Нефтяной конвейер сбавил обороты: российские НПЗ неожиданно ушли на многолетний минимум

Российская нефтепереработка столкнулась с резким затовариванием и техническими сложностями: в июне объем первичной обработки сырья упал до многолетнего минимума, составив всего 4,1 миллиона баррелей в сутки. Столь масштабное сокращение активности НПЗ вызвано не только плановыми ремонтами, но и необходимостью оперативно перестраивать логистические цепочки на фоне волатильности внешних рынков.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Причины падения переработки в июне

Согласно данным профильного канала "Тассовка", показатели июня стали тревожным сигналом для отрасли. Среднесуточный объем переработки в 4,1 миллиона баррелей отражает сложную трансформацию сектора. С одной стороны, заводы выполняют график профилактических работ, с другой — компании вынуждены учитывать наплыв российского сырья на мировые рынки, что иногда делает экспорт сырой нефти более оперативным решением, чем её глубокую переработку внутри страны в условиях меняющегося баланса спроса.

"Текущее снижение объемов переработки — процесс во многом рукотворный и контролируемый. Компании проводят глубокую модернизацию мощностей, что требует временной остановки установок. Однако важно следить за тем, чтобы этот провал не затянулся, так как это напрямую влияет на маржинальность всего сектора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Влияние ремонтов и логистических маневров

Основной удар по статистике нанесли как плановые, так и внеплановые сервисные работы на крупнейших НПЗ. Техническое состояние комплексов остается приоритетом для обеспечения безопасности, но именно в июне графики ремонтов нескольких гигантов отрасли совпали. Ситуация усугубляется необходимостью корректировать отгрузки готового моторного топлива: логистическая инфраструктура перегружена, и заводы иногда вынуждены снижать темпы из-за отсутствия свободных цистерн или задержек на узловых станциях.

"Мы наблюдаем период активного технического перевооружения. Когда НПЗ уходит на ремонт, высвободившееся сырье перенаправляется в порты. Это позволяет сохранять общую добычу, но временно меняет структуру экспорта, смещая акцент с продуктов переработки на сырую нефть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Прогнозы и риски для внутреннего рынка

Мониторинг ситуации ведомствами направлен на предотвращение дефицита на заправках. Стабильность поставок нефтепродуктов остается "красной линией" для правительства. Ожидается, что по мере выхода заводов из ремонтных циклов, показатели начнут восстанавливаться уже в следующем квартале. В то же время внешние факторы, такие как сокращение импорта азиатскими странами, заставляют российских переработчиков проявлять гибкость в планировании производства.

"Главный риск сейчас заключается не в самих объемах переработки, а в логистических издержках. Расходы на перевозку топлива растут, и это давление рано или поздно почувствует конечный потребитель. Задача государства — сгладить этот эффект за счет демпферных механизмов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Фактор / Показатель Последствия и эффект Снижение до 4,1 млн баррелей в сутки Минимальный уровень переработки за последние годы, рост экспорта сырой нефти. Ремонтные кампании на НПЗ Временное сокращение предложения топлива на биржевых торгах. Логистические корректировки Увеличение сроков доставки готовой продукции до региональных баз.

Ответы на популярные вопросы о нефтепереработке

Ждать ли дефицита бензина из-за снижения переработки?

Нет, нынешнее сокращение объемов связано с плановыми работами, а накопленные запасы топлива в хранилищах позволяют компенсировать временный спад производства без ущерба для внутреннего потребления.

Как снижение объемов на НПЗ отразится на ценах на АЗС?

Прямой связи между профилактическими ремонтами и резким ростом цен нет, так как стоимость топлива в России регулируется государством. Однако биржевые котировки могут показать краткосрочную волатильность.

Почему переработка упала именно до многолетнего минимума?

Это результат наложения нескольких факторов: масштабной программы модернизации заводов и необходимости балансировать экспортные потоки в условиях внешних санкционных ограничений.

Когда объемы производства вернутся к норме?

Эксперты прогнозируют восстановление показателей к концу летнего сезона, когда большинство крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов завершат циклы технического обслуживания.

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