Санкции вскрыли неожиданный резерв банковской системы: помогло то, что раньше считали балластом

Российская финансовая система сохраняет свою устойчивость благодаря наличию небольших кредитных организаций, которые обеспечивают гибкость расчетов в условиях беспрецедентного внешнего давления, пояснил финансист, инвестбанкир и основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал текущую структуру рынка и целесообразность дальнейшего сокращения числа игроков.

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Ранее глава Альфа-банка Владимир Верхошинский заявил, что отечественной экономике не требуется нынешнее количество финансовых институтов. По его словам, мелкие игроки неизбежно проиграют конкуренцию крупным технологическим платформам, которые уже трансформировались в многофункциональные экосистемы. При этом регулятор продолжает работу над новыми инструментами, подготавливая базу для стейблкоинов и цифровых активов.

Коган отметил, что тезис об избыточности банков был бы актуален десять лет назад, однако сегодня ситуация в корне изменилась. Проведенная Центробанком зачистка сектора уже принесла результаты, сформировав надежный фундамент, способный выдерживать серьезные вызовы без системных кризисов. Специалисты подчеркивают, что сохранность денег сегодня гарантирована государственными механизмами и высокой ликвидностью крупнейших организаций.

"Если бы он сказал это лет пять или десять назад, я бы полностью согласился. Сегодня же количество банков в стране резко сократилось. При этом он прав: конкуренция действительно растет, и современный банк — это прежде всего экосистема. Мелким игрокам просто не по силам вкладываться в дорогостоящие IT-системы", — отметил он.

Инвестбанкир признает, что современные лидеры рынка превратились в сложные IT-структуры, с которыми малым компаниям трудно конкурировать по уровню сервиса и технологичности. Тем не менее, полное доминирование гигантов несет риски для всей отрасли. Наблюдаемый отток средств заставляет организации искать новые ниши и альтернативные модели бизнеса.

"Сегодня маленькие банки не выдерживают конкуренции и уходят с рынка. Однако я не считаю, что их количество слишком велико — чем выше конкуренция, тем лучше. Иногда небольшие банки находят альтернативы, продаются или привлекают инвестора, который оживляет их работу. В банковском секторе идет процесс слияний и поглощений, когда крупные игроки поглощают мелких. Поэтому сегодня уже не требуется та жесткая чистка, которую Центробанк проводил пять-шесть лет назад, когда ограничивал и уничтожал неустойчивые банки. Тогда это было правильно, но сейчас ситуация иная", — пояснил эксперт.

Особую роль малые банки сыграли в период введения массовых ограничений против крупнейших игроков. Когда ведущие финансовые институты страны попали в санкционные списки, именно небольшие организации обеспечили бесперебойность трансграничных операций и внутренних расчетов. Сегодня этот фактор остается ключевым для поддержания автономии рыночных процессов. На государственном уровне также фиксируется достижение финансового суверенитета через создание собственных платежных контуров.

Коган резюмировал, что органическое сокращение рынка на несколько десятков организаций в ближайшие годы возможно, но искусственное ускорение этого процесса опасно. Здоровая конкуренция и наличие маневренных игроков необходимы экономике, а массовый исход частного капитала из мелких банков в крупные лишь усилит монополизацию, лишив систему гибкости.

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