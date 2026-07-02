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Крипторынок на низком старте: в России утвердили новый график внедрения правил для цифровых валют

Экономика

Банк России переносит сроки запуска масштабного регулирования рынка цифровых валют. Глава регулятора акцентирует внимание на необходимости системной отладки процессов. Правовая база для обращения виртуальных активов, включая криптовалюты, заработает 1 сентября 2026 года.

Криптовалютный кошелек (физический) и биткоин-монета
Фото: https://unsplash.com by rc.xyz NFT gallery is licensed under Free
Криптовалютный кошелек (физический) и биткоин-монета

Новый график внедрения крипторегулирования

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин озвучил корректировку планов в кулуарах Финансового конгресса. Изначальный ориентир — 1 июля 2026 года — смещен на два месяца. Решение продиктовано требованиями к качеству администрирования цифровых активов. Законопроект о регулировании криптовалют, принятый Госдумой в первом чтении еще в апреле, создает фундамент для вывода сектора из серой зоны.

"Срок сдвигается на 1 сентября 2026 года для создания полноценной нормативной базы и исключения спешки в процессах верификации", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Переходный этап для участников рынка

Запуск закона не означает мгновенного перехода к жестким барьерам. После вступления правил в силу начнется процесс набора участников в реестр. Компании получат время на приведение внутренних регламентов в соответствие с надзорными требованиями. Период адаптации продлится до 1 июля 2027 года. Бизнесу предстоит полная перестройка процессов взаимодействия с цифровыми активами.

Этап Цель
1 сентября 2026 Официальный старт правового режима
До 1 июля 2027 Лицензирование и настройка IT-инфраструктуры

"Переходный период минимизирует риски сбоев при интеграции блокчейн-решений в банковский сектор", — разъяснил специалист по AML Михаил Фролов.

Административные и уголовные риски

С 1 июля 2027 года начнут действовать механизмы ответственности за нарушение установленных норм. Регулятор ставит задачу четко отсечь законные операции от теневых схем. Внедрение штрафов и более суровых наказаний станет индикатором завершения формирования рынка. Это предотвратит использование цифровой инфраструктуры для мошеннических действий.

"Введение ответственности — это естественный процесс оздоровления финансовой среды после периода хаоса", — подчеркнула комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о регулировании криптовалют

Зачем перенесли дату вступления закона в силу?

Регулятор стремится качественно подготовить инфраструктуру, давая рынку шанс адаптироваться к жестким требованиям комплаенса без остановки бизнеса.

Что происходит в переходный период?

Участники рынка подают заявки на реестровый учет, получают лицензии и меняют внутренние IT-процессы для работы в правовом поле.

Когда введут ответственность за нарушения?

Меры административного и уголовного характера вступят в силу с 1 июля 2027 года.

Какова основная цель закона?

Формирование прозрачной среды для легальных операций и исключение каналов финансирования сомнительных транзакций в обход надзора.

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Экспертная проверка: Финансовый аналитик Никита Волков, Специалист по AML Михаил Фролов, Комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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