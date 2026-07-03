Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Доездился до капиталки: когда пора продавать машину, чтобы не кормить автосервисы
Бабушкины заготовки: как правильно сварить и закатать компот из ревеня с яблоками
Полный бак как сладкая приманка: что на самом деле скрывает акция отелей Туапсе
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Живот втягивается сам: хитрая техника для плоского пресса без единого упражнения
Никакой химии на столе: как защитить капусту от гусениц правильно и безопасно
Тонкие волосы наконец-то станут гуще: как создать объем, не убирая ни одного сантиметра
Оглушительный позор Пентагона: США провалили создание гиперзвукового оружия

Летние распродажи скрывают не только шорты: именно эти товары летом теряют в цене

Экономика

Рациональное потребление требует жесткого планирования. Покупка несезонных товаров в летний период позволяет сгладить инфляционные риски и избежать наценок в период пикового спроса. Переток капиталов из текущих трат в долгосрочные активы, такие как техника или верхняя одежда, стабилизирует личный бюджет.

Покупки
Фото: https://pixabay.com by Alexas_Fotos is licensed under Free
Покупки

Логика несезонного потребления

Ритейлеры стремятся минимизировать складские издержки. Хранение зимних пуховиков или снегоуборщиков летом обходится дорого, что заставляет бизнес демпинговать. Это окно возможностей для тех, кто контролирует свои финансовые потоки без лишних эмоций. Выбор классических моделей гарантирует, что вещь сохранит актуальность через несколько лет. Инвестиции в базовый гардероб летом окупаются в два-три раза к декабрю.

"Рынок живет циклами. Летом спрос на тепловое оборудование падает почти до нуля, что вынуждает продавцов опускать планку прибыли ради оборота. Это идеальное время для формирования резервов", — объяснил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Проверка домашней инфраструктуры

Обогреватели и снегоуборочная техника летом стоят на треть дешевле. Пока население массово скупает кондиционеры, цены на конвекторы и тепловые пушки стагнируют. Важно учитывать, что современное ценообразование в ритейле ориентируется на динамический спрос. Цифровые алгоритмы мгновенно поднимут цену при первых заморозках. Покупка снегоуборщика в июле — это не только экономия, но и страховка от дефицита запчастей зимой.

Категория товара Средняя экономия летом
Верхняя зимняя одежда 30–50%
Снегоуборочная техника 20–30%
Климатические системы (тепло) 15–25%
Зимний спорт (лыжи, коньки) 40%

Спортивный инвентарь и одежда

Лыжи, коньки и санки летом переходят в категорию балласта для спортивных магазинов. Продавцы готовы давать максимальные скидки, чтобы освободить полки под велосипеды и электросамокаты. Это касается и деловых костюмов. Пока рынок труда замирает в отпусках, спрос на строгую одежду падает. Если учитывать нынешнюю трансформацию ритейла, осенью ассортимент может сократиться, а цены — вырасти из-за логистических сбоев.

"Договоры на поставку зимних коллекций заключаются на полгода вперед. Летние распродажи — это ликвидация остатков, где можно найти качественную кожу и шерсть по цене синтетики", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Школьный рынок и его правила

Школьные принадлежности начинают дорожать в середине августа. Это закон сезонности. Родители, которые закупают форму и канцтовары в июне, избегают ажиотажа и накруток. Современные технологии позволяют отслеживать динамику цен, и статистика подтверждает: самый выгодный коридор для покупок к школе — с 15 июня по 15 июля. Позже начинается агрессивный маркетинг, который маскирует рост цен под мнимые акции.

Ответы на популярные вопросы о закупках

Не потеряет ли товар актуальность к зиме?

Если выбирать базовые модели, актуальность сохраняется годами. Классические пальто, простые пуховики и снегоуборщики известных брендов не выходят из строя и не меняют дизайн радикально. Избегайте слишком броских, ультратрендовых вещей.

Где искать скидки на зимнюю технику в жару?

Мониторьте крупные маркетплейсы и специализированные строительные гипермаркеты. Часто они устраивают закрытые распродажи несезонных остатков через свои мобильные приложения для удержания лояльной аудитории.

Опасно ли покупать зимнюю обувь летом?

Никаких рисков нет, если соблюдать правила примерки. Единственный нюанс — кожа должна храниться в сухом месте. При покупке проверяйте эластичность подошвы, так как пересушенный на складе материал может треснуть при первом морозе.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Алексей Кузнецов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Мир. Новости мира
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Мир. Новости мира
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Популярное
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая

В Пекине завершилась закрытая подготовка элитных подразделений под руководством ведущих генералов, что заставило западные столицы всерьез опасаться за свое влияние.

Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов
Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов
Последние материалы
Доездился до капиталки: когда пора продавать машину, чтобы не кормить автосервисы
Бабушкины заготовки: как правильно сварить и закатать компот из ревеня с яблоками
Полный бак как сладкая приманка: что на самом деле скрывает акция отелей Туапсе
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Живот втягивается сам: хитрая техника для плоского пресса без единого упражнения
Никакой химии на столе: как защитить капусту от гусениц правильно и безопасно
Тонкие волосы наконец-то станут гуще: как создать объем, не убирая ни одного сантиметра
Оглушительный позор Пентагона: США провалили создание гиперзвукового оружия
92-й и 95-й встретились в одном баке: именно здесь ошибается большинство водителей
Людям надоело стоять в очередях на АЗС: решение Кремля экстренно изменило ситуацию в Калининграде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.