоимости денег в первом квартале следующего года, золото может обновить исторические максимумы. При этом высокие ставки в других сегментах, таких как банковские вклады, создают альтернативные издержки владения металлом.

"Сейчас инвесторы закладывают паузу в действиях ФРС. Статистика по занятости — это фундамент. Без новых рабочих мест потребление падает, а инфляция затухает. Металл реагирует на это как барометр будущей ликвидности", — объяснил риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о золоте

Почему золото растет при плохой статистике США?

Плохие экономические новости увеличивают вероятность того, что ФРС снизит или не будет повышать ставки. Низкие ставки делают золото более выгодным по сравнению с облигациями или депозитами.

Зачем центробанки покупают золото, если оно падает в цене?

Регуляторы мыслят десятилетиями. Золото обеспечивает диверсификацию резервов и независимость от санкционных рисков или краха фиатных валют.

Стоит ли покупать золото как защиту от инфляции?

Традиционно золото считается защитой, но реальная доходность металла падает, когда центральные банки агрессивно борятся с инфляцией повышением ставок.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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