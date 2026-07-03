Экономику зажали до хруста: монетарная политика превратила Россию в кладбище предприятий

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Экономика

Курс Банка России на сохранение жестких лимитов кредитования ведет к массовому закрытию предприятий, заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что текущая стоимость заемных средств делает невозможным пополнение оборотного капитала, без которого функционирование реального сектора прекращается.

Эльвира Набиуллина
Фото: council.gov.ru by Press Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эльвира Набиуллина

Ранее сообщалось о критическом сокращении предпринимательской активности в стране. Согласно данным Росстата, число регистраций новых юридических лиц упало до исторического минимума: за первое полугодие создано лишь 50,5 тысячи компаний, что на 23% меньше прошлогодних показателей. При этом только за четыре месяца текущего года рынок покинули около 79 тысяч организаций.

Беляев считает текущую ситуацию следствием исключительно денежно-кредитной политики регулятора, которая отрезает бизнес от ресурсов. По его словам, попытки подавить инфляцию через высокую ставку не приносят результата, но парализуют экономический рост.

"Высокая ключевая ставка и дорогой кредит не позволяют предприятиям работать, особенно тем, у кого нет передовых технологий и больших возможностей. Они не выдерживают конкуренции на рынке, поэтому закрываются. При этом уходящих намного больше, чем пытающихся открыться. Причина этому одна — высокая ключевая ставка, других нет", — пояснил он.

Аналитик указал на отсутствие научно обоснованной необходимости удерживать инфляцию именно на уровне 4%. Промышленность способна эффективно развиваться и при 6%, однако при текущих процентах по займам грозит коллапс. Многие специалисты сходятся во мнении, что укрощение инфляции пошло не по плану, превращая борьбу с ростом цен в фактор стагнации. При этом дополнительные риски создает ситуация на топливном рынке, где каждый литр запускает цепную реакцию общехозяйственных издержек.

Эксперт также отметил, что фундаментальные причины инфляции в России связаны не с избытком денег, а с монопольным диктатом цен, особенно в энергетическом секторе. Тем временем дешевые деньги окончательно уходят в прошлое, что подтверждают последние сигналы регулятора. На фоне системных барьеров для развития бизнеса кадровый дефицит перестал быть главной бедой, уступив место проблеме недоступного капитала.

"Инфляция, то есть рост цен, обусловлена диктатом продавцов на рынке — как сейчас с бензином. Можно сколько угодно говорить о дефиците, но на самом деле это безудержная жадность и наглость продавцов, которая повторяется из года в год. В этом году они действуют особенно нагло", — отметил специалист.

Беляев добавил, что продолжение политики жесткого давления на экономику ради достижения символических показателей может привести к необратимым последствиям для индустриального сектора. В экспертном сообществе все чаще звучит мнение, что инфляционная победа ценой экономики лишит бизнес права на долгосрочное развитие.

"Промышленность работает нормально на уровне инфляции в 6%, но высокая ключевая ставка создает проблемы. Тем не менее, продолжается политика давления на экономику с целью добиться инфляции в 4%, хотя мы видим, что она не снижается. По-моему, это денежно-кредитная политика, основанная на дилетантстве или намеренном вредительстве", — заключил экономист.

Экспертная проверка: оценщик бизнеса Антон Дорофеев, банковский аналитик Алина Корнеева

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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