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Мир в Дохе не помог: Европа задыхается от нехватки газа на фоне аномальной летней жары

Экономика

Европа снова нервничает. На газовом рынке — шторм. Цены в ЕС подлетели до трехнедельного максимума. Брюссельских чиновников трясет от страха перед пустой трубой. Пока Трамп жмет руку иранцам в Катаре, европейские хранилища стоят полупустыми. Политика разрядки в Дохе обвалила нефть, но газ живет по своим законам. Это законы дефицита и изношенной инфраструктуры.

Повреждённый газопровод
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Повреждённый газопровод

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Голландский хаб TTF показал зубы. Стоимость мегаватт-часа прыгнула до 43,89 евро. Это пик с середины июня. Британия не отстает — там фьючерсы зафиксировались на уровне 104,4 пенса за терм. Рынок плевать хотел на дипломатические успехи Вашингтона. Инвесторы видят реальность: закачка газа идет со скрипом. Пока американская дипломатия рисует красивые картинки в Катаре, физические объемы в Европе не растут.

"Рынок газа сейчас перегрет из-за структурного голода. Никакие мирные соглашения по иранской нефти не залатают дыры в европейском газовом балансе. Им просто не хватает ресурса для уверенной зимовки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Дырявые баки Европы

Темпы пополнения запасов — катастрофические. В прошлые два года Елизавета II и Урсула фон дер Ляйен бодрились, заливая ПХГ под завязку. В 2026-м фокус не прошел. Норвежская труба постоянно "на ремонте". Логистика сбоит. Глобальный рынок СПГ высасывает танкеры в Азию. Европа проигрывает конкуренцию за грузы. Ситуация усугубляется тем, что внутреннее единство ЕС трещит по швам из-за цен на энергию.

 

Юг Европы задыхается от жары. Кондиционеры жрут электричество. ТЭС сжигают газ, который должен был идти в хранилища. Абсурдные обвинения властей в адрес климата не помогают. Энергосистема работает на пределе. Запас прочности испарился вместе с дешевым трубопроводным газом из России.

"Европейцы сами загнали себя в угол, отказавшись от долгосрочных контрактов. Теперь они зависят от спотовых цен и настроения Трампа в Белом доме. Технически нарастить закачку сейчас невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ловушка для потребителя

Прорыв в Дохе открыл Ормузский пролив. Танкеры пошли. Но это не спасает Берлин и Париж. Физические объемы СПГ доходят до терминалов, но встают в пробках внутри ГТС. Старая инфраструктура не справляется. Система гниет под нагрузкой. Пока Брюссель обсуждает кризис на границах, промышленность Германии готовится к остановке. Газа нет, а тот, что есть — слишком дорог.

"Геологически Европа пуста. Мы видим судорожные попытки найти альтернативу, но реальность сурова: без системных поставок из надежных источников любая жара или холод обнуляют все их запасы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о ценах на газ

Почему цены растут, если США и Иран договорились?

Рынок нефти и газа разделен. Нефть реагирует на геополитику, газ — на физическое наличие топлива в ПХГ. В Европе его не хватает.

Что мешает Норвегии качать больше?

Инфраструктура изношена. Постоянное техническое обслуживание ограничивает пропускную способность труб на ключевых направлениях.

Как жара влияет на дефицит?

Пиковые нагрузки на электросети из-за кондиционеров заставляют энергетиков сжигать газ здесь и сейчас вместо его накопления на зиму.

Спасет ли Европу американский СПГ?

США продают газ туда, где дороже. Азия часто перебивает цены ЕС, оставляя европейские терминалы пустыми.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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