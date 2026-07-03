Совкомбанк представил результаты партнерства с Ozon по проекту "Зеленая цена"

Совкомбанк на Банковском конгрессе Банка России рассказал о первых итогах сотрудничества с маркетплейсом Ozon в рамках проекта "Зеленая цена", который позволяет клиентам любых банков приобретать товары со скидкой до 30%.

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк» Совкомбанк представил результаты партнерства

Старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова отметила значительный рост активности своих клиентов после запуска партнерства. Количество транзакций картами Совкомбанка на Ozon выросло в два с половиной раза. За два месяца партнерства более 5% активных клиентов банка привязали карты к маркетплейсу для совершения регулярных покупок.

Партнерство в проекте "Зеленая цена" стало продолжением партнерства, начавшегося с участия Ozon в программе лояльности "Халва" от Совкомбанка, которая объединяет 260 тысяч магазинов-партнеров по всей России. Сегодня клиенты Совкомбанка получают не только возможность использовать беспроцентную рассрочку по карте "Халва" на маркетплейсе, но и одновременно покупать товары по "зеленой цене" со скидками до 30%.

Анна Камбулова подчеркнула, что банк выступает амбассадором маркетплейса для жителей небольших населенных пунктов. Сотрудники отделений Совкомбанка, которые расположены в тысяче населенных пунктов страны, помогают клиентам привязывать карты к Ozon и рассказывают о преимуществах покупок на маркетплейсе.

Привязка карты Совкомбанка к Ozon занимает несколько кликов в мобильном приложении маркетплейса. После этого автоматически применяется рассрочка и "зеленая цена" без дополнительных действий со стороны клиента.

"У нас в два с половиной раза увеличилось количество транзакций нашими картами на Ozon. За два месяца более 5% активных клиентов привязали карты Совкомбанка в Ozon для того, чтобы совершать регулярные платежи. Интересно, что эти же клиенты совершают транзакций на 20% больше, и это здорово. Поэтому на текущий момент мы в сложившейся ситуации довольны, будем смотреть за ее развитием", — сказала старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

Выступление представителя Совкомбанка прошло на сессии "Цифровые платформы и финансовый рынок — в поисках баланса". В мероприятии также приняли участие представители Т-Банка, МТС Банка, банка ВТБ, маркетплейсов Ozon и Wildberries.

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