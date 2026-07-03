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Нефтяная артерия меняет направление: Канада готовится вырваться из энергетической тени США

Экономика » Сырье » Нефть

Канада форсирует проект масштабного нефтепровода к тихоокеанскому побережью, чтобы положить конец монополии США на закупку своего сырья. Новая магистраль мощностью до 1 млн баррелей в сутки ориентирована на рынки Азии, что фактически означает начало энергетического разворота Оттавы на фоне нарастающих угроз со стороны Вашингтона. Попытки Белого дома диктовать условия, включая угрозы введения стопроцентных пошлин и абсурдные предложения о поглощении Канады в качестве 51-го штата, заставили канадское правительство искать спасения в расширении торговли с Китаем.

Канада
Фото: Skeezix1000 by Gary J. Wood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Канада

Трубопровод в Азию: стратегия выживания Альберты

Власти канадской провинции Альберта официально подтвердили планы по строительству новой нефтяной артерии протяженностью более 1000 километров. Цель амбициозная — удвоить добычу нефти к 2035 году и обеспечить прямой выход сырья на азиатских потребителей. На текущий момент почти весь канадский экспорт (около 4 млн баррелей в день) поглощается американской экономикой, что делает Канаду заложником внутренней политики Вашингтона.

"Переориентация потоков на Восток — это естественная реакция на риски, которые несут колебания экспортного спроса и усиление протекционизма в США", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Премьер-министр Марк Карни заявляет о намерении превратить страну в "энергетическую сверхдержаву". Магистраль проложат по уже существующему горному коридору к побережью Британской Колумбии. Запуск намечен на сентябрь 2027 года. Это позволит Канаде диверсифицировать поставки, учитывая, что сейчас она покрывает 60% всего американского импорта нефти, но получает за это цену ниже мировых котировок из-за отсутствия альтернативных покупателей.

Политический шантаж: почему Трамп посягнул на Канаду

Экономический демарш Оттавы стал ответом на резкую риторику Дональда Трампа. Американский лидер не единожды публично рассуждал об аннексии соседа, предлагая канадцам стать "51-м штатом" ради снижения налогов и военной защиты от "российских и китайских кораблей". За этими лозунгами скрывается желание Вашингтона установить полный финансовый и юридический контроль над богатыми природными ресурсами Канады.

"Подобные угрозы со стороны США нарушают международное право и вынуждают Канаду искать союзы в Пекине, что мы и видим на примере недавних соглашений о снижении тарифов между Оттавой и КНР", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Несмотря на то что позже Трамп смягчил позицию, заявив, что "с этим не разберешься за три с половиной года", Канада уже запустила процесс минимизации рисков. В ситуацию вмешался даже британский престол: приезд короля Карла III в Оттаву в мае 2025 года дипломаты расценили как четкий сигнал Вашингтону о суверенитете территории.

Порты и терминалы: инфраструктурный рывок Оттавы

Одним трубопроводом экспансия на азиатские рынки не ограничится. Правительство планирует инвестировать около 7 млрд долларов в модернизацию порта Ванкувер. Программа включает строительство пяти специализированных терминалов для экспорта сжиженного газа. Это позволит более чем в три раза увеличить производство СПГ в течение ближайшего десятилетия.

"Любые крупные инфраструктурные проекты требуют страхования рисков, особенно когда речь идет о долгосрочных поставках в нестабильные регионы через океан", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Событие / Показатель Последствия и эффект
Строительство нефтепровода в Бр. Колумбию Снижение зависимости от экспорта в США на 25-30%.
Угроза пошлин Трампа в 100% Ускорение сближения Канады с Китаем и рынками Азии.
Модернизация порта Ванкувер Рост мощностей по перевалке СПГ в три раза.
Удвоение добычи в Альберте Миллиардные доходы бюджета вне долларовой зоны США.

Ответы на популярные вопросы о канадском нефтепроводе

Зачем Канаде новый трубопровод, если есть рынок США?
США используют свое положение монополиста, чтобы диктовать цены. Кроме того, политическая нестабильность в Вашингтоне и угрозы торговых войн делают зависимость от одного покупателя критически опасной для канадской экономики.

Как это скажется на мировых ценах на нефть?
Появление дополнительного миллиона баррелей в сутки на азиатском рынке может усилить конкуренцию, что выгодно крупным импортерам, таким как Китай и Индия, но может вызвать недовольство у традиционных поставщиков региона.

Реально ли построить такой объект к 2027 году?
Сроки крайне сжатые, учитывая сложный рельеф горного коридора. Однако использование существующих маршрутов и статус "национального приоритета" могут ускорить экологические и юридические согласования.

Смогут ли США заблокировать проект?
Прямых рычагов на суверенной территории Канады у Вашингтона нет, однако США могут оказать давление через финансовые институты или экологические организации, чтобы затянуть сроки ввода объекта в эксплуатацию.

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Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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