Нефтяная подушка безопасности лопнула: США потеряли доступ к четверти стратегических запасов

Вашингтон столкнулся с масштабным техническим коллапсом в системе стратегического нефтяного резерва (SPR). Из-за критического износа инфраструктуры и серии аварий Соединенные Штаты лишились возможности оперативно извлекать около 25% накопленного сырья. Ситуация усугубляется тем, что попытки Белого дома сдержать цены на заправках путем массовых интервенций фактически добили изношенную систему труб и хранилищ, поставив под удар энергетическую безопасность страны на фоне конфликта с Ираном.

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Технологический тупик: почему нефть заблокирована под землей

Данные американской Счетной палаты (GAO) вскрыли системный кризис в управлении ключевым энергетическим ресурсом США. В настоящее время четверть всех запасов нефти оказалась фактически замурована в подземных соляных кавернах. Причиной стали массовые поломки насосного оборудования, коррозия компрессорных станций и деформация самих хранилищ. Из-за этого реальная пропускная способность резерва по выдаче нефти упала до 61% от проектных значений, а по приему нового сырья — до критических 56%.

Проблемы копились годами, но перешли в острую фазу после экстренных распоряжений администрации США о выводе огромных объемов топлива на рынок в 2022 и 2026 годах. Постоянная эксплуатация оборудования в авральном режиме привела к тому, что плановая модернизация была сорвана: персоналу приходилось заниматься текущим ремонтом вместо системного обновления. Подобная деградация инфраструктуры наблюдается и в других регионах — например, на фоне нехватки ресурсов Австралия пошла на крайние меры в добыче, пытаясь избежать краха логистики.

"Инфраструктура стратегического резерва создавалась десятилетия назад и не была рассчитана на столь частые и агрессивные циклы закачки и изъятия нефти. Сегодня мы видим результат попыток использовать SPR как политический инструмент для манипуляции ценами: система просто рассыпается, а на ее восстановление уйдут годы, которых у Вашингтона нет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Цена поломок и истощение запасов до исторического минимума

На оперативное устранение текущих неполадок требуется не менее 230 миллионов долларов, при этом общая стоимость восстановления функциональности хранилищ может вырасти в разы. Ситуация осложнилась в марте 2026 года, когда Вашингтон решил экстренно высвободить 172 миллиона баррелей для подавления инфляции, вызванной операцией против Ирана. Это решение лишь ускорило износ механизмов.

К концу июня 2026 года объем резерва сократился до 325,655 миллиона баррелей — это самый низкий показатель с мая 1983 года. Если правительство реализует все намеченные планы по продаже нефти, запасы рухнут ниже отметки в 250 миллионов баррелей, обновив исторический антирекорд 1982 года. Пока США пытаются решить внутренние проблемы, на мировом рынке происходит переоценка ценностей: доллар теряет позиции в резервах мировых центробанков, которые все чаще отдают предпочтение физическим активам без политических рисков. Источник издание РИА Новости.

"Финансовые потери от неисправности резервов будут только расти. Невозможность быстро выбросить нефть на рынок в случае реального дефицита лишает США главного рычага влияния на внутренние цены. Это создает риски неконтролируемого скачка стоимости бензина, что мы уже наблюдаем в разных частях света", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Показатель / Событие Последствия и риски Износ инфраструктуры (25% запасов заблокировано) Невозможность оперативно реагировать на дефицит топлива. Снижение мощности приема до 56% Затруднение процесса восполнения резерва при падении цен. Падение уровня SPR до 325 млн баррелей Минимальный уровень защиты экономики США за последние 40 лет. Затраты на ремонт (230 млн долларов) Дополнительная нагрузка на бюджет и задержка программы модернизации.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном резерве США

Почему США не могут просто починить оборудование?

Ремонт требует остановки эксплуатации хранилищ, что невозможно в условиях постоянных экстренных интервенций. Кроме того, задержки в финансировании и необходимость работать в авральном режиме из-за политических решений Белого дома не позволяют провести капитальное обновление системы.

Как блокировка нефти отразится на ценах на бензин?

Если на рынке случится реальный шок предложения, США не смогут выпустить достаточное количество нефти для компенсации дефицита. Это приведет к резкому и неуправляемому росту розничных цен на топливо, так как "страховка" в виде резерва сработает лишь наполовину.

Зачем США продолжают расходовать резервы при таких поломках?

Это вынужденная мера для сдерживания инфляции внутри страны. Администрация жертвует техническим состоянием SPR ради краткосрочной стабилизации экономики, однако такая стратегия ведет к долгосрочной деградации всей энергетической системы.

Может ли резерв быть полностью опустошен?

Технически — да, если текущая динамика сохранится. При извлечении всех запланированных объемов запасы упадут до исторически опасного уровня ниже 250 миллионов баррелей, что сделает США крайне уязвимыми перед любыми внешними перебоями поставок.

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