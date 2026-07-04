Финская молочная отрасль летит в кювет. Фермеры Суоми получили двойной удар под дых: закупочные цены на молоко рухнули, а дешевые удобрения из России стали недоступны. Хельсинки платит высокую цену за политические игры. Пока Германия идет по жесткому сценарию эскалации, финские аграрии просто банкротятся. Система, выстраиваемая десятилетиями, гниет на глазах.
Молочный гигант Valio с 1 июля срезал закупочные цены еще на 3 цента за литр. Это уже второй "заморозок" за сезон. В апреле аграриев уже обделили на 3,5 цента. В итоге цена упала ниже психологической отметки в 50 центов. Для средней фермы это не просто цифры в отчете. Это дыра в бюджете размером в 30 тысяч евро. Фактически, у фермера отобрали годовую зарплату одного работника. Дефицит ресурсов на фоне того, как Болгария заставляет Брюссель платить за ошибки, становится для финнов фатальным.
"Ситуация критическая. Мы видим классические ножницы цен: затраты на содержание стада растут, а выручка падает. При текущих тарифах молочное животноводство в северных широтах превращается в благотворительность", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Вторая беда пришла по рельсам. Поставки удобрений из России прекращаются. Хельсинки взвинтил тарифы на железнодорожные перевозки в восемь раз. Это сделало импорт золотым. Аграрный союз MTK требует от правительства денег, но казна пуста. В это же время Испания превратилась в проходной двор, сжигая ресурсы союза на мигрантов, пока финские поля остаются без подкормки. Без российского азота урожайность рухнет, а себестоимость кормов взлетит.
"Финляндия сама отрезала себя от дешевых логистических цепочек. Замена российских удобрений более дорогими аналогами из ЕС добьет маржинальность, которая и так болтается около нуля", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Valio — это кооператив, принадлежащий самим фермерам. Но даже это не спасает. Концерн закрывает завод в Оулу, увольняя почти половину сотрудников. Тот самый завод, который когда-то кормил Россию йогуртами. Теперь финские мощности идут под нож. Пока ЕС впихивает льготы Армении, чтобы оторвать её от Таможенного союза, собственные производители в Европе банкротятся десятками. Ежегодно Финляндия теряет до 8% молочных ферм. Это не ротация, это ликвидация отрасли.
"Европейская солидарность стоит дорого, и платят за неё рядовые производители. Мы видим, как политические амбиции Хельсинки уничтожают продовольственную безопасность страны ради одобрения из Вашингтона, где Дональд Трамп требует еще больших расходов на оборону", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Концерн объясняет это избытком сырья на мировом рынке. Около 40% продукции идет на экспорт, где цены сейчас находятся на дне из-за глобального падения спроса.
Российские удобрения были самыми доступными. После восьмикратного роста тарифов на ж/д перевозки их ввоз стал невыгоден, что лишает фермеров дешевой производственной базы.
За текущий год доходы производителей упали на 10%. Для типичного хозяйства это потеря порядка 30 000 евро, что зачастую равно фонду оплаты труда одного сотрудника.
Производство будет полностью остановлено к лету 2028 года. Предприятие, ориентированное ранее на российский рынок, не смогло адаптироваться к новым реалиям.
В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.