Бензин под особым контролем: экстренные меры вводят сразу в нескольких регионах России

Правительство России перешло к экстренным мерам по стабилизации внутреннего топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак распорядился резко нарастить поставки горючего в Иркутскую область и Забайкальский край, где дефицит бензина привел к введению лимитов и привлечению народных дружин для охраны АЗС. Ситуация осложняется тем, что логистические сбои затронули уже более 30 регионов страны, вынуждая власти внедрять механизмы ручного управления распределением нефтепродуктов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка авто

Экстренные меры: почему Новак вмешался в ситуацию

На закрытом совещании с главами проблемных регионов и руководством нефтяных компаний Александр Новак констатировал необходимость приоритетного обеспечения внутреннего рынка. Заместитель председателя правительства подчеркнул, что ресурсная база в стране достаточна, однако распределение топлива требует корректировки. Нефтяникам поручено пересмотреть графики отгрузок, чтобы ликвидировать локальный дефицит, который начал формироваться еще в конце мая.

"Текущая ситуация требует не просто деклараций, а жесткого соблюдения планов поставок. Мы видим, как топливный рынок перешел под централизованное управление, и сейчас основной риск сместился из плоскости цены в плоскость физического наличия товара на конкретных заправках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

География дефицита: от Иркутска до Забайкалья

Наиболее критическая обстановка сложилась в Восточной Сибири. В Иркутской области власти пошли на беспрецедентные шаги: аграриям и спецслужбам разрешили заправляться без очереди, а на заправках дежурят добровольцы для предотвращения конфликтов. Основной причиной сбоев называют логистические заторы на железных дорогах и сезонный рост спроса. Параллельно с этим власти Крыма и Севастополя договорились о пропорциональном делении поступающих партий горючего, чтобы избежать перекосов в снабжении полуострова.

"Логистическое плечо для восточных регионов всегда было ахиллесовой пятой нашей энергосистемы. Когда спрос со стороны бизнеса и частников растет одновременно, любая задержка цистерн на путях превращается в пустые стелы на АЗС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Рыночные прогнозы и государственное регулирование

Правительство планирует задействовать биржевые механизмы и демпферные выплаты, чтобы удержать цены и стимулировать компании поставлять топливо именно на внутренний рынок, а не на экспорт. Пока в Европе наблюдается кризис на газовых хабах из-за жары, Россия фокусируется на стабилизации нефтяного сектора. Ожидается, что дополнительные объемы бензина и дизеля поступят в регионы в течение ближайших двух недель, что позволит снять напряженность на розничном рынке.

"Для бизнеса сейчас критически важно планировать закупки заранее, так как волатильность сохраняется. Мы рекомендуем компаниям внимательно следить за отчетностью поставщиков, чтобы вовремя заметить риски недопоставок", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие или показатель Последствия и рекомендации Поручение вице-премьера о росте поставок Ликвидация очередей на АЗС в течение 10-14 дней Дефицит горючего в 30 регионах Усиление контроля ФАС за розничными наценками Ввод спецрежима заправки в Иркутской обл. Приоритет для аграриев перед уборочной кампанией

Ответы на популярные вопросы о ситуации на АЗС

Будут ли расти цены на бензин из-за дефицита?

Государство использует механизм демпфера, который компенсирует нефтяникам разницу между экспортной и внутренней ценой, поэтому резких скачков на заправках не ожидается — стоимость будет расти в пределах инфляции.

Почему топливо пропало именно в восточных регионах?

Основная причина — перегруженность Восточного полигона железных дорог, из-за чего доставка цистерн с нефтеперерабатывающих заводов Центральной России и Сибири занимает значительно больше времени.

Могут ли частные лица покупать бензин в канистры?

В большинстве регионов ограничений нет, однако в проблемных зонах, таких как Иркутская область, вводились временные правила, разрешающие покупку в тару только для определенных категорий хозяйств.

Как быстро ситуация нормализуется?

Согласно распоряжению кабмина, нефтяные компании должны перенаправить потоки на внутренний рынок в кратчайшие сроки; обычно эффект от таких мер проявляется в рознице в течение двух недель.

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