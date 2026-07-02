Кадровый дефицит перестал быть главной бедой: названы угрозы, которые бьют по экономике РФ сильнее

Дефицит кадров остается лишь одним из многих вызовов для отечественной экономики, уступая по значимости налоговому и административному давлению, рассказал доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал устойчивость текущих трендов и влияние жестких условий регулятора на деловую активность.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что именно напряженность на рынке труда выступает основным барьером для развития. По ее мнению, сложившаяся ситуация должна стимулировать рост производительности и эффективности, став своего рода национальной идеей для бизнеса.
По словам Николаева, несмотря на остроту кадрового вопроса, его не стоит возводить в ранг определяющего. Экономист напомнил, что предприятия функционируют в условиях высокой фискальной нагрузки и существенного усиления административного контроля. Значительным стоп-фактором остается и текущая денежно-кредитная политика, которую экспертное сообщество регулярно критикует за чрезмерную жесткость.
"Напряженность на рынке труда является одним из факторов, но главным я бы ее не назвал. Помимо нее, есть высокая налоговая нагрузка, жесткая денежно-кредитная политика, в чем не без оснований упрекают Центробанк, усиление административного регулирования экономики и неопределенность ситуации. Поэтому напряженность на рынке труда — лишь один из факторов, и я не согласен с тем, что он главный", — отметил он.
Анализ ситуации показывает, что аномально низкая безработица, опустившаяся ниже 2%, стала следствием бурного роста спроса на рабочую силу в 2023-2024 году. Это спровоцировало пересмотр бюджетов многих компаний. Специалист пояснил, что бюджетные импульсы прошлых периодов разогнали спрос, к которому рынок оказался не готов физически.
"Повышенный спрос на рабочую силу сыграл свою роль в том, что напряженность на рынке труда стала достаточно высокой. Это одна из причин, почему она так явно присутствует. Сейчас безработица находится на исторически низком уровне — менее 2%, и это действительно очень низкий показатель", — пояснил экономист.
Ожидать быстрой разрядки ситуации не приходится. Николаев подчеркнул, что рынок труда инертен по своей природе, а низкая мобильность кадров заставляет сотрудников держаться за привычные места в период неопределенности. Институциональные изменения требуют времени, которого у бизнеса сейчас немного. При этом в ряде секторов продолжается трансформация оплаты труда, направленная на привлечение дефицитных специалистов.
"До конца года эта напряженность, безусловно, сохранится, потому что неопределенность в экономике очень большая. Для исправления ситуации требуется время: рынок труда не меняется за месяц, это связано с людьми, с мобильностью рабочей силы, которая в России традиционно невысока. В текущей экономической ситуации люди скорее будут оставаться на своих местах", — добавил Николаев.
В таких условиях некоторые организации уже рассматривают оптимизацию штата как способ справиться с растущими издержками.
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