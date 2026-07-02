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Пустые емкости китайских заводов ждали своего часа: дешевая нефть с Ближнего Востока пошла в дело

Экономика » Сырье » Нефть

Китайские частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), так называемые "тепоты", экстренно переключились на закупки ближневосточного сырья. Азиатские игроки воспользовались резким обвалом котировок, который спровоцировали новости об открытии судоходства в Ормузском проливе и перспективах завершения конфликта между США и Ираном.

Нефтяной работник
Фото: freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяной работник

Большая заправка на низком старте

Сырьевой рынок сменил декорации: если раньше Пекин экономил и расходовал накопленные резервы, то сейчас частники начали активно "пылесосить" спотовые партии. Корпорация Rongsheng Petrochemical уже законтрактовала саудовскую нефть с немедленной отгрузкой. Следом за ней Shengdong Petrochemical Group забрала груз эмиратского сорта Upper Zakum, а еще один частный игрок обеспечил поставку иракской Basrah на следующий месяц.

"Китайские НПЗ работают как отлаженный конвейер: когда цена Brent стремилась к 100 долларам, они нажали на тормоз и ушли в оборону, снижая переработку до минимумов 2017 года. Сейчас, когда ценовой контур просел на фоне деэскалации в заливе, они просто загружают пустые емкости дешевым топливом, пока окно возможностей не закрылось", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Производственная аритмия

Май стал для китайской нефтепереработки "черным месяцем" — объемы импорта рухнули до восьмилетнего минимума. Заводы работали на 66% мощности, переработав чуть более 53 млн тонн нефти, что почти на 10% меньше прошлогодних показателей. Высокая стоимость сырья при слабом внутреннем спросе превратила переработку в убыточный процесс.

Параметр Значение (май 2026)
Загрузка мощностей НПЗ 66,3%
Объем переработки 53,72 млн тонн
Годовая динамика -9,1%

Чтобы оживить промышленный мотор, официальный Пекин начал ослаблять экспортные гайки. Государственным компаниям разрешили нарастить вывоз нефтепродуктов в июле до 800 тысяч тонн. Это на треть больше июньских значений, хотя объемы всё еще остаются значительно ниже прошлогодних уровней из-за приоритета внутреннего рынка.

"Региональные бюджеты стран-экспортеров сейчас находятся под давлением из-за коррекции цен. Для Китая это шанс не только пополнить резервы, но и перезапустить экспортную модель, сбрасывая излишки топлива на внешние рынки через обновленные квоты", — добавил эксперт Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему нефть начала дешеветь?

Рынок реагирует на восстановление трафика в Ормузском проливе и сигналы о прекращении конфликта между Ираном и США, что снимает риски дефицита поставок из Персидского залива.

Как это скажется на объемах переработки в КНР?

Снижение закупочных цен позволяет НПЗ выйти из режима экономии и повысить маржинальность производства, что приведет к росту загрузки заводов в июле-августе.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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