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Российский бизнес в панике: новые алгоритмы разрушат привычную схему работы с фрилансом

Экономика » Правила игры » Бизнес
Фрилансер
Фото: www.pexels.com by Arina Krasnikova is licensed under Бесплатное использование
Фрилансер

Государство затягивает гайки в алгоритмах цифровых платформ. С 1 октября вступают в силу жесткие фильтры для самозанятых и микробизнеса. Теперь программный код будет блокировать заказы, если исполнитель слишком долго работает на одного клиента. Это системный ответ на попытки бизнеса маскировать штатных сотрудников под фрилансеров.

Цифровой барьер для трудовых отношений

Регулятор вводит автоматизированный контроль за занятостью. Согласно постановлению Правительства № 760, операторы цифровых платформ обязаны внедрить алгоритмы, препятствующие "серийному" сотрудничеству. Основная цель — исключить перекосы, когда самозанятый фактически выполняет функции штатного работника, но компания экономит на страховых взносах и НДФЛ.

"Платформы теперь выступают в роли негласных налоговых агентов. Если система видит аномальную привязанность исполнителя к одному юридическому лицу, она просто обрубает канал связи. Это чисто технологическое решение проблемы уклонения от налогов", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Лимит 60 часов: как работает отсечка

Правительство установило четкую границу — 60 часов в месяц. Блокировка не произойдет мгновенно при разовом превышении. Регулятор внедряет накопительный критерий: лимит должен быть нарушен в течение шести месяцев подряд. Только после этого платформа обязана закрыть возможность передачи заказов в конкретной паре "заказчик — исполнитель".

Параметр контроля Установленный предел
Максимальная выработка на одного клиента 60 часов в месяц
Срок фиксации нарушения 6 месяцев подряд
Последствие превышения Блокировка заказов от данного заказчика

Важно понимать: ограничение не лишает самозанятого права на труд. Он может брать заказы у других контрагентов через ту же платформу. Система блокирует лишь конкретную связку, которая по формальным признакам напоминает подмену трудового договора гражданско-правовым.

"Для бизнеса это серьезный риск остановки процессов. Если ключевой внештатник внезапно окажется в блоке, заменить его оперативно будет сложно. Придется заранее диверсифицировать базу исполнителей", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Зоны особого внимания

Контроль вводится не повсеместно, а в секторах с высокой долей неучтенной занятости. В список попали строительство и недвижимость, торговля, логистика, общепит и IT-индустрия. Разработчики ПО и специалисты по обслуживанию зданий первыми почувствуют на себе работу новых фильтров.

Интересно, что бухгалтерские услуги остались за контуром ограничений. Самозанятые бухгалтеры могут продолжать вести одного крупного клиента без оглядки на почасовую выработку. Это признание специфики профессии, где стабильность важнее ротации кадров.

Прямые договоры как зона риска

Новые правила касаются только агрегаторов и маркетплейсов услуг. Взаимодействие напрямую "заказчик — самозанятый" под действие постановления № 760 не попадает. Однако это не означает вседозволенность. ФНС внимательно следит за такими связями, используя собственные скоринговые системы.

"Прямые контракты с единственным самозанятым в течение полугода — это прямой путь к налоговой проверке. Инспекторы легко переквалифицируют такие отношения в трудовые с доначислением всех взносов и штрафов", — предупредила налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Может ли платформа заблокировать меня, если я отработал 70 часов в октябре?

Нет. Разовое превышение не является основанием для ограничений. Блокировка включается только при систематическом превышении лимита в 60 часов в каждом месяце на протяжении полугода.

Распространяется ли правило на работу с физическими лицами?

Нет, ограничения касаются только взаимодействия самозанятых с компаниями и индивидуальными предпринимателями через цифровые платформы в определенных отраслях.

Что делать, если работа над проектом требует больше 60 часов в месяц?

Либо распределять задачи между несколькими исполнителями, либо переходить на формат прямого договора, осознавая риск внимания со стороны налоговых органов к признакам трудовых отношений.

Как технически будет считаться время работы?

Порядок учета времени каждая платформа определит самостоятельно в своих правилах. Скорее всего, это будет время от момента принятия заказа до его закрытия в системе.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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