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Маятник не дошёл до края: цветные металлы остановили падение, но вопросов стало больше

Экономика » Сырье » Металлы

Биржевые площадки стабилизировали цены на металлы после кратковременного срыва котировок 1 июля. Алюминий и медь отыграли позиции на фоне заявлений ФРС об ослаблении инфляционных ожиданий. Инвесторы скорректировали тактику, реагируя на новые макроэкономические сигналы из США и Китая. Ниже разберем, какие факторы диктуют сейчас правила игры на сырьевых рынках.

Цветные металлы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Цветные металлы

Разворот рыночного тренда

Трехмесячный контракт на алюминий просел до 3045,50 доллара за тонну, достигнув годового минимума. Затем котировки выровнялись до уровня 3079 долларов. Рынок чутко воспринимает действия центробанков, закладывая в стоимость риски ключевой ставки.

"Инвесторы проводят чистку портфелей, закрывая спекулятивные позиции. Крепкий доллар давит на сырьевой сегмент, ограничивая пространство для маневра", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов, макроэкономист по вопросам инфляции и ВВП.

Влияние дипломатических переговоров

Напряжение вокруг поставок сырья слегка снизилось. Технические консультации в Дохе по вопросам прохода судов через Ормузский пролив получили позитивный отклик. Рынки всегда реагируют на сигналы деэскалации, так как неопределенность в логистике напрямую бьет по маржинальности сделок.

"Любая информация о перемирии снижает премию за риск в котировках. Трейдеры пересматривают прогнозы, когда исчезает угроза блокады ключевых морских артерий", — объяснил в комментарии для Pravda.Ru Геннадий Чернов, аналитик рынка нефтепродуктов.

Итоги биржевых сессий

Производственный сектор демонстрирует устойчивость. Данные из США, Китая и Европы подтверждают спрос даже при высоких издержках. Тем временем рынок металлов с интересом наблюдает за паузой Белого дома в вопросе введения новых пошлин на импорт меди.

Металл LME (Cash) USD/т
Алюминий 3048
Медь 13189,5
Никель 16005

Производственная дисциплина остается главным фактором давления на администрирование экономики. Компании вынуждены искать баланс между стоимостью сырья и операционной эффективностью. Рынок перестал играть "вдолгую", фиксируя прибыль при малейших колебаниях амплитуды.

"Спекулянты выходят из сделок, когда перестают понимать вектор регулятора. Сейчас время институциональной осторожности", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru Никита Волков, финансовый аналитик по отчетности компаний.

Ответы на популярные вопросы о ценах на ресурсы

Почему алюминий волатилен?

Цена зависит от производственного индекса в Китае и ставок ФРС США. Любое изменение макроэкономических данных мгновенно отражается на котировках LME.

Чего ждать от рынка меди?

Отсутствие новостей о пошлинах США дает временную передышку. Стабильность цен зависит от логистики и темпов потребления в промышленном секторе.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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