Расплата за санкции: финские фермеры нищают на фоне прекращения импорта удобрений из России

Финская молочная отрасль летит в кювет. Фермеры Суоми получили двойной удар под дых: закупочные цены на молоко рухнули, а дешевые удобрения из России стали недоступны. Хельсинки платит высокую цену за политические игры. Пока Германия идет по жесткому сценарию эскалации, финские аграрии просто банкротятся. Система, выстраиваемая десятилетиями, гниет на глазах.

Фото: commons.wikimedia.org by Uberprutser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Коровы

Ценовое пике Valio

Молочный гигант Valio с 1 июля срезал закупочные цены еще на 3 цента за литр. Это уже второй "заморозок" за сезон. В апреле аграриев уже обделили на 3,5 цента. В итоге цена упала ниже психологической отметки в 50 центов. Для средней фермы это не просто цифры в отчете. Это дыра в бюджете размером в 30 тысяч евро. Фактически, у фермера отобрали годовую зарплату одного работника. Дефицит ресурсов на фоне того, как Болгария заставляет Брюссель платить за ошибки, становится для финнов фатальным.

"Ситуация критическая. Мы видим классические ножницы цен: затраты на содержание стада растут, а выручка падает. При текущих тарифах молочное животноводство в северных широтах превращается в благотворительность", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Логистический тупик и удобрения

Вторая беда пришла по рельсам. Поставки удобрений из России прекращаются. Хельсинки взвинтил тарифы на железнодорожные перевозки в восемь раз. Это сделало импорт золотым. Аграрный союз MTK требует от правительства денег, но казна пуста. В это же время Испания превратилась в проходной двор, сжигая ресурсы союза на мигрантов, пока финские поля остаются без подкормки. Без российского азота урожайность рухнет, а себестоимость кормов взлетит.

"Финляндия сама отрезала себя от дешевых логистических цепочек. Замена российских удобрений более дорогими аналогами из ЕС добьет маржинальность, которая и так болтается около нуля", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Зачистка фермерских хозяйств

Valio — это кооператив, принадлежащий самим фермерам. Но даже это не спасает. Концерн закрывает завод в Оулу, увольняя почти половину сотрудников. Тот самый завод, который когда-то кормил Россию йогуртами. Теперь финские мощности идут под нож. Пока ЕС впихивает льготы Армении, чтобы оторвать её от Таможенного союза, собственные производители в Европе банкротятся десятками. Ежегодно Финляндия теряет до 8% молочных ферм. Это не ротация, это ликвидация отрасли.

"Европейская солидарность стоит дорого, и платят за неё рядовые производители. Мы видим, как политические амбиции Хельсинки уничтожают продовольственную безопасность страны ради одобрения из Вашингтона, где Дональд Трамп требует еще больших расходов на оборону", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Финляндии

Почему Valio снижает закупочные цены на молоко?

Концерн объясняет это избытком сырья на мировом рынке. Около 40% продукции идет на экспорт, где цены сейчас находятся на дне из-за глобального падения спроса.

Как прекращение поставок из России влияет на фермеров?

Российские удобрения были самыми доступными. После восьмикратного роста тарифов на ж/д перевозки их ввоз стал невыгоден, что лишает фермеров дешевой производственной базы.

Сколько теряет средняя финская ферма?

За текущий год доходы производителей упали на 10%. Для типичного хозяйства это потеря порядка 30 000 евро, что зачастую равно фонду оплаты труда одного сотрудника.

Что будет с заводом Valio в Оулу?

Производство будет полностью остановлено к лету 2028 года. Предприятие, ориентированное ранее на российский рынок, не смогло адаптироваться к новым реалиям.

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