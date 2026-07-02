Там, где коптили трубы, загудит атом: Британия меняет угольную станцию на реакторы нового типа

Мировая энергетика переходит на рельсы компактной и предсказуемой генерации, отказываясь от громоздких и инерционных проектов прошлого. Совместная заявка американской Holtec International и французской EDF на размещение малых модульных реакторов (SMR) в Великобритании — это не просто стройка, а создание новой технологической платформы. Проект на месте выбывшей угольной станции Cottam демонстрирует логику регулятора: использование готовой инфраструктуры для развертывания систем нового поколения. В ближайшее десятилетие такие объекты станут фундаментом для энергоемких вычислений и промышленного суверенитета.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Градирня на фоне неба

Реакторы вместо угольной пыли

Площадка в Ноттингемшире превращается в полигон для отработки маневренной атомной генерации. Старая угольная станция, отключенная пять лет назад, сохранила главное — узлы подключения к электросетям. Это позволяет инвесторам избежать капитальных затрат на логистику энергии. Компании намерены построить до четырех модулей SMR-300, которые закроют дефицит мощности в регионе. Такая стратегия развития территорий через обновление старых мощностей становится глобальным трендом.

"Перевод угольных площадок на атомные рельсы — это рациональное использование инвестиционного климата. Мы видим, как выбывающие мощности замещаются более плотной и экологически чистой энергией без потери рабочих мест", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Переход к малым формам продиктован экономикой. Традиционные АЭС требуют гигантских вложений и десятилетий стройки, в то время как модульные решения собираются на заводах. Это снижает риски долговой нагрузки и позволяет точечно наращивать генерацию. Локализация производства оборудования и ядерного топлива компаниями Framatome и Arabelle Solutions дополнительно укрепит финансовую архитектуру проекта за счет прямых иностранных инвестиций.

Энергия для цифровых гигантов

Основным потребителем новых мощностей станет дата-центр мощностью 1 ГВт. В условиях, когда внедрение ИИ требует колоссальных объемов электричества, связка SMR и ЦОД выглядит наиболее устойчивой. Реакторы обеспечат стабильную базовую нагрузку, которую не могут гарантировать возобновляемые источники. Это горькое, но необходимое лекарство для экономики, стремящейся к цифровизации без перегрева энергосистемы.

Характеристика Показатель SMR-300 Электрическая мощность 300 МВт на один модуль Тепловая мощность 1050 МВт Назначение Электричество и тепло для промышленности Срок запуска в Британии Начало 2030-х годов

"Стабильность энергоснабжения напрямую влияет на стоимость компаний в технологическом секторе. Малые реакторы позволяют компаниям планировать бюджет на десятилетия вперед, не опасаясь волатильности цен на газ или уголь", — объяснил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Безопасность через стандартизацию

Проект уже преодолел критический барьер: британские регуляторы завершили второй этап оценки конструкции. Это означает отсутствие концептуальных изъянов в системе защиты и экологии. Однако застройщикам еще предстоит жесткое администрирование применительно к конкретной площадке. Подобная прозрачность процессов необходима для доверия со стороны мировых регуляторов и предотвращения операционных рисков.

Параллельно Holtec развивает аналогичный проект в США на базе АЭС Palisades. Синхронизация лицензирования в разных юрисдикциях ускоряет вывод технологии на рынок. Пока правила верификации данных в атомной отрасли остаются самыми жесткими в мире, что гарантирует защиту от непредвиденных инцидентов. Институциональные инвесторы видят в этом признак устойчивости и долгосрочной доходности активов.

"Любые крупные сделки в энергетике сейчас проходят через сито комплаенса. Регулятор не даст строить, пока не будет полной прозрачности по цепочкам поставок оборудования и топлива", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о малых реакторах

Чем SMR отличается от обычной АЭС

Это конструктор. Модули изготавливаются серийно на заводе, а не строятся поштучно на месте. Это ускоряет ввод в эксплуатацию и снижает смету.

Почему реакторы ставят на месте угольных станций

Это экономия на сетевой инфраструктуре. Трансформаторы и линии передач уже готовы, нужно только заменить источник пара для турбин.

Насколько это безопасно для жителей региона

Конструкция SMR-300 предусматривает пассивные системы охлаждения. В случае аварии реактор затухает сам по законам физики без участия человека или насосов.

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