Кадровый дефицит перестал быть главной бедой: названы угрозы, которые бьют по экономике РФ сильнее

Дефицит кадров остается лишь одним из многих вызовов для отечественной экономики, уступая по значимости налоговому и административному давлению, рассказал доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал устойчивость текущих трендов и влияние жестких условий регулятора на деловую активность.

Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инфляция

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что именно напряженность на рынке труда выступает основным барьером для развития. По ее мнению, сложившаяся ситуация должна стимулировать рост производительности и эффективности, став своего рода национальной идеей для бизнеса.

По словам Николаева, несмотря на остроту кадрового вопроса, его не стоит возводить в ранг определяющего. Экономист напомнил, что предприятия функционируют в условиях высокой фискальной нагрузки и существенного усиления административного контроля. Значительным стоп-фактором остается и текущая денежно-кредитная политика, которую экспертное сообщество регулярно критикует за чрезмерную жесткость.

"Напряженность на рынке труда является одним из факторов, но главным я бы ее не назвал. Помимо нее, есть высокая налоговая нагрузка, жесткая денежно-кредитная политика, в чем не без оснований упрекают Центробанк, усиление административного регулирования экономики и неопределенность ситуации. Поэтому напряженность на рынке труда — лишь один из факторов, и я не согласен с тем, что он главный", — отметил он.

Анализ ситуации показывает, что аномально низкая безработица, опустившаяся ниже 2%, стала следствием бурного роста спроса на рабочую силу в 2023-2024 году. Это спровоцировало пересмотр бюджетов многих компаний. Специалист пояснил, что бюджетные импульсы прошлых периодов разогнали спрос, к которому рынок оказался не готов физически.

"Повышенный спрос на рабочую силу сыграл свою роль в том, что напряженность на рынке труда стала достаточно высокой. Это одна из причин, почему она так явно присутствует. Сейчас безработица находится на исторически низком уровне — менее 2%, и это действительно очень низкий показатель", — пояснил экономист.

Ожидать быстрой разрядки ситуации не приходится. Николаев подчеркнул, что рынок труда инертен по своей природе, а низкая мобильность кадров заставляет сотрудников держаться за привычные места в период неопределенности. Институциональные изменения требуют времени, которого у бизнеса сейчас немного. При этом в ряде секторов продолжается трансформация оплаты труда, направленная на привлечение дефицитных специалистов.

"До конца года эта напряженность, безусловно, сохранится, потому что неопределенность в экономике очень большая. Для исправления ситуации требуется время: рынок труда не меняется за месяц, это связано с людьми, с мобильностью рабочей силы, которая в России традиционно невысока. В текущей экономической ситуации люди скорее будут оставаться на своих местах", — добавил Николаев.

В таких условиях некоторые организации уже рассматривают оптимизацию штата как способ справиться с растущими издержками.

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