Точку в слухах поставили: Набиуллина раскрыла правду о принудительном переводе на цифровой рубль

Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о принудительном переводе социальных выплат и заработных плат в новую форму валюты. Регулятор подчеркивает, что внедрение цифрового рубля не отменяет хождение наличных и безналичных денег, оставляя за гражданами право выбора привычного способа расчетов.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by premier.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эльвира Набиуллина

Принцип добровольности: позиция Центробанка

Эльвира Набиуллина назвала утверждения о безальтернативном переходе на цифровой рубль "страшилкой" и "абсурдом". По словам главы ЦБ, бюджетники и пенсионеры сохранят возможность получать средства на банковские карты или наличными в кассах. Текущая информационная кампания регулятора призвана снизить градус тревожности, который возникал ранее при запуске Системы быстрых платежей и национальной карты "Мир".

"Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии: в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль", — подчеркнула в интервью ИС "Вести" Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Центробанк рассматривает цифровой рубль как дополнительное средство платежа, которое должно конкурировать с коммерческими банками за счет удобства и низких комиссий, а не административного давления. В условиях, когда банковскому рынку грозит перенасыщение и консолидация, появление государственного цифрового инструмента может изменить баланс сил в расчетах.

"Основной риск для граждан кроется не в самой форме денег, а в финансовой грамотности при использовании новых кошельков. Мы ожидаем, что цифровой рубль станет инструментом для снижения транзакционных издержек бизнеса, что косвенно сдержит рост цен", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Техническая готовность и новые способы оплаты

Несмотря на перенос сроков широкого внедрения на 2026 год, технологический фундамент уже заложен. Национальная система платежных карт (НСПК) подтвердила полную готовность ИТ-инфраструктуры. Одним из ключевых этапов станет запуск универсального QR-кода с 1 сентября. Этот механизм позволит принимать платежи в разных формах, включая цифровой рубль, через единый интерфейс, что упростит жизнь ритейлу и клиентам.

Инструмент / Событие Экономические последствия Внедрение универсального QR-кода Унификация платежей, снижение зависимости от эквайринга конкретных банков. Запуск цифрового рубля Повышение прозрачности целевых выплат и снижение комиссий для МСП. Сохранение наличного оборота Поддержка финансовой доступности в регионах со слабым интернетом.

Перспективы и сроки интеграции в экономику

Экономика требует выверенных шагов, так как любая поспешность в денежно-кредитной политике может спровоцировать недоверие к финансовой системе. Центробанк сознательно не форсирует события, давая коммерческим банкам возможность настроить свои системы защиты и интеграции.

"Для пользователей важно понимать, что цифровой рубль — это не средство накопления, на него не начисляются проценты. Это именно средство платежа. Безопасность операций здесь выше за счет контроля каждой транзакции регулятором", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о цифровом рубле

Будет ли переход обязательным для получения пенсии? Нет, глава ЦБ РФ официально подтвердила, что пенсионеры сохранят право выбора. Выплаты по-прежнему можно будет получать наличными на почте или безналичным путем на банковскую карту национальной платежной системы. Можно ли будет обменять цифровые рубли на наличные? Да, процедура предполагает перевод из цифрового кошелька на обычный банковский счет, с которого средства можно снять в любом банкомате или кассе банка в виде бумажных денег. Начисляются ли на цифровые рубли проценты, как на вклад? Нет, цифровой рубль является средством расчетов, а не сбережений. На остаток средств в цифровом кошельке проценты (кешбэк или доход на остаток) начисляться не будут. Когда цифровой рубль станет доступен всем гражданам? Широкое внедрение новой формы валюты запланировано не ранее 2026 года. До этого времени проводятся пилотные тестирования на ограниченном круге пользователей и торговых точек.