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Рынок отыграл переговоры вперед: котировки нефти упали на фоне сигналов о деэскалации

Экономика » Сырье » Нефть

Баррель Brent пробил уровень 71 доллара. Это минимальное значение с конца февраля, когда начался конфликт США и Ирана. Рынок отыгрывает дипломатические успехи: Вашингтон и Тегеран сообщают о прогрессе в консультациях по деэскалации. Котировки опустились на 38% относительно апрельского пика в 126 долларов.

Перевозка нефти
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Тектоника нефтяного рынка

Ценовое движение напоминает спуск воды из перегретой системы. Стабилизация идет по трем направлениям: рост предложения из стран Персидского залива, нормализация отгрузок и политические сигналы. Иран перестал блокировать инициативы по пропуску танкеров, что снизило премию за геополитический риск.

"Технически мы наблюдаем сброс лишней маржи. Пока остаются нерешенными ключевые пункты меморандума, рынок будет играть на понижение. Цены могут свалиться в зону перепроданности", — [рассказала] в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку нефти Геннадий Чернов.

Транзит через Ормуз: хрупкое восстановление

Логистическая артерия, через которую в мирное время проходит 20% мирового объема углеводородов, постепенно оживает. Суточный трафик вырос до 40 танкеров против 22 в начале недели. Однако до довоенных показателей в 130 проходов еще далеко.

Период Интенсивность трафика
До февраля 2026 ~130 судов в сутки
Первая неделя июля 2026 ~40 судов в сутки

Тегеран сохраняет жесткую риторику, настаивая на единоличном контроле над проливом. С начала конфликта зафиксировано 49 нападений на коммерческие суда. Безопасность остается решающим фактором для страховых премий и конечной стоимости сырья.

"Не стоит обольщаться графиками. Это не устойчивый тренд, а временная передышка. Политические договоренности в регионе — это всегда сделки на бумаге без гарантий исполнения", — [отметил] в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Риски остаются: мнение аналитиков

Фундаментальный дисбаланс никуда не делся. Низкая цена спровоцирует рост потребления со стороны крупнейших импортеров, что быстро съест излишки на складах. Мы находимся в фазе коррекции, а не в зоне стабильности.

"Мы еще не вышли из зоны турбулентности. Слишком много переменных влияют на предложение: от добычи в США до логистических цепочек в Азии", — [подчеркнул] в беседе с Pravda.Ru аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ценах на энергоносители

Почему нефть падает, если регион Персидского залива все еще нестабилен?

Рынок торгует ожиданиями. Игроки закладывают успех дипломатии в текущую стоимость, игнорируя остаточные риски силовых сценариев.

Вернутся ли цены к уровням начала года навсегда?

Вероятность низка. Структура спроса изменилась, а затраты на логистику и страхование грузов остаются выше докризисных значений.

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Экспертная проверка: Геннадий Чернов, аналитик рынка нефтепродуктов, Артём Логинов, макроэкономист, Никита Волков, финансовый аналитик.
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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