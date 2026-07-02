Банк России переносит сроки запуска масштабного регулирования рынка цифровых валют. Глава регулятора акцентирует внимание на необходимости системной отладки процессов. Правовая база для обращения виртуальных активов, включая криптовалюты, заработает 1 сентября 2026 года.
Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин озвучил корректировку планов в кулуарах Финансового конгресса. Изначальный ориентир — 1 июля 2026 года — смещен на два месяца. Решение продиктовано требованиями к качеству администрирования цифровых активов. Законопроект о регулировании криптовалют, принятый Госдумой в первом чтении еще в апреле, создает фундамент для вывода сектора из серой зоны.
"Срок сдвигается на 1 сентября 2026 года для создания полноценной нормативной базы и исключения спешки в процессах верификации", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.
Запуск закона не означает мгновенного перехода к жестким барьерам. После вступления правил в силу начнется процесс набора участников в реестр. Компании получат время на приведение внутренних регламентов в соответствие с надзорными требованиями. Период адаптации продлится до 1 июля 2027 года. Бизнесу предстоит полная перестройка процессов взаимодействия с цифровыми активами.
|Этап
|Цель
|1 сентября 2026
|Официальный старт правового режима
|До 1 июля 2027
|Лицензирование и настройка IT-инфраструктуры
"Переходный период минимизирует риски сбоев при интеграции блокчейн-решений в банковский сектор", — разъяснил специалист по AML Михаил Фролов.
С 1 июля 2027 года начнут действовать механизмы ответственности за нарушение установленных норм. Регулятор ставит задачу четко отсечь законные операции от теневых схем. Внедрение штрафов и более суровых наказаний станет индикатором завершения формирования рынка. Это предотвратит использование цифровой инфраструктуры для мошеннических действий.
"Введение ответственности — это естественный процесс оздоровления финансовой среды после периода хаоса", — подчеркнула комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Регулятор стремится качественно подготовить инфраструктуру, давая рынку шанс адаптироваться к жестким требованиям комплаенса без остановки бизнеса.
Участники рынка подают заявки на реестровый учет, получают лицензии и меняют внутренние IT-процессы для работы в правовом поле.
Меры административного и уголовного характера вступят в силу с 1 июля 2027 года.
Формирование прозрачной среды для легальных операций и исключение каналов финансирования сомнительных транзакций в обход надзора.
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.