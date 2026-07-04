Бензин оказался под особым контролем: Путин подписал закон с новыми правилами для рынка

Российский топливный рынок переходит на ручное управление через новые законодательные механизмы. Президент Владимир Путин подписал пакет мер для насыщения заправок горючим и защиты нефтеперерабатывающих заводов от дефицита ликвидности. Правительство получает право напрямую определять допустимый ассортимент топлива на АЗС.

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Технологическая гибкость и акцизы

Регулятор легализовал упрощенный способ получения высокооктанового бензина. Компании теперь могут смешивать прямогонное сырье с другими присадками и компонентами прямо на местах. Такой продукт юридически приравняли к полноценному топливу. На сбор подтверждающих документов предприятиям выделили трехмесячный срок. Эти меры призваны сгладить дефицит бензина в России в пиковые периоды потребления.

Налоговое администрирование адаптируется под новые реалии. Акциз на смешанное топливо будет включаться в конечную стоимость, а объем прямогонных фракций начнут фиксировать ежемесячно. Государство разрешило применять демпферный механизм даже для такого типа производства. Это горькое, но действенное лекарство против волатильности цен на стелах АЗС. Ранее для стабилизации предлагался даже временный откат к стандарту Евро-3 ради физического наличия горючего.

Инвестиции и модернизация

Заводской сектор получил продление льготного режима. Модернизационные соглашения для предприятий, инвестирующих в переработку более 100 миллиардов рублей, пролонгированы до конца года. Это создает предсказуемый инвестиционный климат для гигантов отрасли. Правительство также составит перечень уполномоченных организаций, которые смогут получать демпферные выплаты при поставках горючего из-за рубежа. Такая схема уже рассматривалась на фоне возможного импорта топлива из Индии или других стран.

Инструмент регулирования Экономический эффект Продление соглашений на 100 млрд руб. Стабильность налоговых вычетов для крупных НПЗ Легализация смешения компонентов Увеличение объема предложения на внутреннем рынке Импортный демпфер под контролем Защита розничных цен от мировых колебаний

Александр Новак связывал текущие локальные перебои с трансформацией транспортных путей. Чтобы стабилизировать цены на бензин, власти уже снизили норматив биржевых продаж до 10 процентов. Это позволило оставить больше ресурса для прямых поставок в регионы, где зафиксированы наиболее резкие колебания стоимости. Сейчас крупнейшие заводы функционируют на пределе проектных мощностей.

"Дисциплина поставок на биржу критична. Снижение норматива — временный костыль, помогающий региональным сетям. Главное сейчас — не допустить спекулятивного давления на мелкооптовом звене", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Логистика и борьба с дефицитом

Резервы сформированы. На рынок выведены накопленные объемы в размере 1,7 миллиона тонн. Это соответствует уровню запасов прошлого года, но требует более жесткого цифрового контроля за распределением. Созданный при правительстве круглосуточный штаб следит за движением каждой тонны. Ключевая задача — минимизировать риски для инфраструктуры и обеспечить бесперебойное производство, которое в июле должно обойти июньские показатели.

"Рынок нефтепродуктов сегодня — это математическая модель, где ошибки логистики стоят миллиарды. Новое регулирование позволяет легально задействовать все доступные мощности перевалки", — считает в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Почему разрешили смешивание бензина прямо на местах?

Это позволяет быстрее насыщать нефтебазы в регионах, не дожидаясь длительных циклов отгрузки с крупных заводов, что снижает риск пустых колонок.

Как это отразится на качестве топлива?

Документ передает правительству право определять стандарты оборота. Технологический контроль сохраняется, а отчетность по компонентам предоставляется в течение трех месяцев.

Что такое импортный демпфер в новом законе?

Это механизм компенсации разницы между высокой ценой горючего на внешних рынках и фиксированной стоимостью в России, чтобы импортное топливо не приводило к скачкам цен на АЗС.

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