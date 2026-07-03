Маятник качнулся в другую сторону: ценам на баррель нефти Brent предрекли резкий обвал

Мировой рынок нефти входит в фазу жесткой ценовой коррекции. Аналитики Citigroup прогнозируют обвал стоимости барреля Brent до 60-65 долларов уже к концу текущего года. Причина — купирование геополитических рисков и избыточное предложение сырья. Система возвращается к равновесию, которое неизбежно ударит по котировкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Jimwmurphy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нефтяная качка

Логика коррекции: почему нефть теряет в цене

Главный фактор давления на рынок — деэскалация в ключевых транспортных узлах. Разблокировка Ормузского пролива и вероятная сделка между Вашингтоном и Тегераном аннулируют премию за риск. Инвесторам рекомендуют избавляться от активов при любых временных отскоках цены. Рынок перегрет ожиданиями, которые не подтверждаются реальным спросом.

"Фундаментальные показатели сигнализируют о переломе тренда. Мы видим резкий приток физических объемов нефти с Ближнего Востока. При этом спрос со стороны Китая остается стагнирующим, что лишает рынок опоры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Складские запасы, включая американские стратегические резервы, находятся на многолетних минимумах. Однако даже экстренное восполнение хранилищ не способно поглотить нарастающий вал сырья. Маятник качнулся в сторону избытка, который станет доминирующим фактором в следующем цикле.

Профицит против дефицита: оценки Goldman Sachs

Банковский сектор солидарен в оценках нарастающего дисбаланса. Goldman Sachs прогнозирует масштабный профицит предложения в следующем году. Восстановление логистики в Персидском заливе высвобождает объемы, которые ранее удерживались из-за проблем с безопасностью перевозок. Прозрачность поставок растет, а вместе с ней падает маржа производителей.

Индикатор Прогноз на 2027 год Глобальный профицит сырья 3 млн баррелей в сутки Темпы восполнения запасов (SPR) 1 млн баррелей в сутки Чистый избыток на рынке 2 млн баррелей в сутки

Даже агрессивная докапитализация резервных фондов не спасет котировки от снижения. Рынок переходит из состояния дефицита в режим жесткой конкуренции за потребителя. Темпы добычи опережают возможности мировой индустрии по переработке и потреблению топлива.

"Ценовой демпинг со стороны поставщиков с Ближнего Востока — это защитная реакция на слабый интерес покупателей. Физический рынок сейчас слабее, чем бумажный, и это всегда предвестник падения фьючерсов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Смена тренда на Уолл-стрит

Банки Уолл-стрит один за другим пересматривают свои модели. Morgan Stanley понизил прогнозы на ближайшие 18 месяцев. Триггером стал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Дипломатический прогресс в этом вопросе работает быстрее, чем любые решения ОПЕК+ по ограничению добычи. Инструменты административного регулирования рынка проигрывают логистической нормализации.

"Мы наблюдаем классический перегрев. Инвестиционные ожидания разбиваются о цифры складской отчетности. Когда предложение превышает спрос на 2-3 миллиона баррелей, удержать цену выше 70 долларов невозможно без новых потрясений", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Экономика требует дешевых ресурсов для борьбы с инфляцией. Высокие цены на энергоносители стали токсичными для глобального роста. Регуляторы и транснациональные банки фактически санкционируют удешевление нефти, чтобы разгрузить себестоимость производства и логистики во всем мире. Это осознанная стратегия на охлаждение системы.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему цена падает именно до 60 долларов?

Это уровень рентабельности для большинства крупных проектов и психологическая отсечка для финансовых институтов. При такой цене рынок очищается от неэффективных игроков.

Как нормализация в Ормузском проливе влияет на котировки?

Через пролив проходит пятая часть мирового потребления нефти. Снятие угрозы блокировки убирает из цены "страховую" надбавку, которая составляла 10-15 долларов за баррель.

Поможет ли восполнение резервов удержать цены?

Лишь временно. Спрос на заполнение хранилищ — это разовый фактор. Он не может компенсировать системный профицит, который формируется за счет роста добычи и слабого потребления в Азии.

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