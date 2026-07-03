Укрощение инфляции пошло не по плану: Центробанк борется с последствиями собственной политики

Риск возникновения стагфляции в российской экономике напрямую связан с сохранением сверхвысокой ключевой ставки, считает заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что текущая жесткая денежно-кредитная политика сама по себе становится фактором ускорения инфляции.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Центральный банк России

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса выступила с резким предостережением против преждевременного смягчения параметров ДКП. По ее мнению, попытка снизить стоимость заимствований при текущем уровне цен станет опасным экспериментом, который неизбежно приведет к стагфляции. Однако в экспертной среде указывают, что мировой антирекорд России по уровню реальных ставок уже является масштабным испытанием для национального бизнеса.

Сальников подчеркнул, что вопрос влияния ставки на экономику не имеет линейного решения. По его словам, эффект от снижения зависит от темпов процесса и сопутствующих мер со стороны правительства и регулятора. При этом эксперт убежден, что поиск "золотой середины" возможен без негативных последствий для финансовой системы. При этом аналитики отмечают, что траектория стоимости заемных средств должна учитывать реальные возможности производственного сектора.

"Здесь все не так однозначно: многое зависит от конкретных параметров снижения — до какого уровня, с какой скоростью и будет ли оно сопровождаться дополнительными мерами со стороны Центробанка или правительства. При желании смягчить денежно-кредитную политику можно и без негативных последствий, скорее даже с позитивными. У нас, к сожалению, часто возникает дихотомия: либо супервысокая ставка, либо супернизкая. На мой взгляд, здесь возможна золотая середина, и ее нужно искать", — отметил он.

Специалист обратил внимание, что избыточно жесткие условия кредитования начинают работать против заявленных целей регулятора. В ситуации, когда на обслуживание долгов уходит значительная часть прибыли, предприятия вынуждены закладывать эти издержки в конечную стоимость товаров. На этом фоне в парламенте уже потребовали пересмотреть политику ЦБ и изменить подходы к формированию ключевой формулы регулятора.

"Мне кажется, стагфляция возможна именно при сохранении высокой ключевой ставки. Она уже давно носит проинфляционный характер и сама провоцирует рост цен, так как ведет к увеличению издержек и снижению доходности бизнеса. Стагфляция — это то, что нам угрожает в средне- и долгосрочной перспективе именно из-за политики сверхжесткой денежно-кредитной политики", — пояснил эксперт.

Ожидания бизнеса относительно того, что финансовые власти найдут баланс между подавлением роста цен и доступностью капиталов, пока остаются неоправданными.

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