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В России запустят новый налоговый вычет: почему выгода может пройти мимо россиян

Экономика

Налоговый вычет по договорам долгосрочного страхования жизни вряд ли превратит этот инструмент в массовый продукт из-за его низкой доходности, считает руководитель проекта "Рост Сбережений", независимый финансовый советник Сергей Кикевич. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что новая мера лишь расширяет уже существующую практику налоговых льгот на страховой сектор.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Ранее сообщалось, что с 1 сентября жители России получат право оформлять налоговый вычет на долгосрочные сбережения. По данным Минфина, которые передает РИА Новости, механизм позволяет вернуть часть подоходного налога со взносов по договорам добровольного страхования жизни, если они заключены на длительный срок с начала 2025 года. Государство планомерно внедряет инвестиционные налоговые льготы для стимулирования внутреннего капитала.

Кикевич отметил, что аналогичные преференции уже действуют для других финансовых инструментов, таких как индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и программа долгосрочных сбережений (ПДС). По его словам, распространение вычета на страхование жизни — логичный, но не прорывной шаг. Специалист подчеркнул, что страховые продукты часто уступают классическим методам накопления по уровню реальной прибыли.

"Если речь идет о долгосрочном планировании, то почему бы и нет — налоговый вычет может стать приятным стимулом. Однако страховые продукты не пользуются массовым спросом и не отличаются высокой доходностью, поэтому вряд ли стоит ожидать, что ситуация кардинально изменится. Скорее всего, этот продукт так и останется нишевым", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что финансовые организации активно продвигают подобные полисы, так как они обеспечивают стабильный заработок именно структурам-посредникам. Юридически закрепленные долгосрочные сбережения требуют от вкладчика дисциплины, но не всегда гарантируют рыночную эффективность. 

При сравнении с депозитами или ИИС, показатели страховых программ, по мнению финансиста, остаются посредственными. Тем не менее, возможность вернуть 13-15% от суммы взносов может немного скорректировать финансовую модель в пользу частного инвестора. Параллельно с этим власти обсуждают возможность интеграции различных систем, включая пенсионные накопления россиян, в единый контур управления капиталом.

"Долгосрочные страховые продукты обычно дают весьма посредственные результаты по сравнению с депозитами или индивидуальными инвестиционными счетами. Поэтому я в них не очень верю. Но если кто-то все же их приобретает, то хотя бы небольшой плюс от налогового вычета можно получить", — пояснил Кикевич.

Важно учитывать, что доходность таких вложений зачастую съедается комиссиями и инфляцией. В сложившихся условиях эксперты призывают граждан уделять больше внимания основам финансовой грамотности перед подписанием многолетних контрактов. Понимание разницы между классическим вкладом и страхованием жизни поможет избежать заморозки средств на невыгодных условиях, даже несмотря на предлагаемый возврат НДФЛ со стороны государства.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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