Мировой рынок нефти входит в фазу жесткой ценовой коррекции. Аналитики Citigroup прогнозируют обвал стоимости барреля Brent до 60-65 долларов уже к концу текущего года. Причина — купирование геополитических рисков и избыточное предложение сырья. Система возвращается к равновесию, которое неизбежно ударит по котировкам.
Главный фактор давления на рынок — деэскалация в ключевых транспортных узлах. Разблокировка Ормузского пролива и вероятная сделка между Вашингтоном и Тегераном аннулируют премию за риск. Инвесторам рекомендуют избавляться от активов при любых временных отскоках цены. Рынок перегрет ожиданиями, которые не подтверждаются реальным спросом.
"Фундаментальные показатели сигнализируют о переломе тренда. Мы видим резкий приток физических объемов нефти с Ближнего Востока. При этом спрос со стороны Китая остается стагнирующим, что лишает рынок опоры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Складские запасы, включая американские стратегические резервы, находятся на многолетних минимумах. Однако даже экстренное восполнение хранилищ не способно поглотить нарастающий вал сырья. Маятник качнулся в сторону избытка, который станет доминирующим фактором в следующем цикле.
Банковский сектор солидарен в оценках нарастающего дисбаланса. Goldman Sachs прогнозирует масштабный профицит предложения в следующем году. Восстановление логистики в Персидском заливе высвобождает объемы, которые ранее удерживались из-за проблем с безопасностью перевозок. Прозрачность поставок растет, а вместе с ней падает маржа производителей.
|Индикатор
|Прогноз на 2027 год
|Глобальный профицит сырья
|3 млн баррелей в сутки
|Темпы восполнения запасов (SPR)
|1 млн баррелей в сутки
|Чистый избыток на рынке
|2 млн баррелей в сутки
Даже агрессивная докапитализация резервных фондов не спасет котировки от снижения. Рынок переходит из состояния дефицита в режим жесткой конкуренции за потребителя. Темпы добычи опережают возможности мировой индустрии по переработке и потреблению топлива.
"Ценовой демпинг со стороны поставщиков с Ближнего Востока — это защитная реакция на слабый интерес покупателей. Физический рынок сейчас слабее, чем бумажный, и это всегда предвестник падения фьючерсов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Банки Уолл-стрит один за другим пересматривают свои модели. Morgan Stanley понизил прогнозы на ближайшие 18 месяцев. Триггером стал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Дипломатический прогресс в этом вопросе работает быстрее, чем любые решения ОПЕК+ по ограничению добычи. Инструменты административного регулирования рынка проигрывают логистической нормализации.
"Мы наблюдаем классический перегрев. Инвестиционные ожидания разбиваются о цифры складской отчетности. Когда предложение превышает спрос на 2-3 миллиона баррелей, удержать цену выше 70 долларов невозможно без новых потрясений", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Экономика требует дешевых ресурсов для борьбы с инфляцией. Высокие цены на энергоносители стали токсичными для глобального роста. Регуляторы и транснациональные банки фактически санкционируют удешевление нефти, чтобы разгрузить себестоимость производства и логистики во всем мире. Это осознанная стратегия на охлаждение системы.
Это уровень рентабельности для большинства крупных проектов и психологическая отсечка для финансовых институтов. При такой цене рынок очищается от неэффективных игроков.
Через пролив проходит пятая часть мирового потребления нефти. Снятие угрозы блокировки убирает из цены "страховую" надбавку, которая составляла 10-15 долларов за баррель.
Лишь временно. Спрос на заполнение хранилищ — это разовый фактор. Он не может компенсировать системный профицит, который формируется за счет роста добычи и слабого потребления в Азии.
Российская нефтепереработка столкнулась с аномальным снижением активности, а объемы первичной обработки сырья в июне обновили многолетние антирекорды отрасли.