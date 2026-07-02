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Лицензии будут отзывать пачками: эксперты указали на перенасыщение российского банковского рынка

Экономика

Российскому финансовому сектору предстоит неизбежное сокращение. Банковское сообщество перенасыщено, а текущая структура рынка не соответствует задачам макроэкономической стабильности. Такое мнение озвучил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский в ходе Финансового конгресса Банка России.

Мужчина с чеком и женщина у банкомата в банке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина с чеком и женщина у банкомата в банке

Избыточное присутствие игроков

Верхошинский подчеркнул, что за пределами первой двадцатки находятся кредитные организации, чья бизнес-модель утратила актуальность. Для большинства таких площадок Банк России выступает не союзником, а регулятором, неизбежно ограничивающим их жизнь через отзыв лицензий. Рынок плавно движется к естественному очищению.

"Рынок банковских услуг в РФ перегрет количеством игроков, которые не приносят добавленной стоимости. Консолидация — это вопрос времени и жесткости надзорных требований ЦБ", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Финтехи против классических институтов

Лидеры отрасли уже давно вышли за рамки простого кредитования. Теперь это гибридные экосистемы и платформенные решения. По мнению топ-менеджера, попытки сравнивать гигантов с локальными банками дезориентируют инвесторов. Компании трансформировались в высокотехнологичные структуры, меняющие ландшафт всей экономики страны.

Динамика консолидации сектора

Период Изменение числа банков
2022 год -9
2023 год -2
2024 год -10
2025 год -8

На 1 июня 2026 года в РФ зафиксировано 301 коммерческое учреждение. Показатели отчетности указывают на сохранение тренда на укрупнение бизнеса, который наметился еще в 2014 году, когда началось активное изъятие лицензий у неэффективных участников.

"Масштабирование требует капитала и технологий. Мелким игрокам нечем конкурировать, поэтому их добровольный уход или санация — лишь вопрос логистической целесообразности", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Малышев.

Ответы на популярные вопросы о рынке

Почему банков становится меньше?

Регулятор ужесточает надзор. Неэффективные организации не способны выдержать требования по достаточности капитала и комплаенс-контролю.

Чем экосистемы отличаются от банков?

Экосистемы предлагают полный цикл жизни клиента — от жилищных сбережений до развлекательных сервисов, используя Big Data для оценки рисков.

Что ждет клиентов мелких банков?

Процесс поглощения активов более крупными структурами происходит плавно. При санации вклады граждан защищены государственным страхованием.

Верно ли, что крупные банки стали неуязвимы?

Масштаб бизнеса лишь меняет профиль рисков. Крупные экосистемы также зависят от изменения ставки и конъюнктуры энергетического рынка.

"Банковская лицензия для топ-игрока — лишь фундамент. Основная прибыль извлекается из транзакционных данных и кросс-продаж внутри закрытой платформы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

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Экспертная проверка: Артём Логинов (макроэкономист), Кирилл Малышев (юрист по банкротству), Никита Волков (финансовый аналитик).
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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