Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боевое пособие по выживанию: как не стать жертвой гадюки во время шашлыков
Вонь исчезнет без разбора машинки: как очистить внутренности копеечным средством
Методичка столетней давности: попытка взорвать Россию изнутри обернулась крахом для Запада
Звериные инстинкты против человека: обычное кормление в Адыгее обернулось непоправимым финалом
Экология отошла на второй план: дефицит горючего в России решили предотвратить радикальным откатом
Дни Зеленского уже сочтены: Залужный согласился на пост президента и готов забрать власть
Сервисный режим сигнализации: почему каждый водитель обязан знать, где спрятана кнопка
Чешуйницы выбирают не грязь: ванная годами может скрывать источник их появления
Обычная поездка закончилась обстрелом: в Лисичанске ранены 12 пассажиров рейсового автобуса

Точку в слухах поставили: Набиуллина раскрыла правду о принудительном переводе на цифровой рубль

Экономика » Финансы

Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла слухи о принудительном переводе социальных выплат и заработных плат в новую форму валюты. Регулятор подчеркивает, что внедрение цифрового рубля не отменяет хождение наличных и безналичных денег, оставляя за гражданами право выбора привычного способа расчетов. 

Эльвира Набиуллина
Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by premier.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эльвира Набиуллина

Принцип добровольности: позиция Центробанка

Эльвира Набиуллина назвала утверждения о безальтернативном переходе на цифровой рубль "страшилкой" и "абсурдом". По словам главы ЦБ, бюджетники и пенсионеры сохранят возможность получать средства на банковские карты или наличными в кассах. Текущая информационная кампания регулятора призвана снизить градус тревожности, который возникал ранее при запуске Системы быстрых платежей и национальной карты "Мир".

"Действительно, миф, страшилка, что сейчас всех бюджетников, пенсионеров будут заставлять получать зарплаты, пенсии в цифровых рублях. Это абсурд, и человек всегда будет иметь возможность выбрать, в чем получать зарплату, в чем получать пенсии: в наличных, на безналичный счет в банке или на цифровой рубль", — подчеркнула в интервью ИС "Вести" Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Центробанк рассматривает цифровой рубль как дополнительное средство платежа, которое должно конкурировать с коммерческими банками за счет удобства и низких комиссий, а не административного давления. В условиях, когда банковскому рынку грозит перенасыщение и консолидация, появление государственного цифрового инструмента может изменить баланс сил в расчетах.

"Основной риск для граждан кроется не в самой форме денег, а в финансовой грамотности при использовании новых кошельков. Мы ожидаем, что цифровой рубль станет инструментом для снижения транзакционных издержек бизнеса, что косвенно сдержит рост цен", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Техническая готовность и новые способы оплаты

Несмотря на перенос сроков широкого внедрения на 2026 год, технологический фундамент уже заложен. Национальная система платежных карт (НСПК) подтвердила полную готовность ИТ-инфраструктуры. Одним из ключевых этапов станет запуск универсального QR-кода с 1 сентября. Этот механизм позволит принимать платежи в разных формах, включая цифровой рубль, через единый интерфейс, что упростит жизнь ритейлу и клиентам.

Инструмент / Событие Экономические последствия
Внедрение универсального QR-кода Унификация платежей, снижение зависимости от эквайринга конкретных банков.
Запуск цифрового рубля Повышение прозрачности целевых выплат и снижение комиссий для МСП.
Сохранение наличного оборота Поддержка финансовой доступности в регионах со слабым интернетом.

Перспективы и сроки интеграции в экономику

Экономика требует выверенных шагов, так как любая поспешность в денежно-кредитной политике может спровоцировать недоверие к финансовой системе. Центробанк сознательно не форсирует события, давая коммерческим банкам возможность настроить свои системы защиты и интеграции. 

"Для пользователей важно понимать, что цифровой рубль — это не средство накопления, на него не начисляются проценты. Это именно средство платежа. Безопасность операций здесь выше за счет контроля каждой транзакции регулятором", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о цифровом рубле

Будет ли переход обязательным для получения пенсии?

Нет, глава ЦБ РФ официально подтвердила, что пенсионеры сохранят право выбора. Выплаты по-прежнему можно будет получать наличными на почте или безналичным путем на банковскую карту национальной платежной системы.

Можно ли будет обменять цифровые рубли на наличные?

Да, процедура предполагает перевод из цифрового кошелька на обычный банковский счет, с которого средства можно снять в любом банкомате или кассе банка в виде бумажных денег.

Начисляются ли на цифровые рубли проценты, как на вклад?

Нет, цифровой рубль является средством расчетов, а не сбережений. На остаток средств в цифровом кошельке проценты (кешбэк или доход на остаток) начисляться не будут.

Когда цифровой рубль станет доступен всем гражданам?

Широкое внедрение новой формы валюты запланировано не ранее 2026 года. До этого времени проводятся пилотные тестирования на ограниченном круге пользователей и торговых точек.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Черные кончики и желтые листья спатифиллума: как быстро спасти растение и вернуть зелень
Садоводство, цветоводство
Черные кончики и желтые листья спатифиллума: как быстро спасти растение и вернуть зелень
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Недвижимость
Окна снова белые без ремонта: аптечное средство против желтизны пластика
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Мир. Новости мира
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Популярное
Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая

В Пекине завершилась закрытая подготовка элитных подразделений под руководством ведущих генералов, что заставило западные столицы всерьез опасаться за свое влияние.

Готовится нечто масштабное: четыре генерала России тайно прибыли в закрытые зоны Китая
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Конец эпохи подчинения в Заливе: Эр-Рияд ответил жестким отказом на требования США
Рядом с Россией поднимается новый военный кулак: страна с мирной маской копит ударную мощь
Массированный обстрел Киева стал ответом на атаку по Москве баллистической ракетой
Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Перекупы забирают их без осмотра: 7 самых надежных авто до 1 миллиона
Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов
Киевский режим кормят не только европейцы: коалиция против России разрослась до пугающих масштабов
Последние материалы
Методичка столетней давности: попытка взорвать Россию изнутри обернулась крахом для Запада
Звериные инстинкты против человека: обычное кормление в Адыгее обернулось непоправимым финалом
Экология отошла на второй план: дефицит горючего в России решили предотвратить радикальным откатом
Дни Зеленского уже сочтены: Залужный согласился на пост президента и готов забрать власть
Сервисный режим сигнализации: почему каждый водитель обязан знать, где спрятана кнопка
Чешуйницы выбирают не грязь: ванная годами может скрывать источник их появления
Обычная поездка закончилась обстрелом: в Лисичанске ранены 12 пассажиров рейсового автобуса
Теплица превращается в духовку: эти приёмы помогут быстро охладить воздух и спасти растения
Почему рыбаки так не любят ротана: вся правда о скрытой угрозе наших водоемов
Бензиновый бумеранг вернулся: Киев ждет топливный коллапс после ударов ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.