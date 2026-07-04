Европа снова нервничает. На газовом рынке — шторм. Цены в ЕС подлетели до трехнедельного максимума. Брюссельских чиновников трясет от страха перед пустой трубой. Пока Трамп жмет руку иранцам в Катаре, европейские хранилища стоят полупустыми. Политика разрядки в Дохе обвалила нефть, но газ живет по своим законам. Это законы дефицита и изношенной инфраструктуры.
Голландский хаб TTF показал зубы. Стоимость мегаватт-часа прыгнула до 43,89 евро. Это пик с середины июня. Британия не отстает — там фьючерсы зафиксировались на уровне 104,4 пенса за терм. Рынок плевать хотел на дипломатические успехи Вашингтона. Инвесторы видят реальность: закачка газа идет со скрипом. Пока американская дипломатия рисует красивые картинки в Катаре, физические объемы в Европе не растут.
"Рынок газа сейчас перегрет из-за структурного голода. Никакие мирные соглашения по иранской нефти не залатают дыры в европейском газовом балансе. Им просто не хватает ресурса для уверенной зимовки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Темпы пополнения запасов — катастрофические. В прошлые два года Елизавета II и Урсула фон дер Ляйен бодрились, заливая ПХГ под завязку. В 2026-м фокус не прошел. Норвежская труба постоянно "на ремонте". Логистика сбоит. Глобальный рынок СПГ высасывает танкеры в Азию. Европа проигрывает конкуренцию за грузы. Ситуация усугубляется тем, что внутреннее единство ЕС трещит по швам из-за цен на энергию.
Юг Европы задыхается от жары. Кондиционеры жрут электричество. ТЭС сжигают газ, который должен был идти в хранилища. Абсурдные обвинения властей в адрес климата не помогают. Энергосистема работает на пределе. Запас прочности испарился вместе с дешевым трубопроводным газом из России.
"Европейцы сами загнали себя в угол, отказавшись от долгосрочных контрактов. Теперь они зависят от спотовых цен и настроения Трампа в Белом доме. Технически нарастить закачку сейчас невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Прорыв в Дохе открыл Ормузский пролив. Танкеры пошли. Но это не спасает Берлин и Париж. Физические объемы СПГ доходят до терминалов, но встают в пробках внутри ГТС. Старая инфраструктура не справляется. Система гниет под нагрузкой. Пока Брюссель обсуждает кризис на границах, промышленность Германии готовится к остановке. Газа нет, а тот, что есть — слишком дорог.
"Геологически Европа пуста. Мы видим судорожные попытки найти альтернативу, но реальность сурова: без системных поставок из надежных источников любая жара или холод обнуляют все их запасы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.
Рынок нефти и газа разделен. Нефть реагирует на геополитику, газ — на физическое наличие топлива в ПХГ. В Европе его не хватает.
Инфраструктура изношена. Постоянное техническое обслуживание ограничивает пропускную способность труб на ключевых направлениях.
Пиковые нагрузки на электросети из-за кондиционеров заставляют энергетиков сжигать газ здесь и сейчас вместо его накопления на зиму.
США продают газ туда, где дороже. Азия часто перебивает цены ЕС, оставляя европейские терминалы пустыми.
В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.