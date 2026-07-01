Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сталинские секреты: почему наши предки строили квартиры с высокими порогами
Новые лампы могут оказаться пустой тратой денег: яркость фар крадёт другая проблема
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Байкал уже переписывает карту Земли: самое глубокое озеро станет новым океаном
Доброе намерение оставит клумбу без бутонов: этим цветам удобрения только вредят
Природа создала идеальный фильтр: российские учёные нашли способ очистки пресных водоёмов от радиации
Небо превратится в ад: этой ночью тысяча Гераней нанесет удар по Украине
Семилетнее рабство в США: обычная покупка обернулась для миллионов граждан долговой ямой
Мифы о застое желчи обойдутся дорого: как народные средства лишают пациентов шанса на лечение

Нефть летит в пропасть: мир на пороге колоссального избытка сырья к 2027 году

Экономика

Рынок нефти готовится к тяжелому похмелью. Аналитики Goldman Sachs вынесли приговор: глобальная гонка за восполнение исчерпанных запасов проиграна. В 2027 году мир захлебнется в избыточном сырье. Даже если Дональд Трамп прикажет залить американские хранилища под завязку, это не спасет котировки от свободного падения. Причина проста как выстрел — Ормузский пролив возвращается к работе в штатном режиме, а значит, дефицит испаряется на глазах.

Перевозка нефти
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Пустые баки: как Вашингтон сжег резервы

США довели себя до критической точки. Стратегический нефтяной резерв (SPR) пробит до уровней 1983 года. Хабы в Кушинге работают на грани технического сбоя. Пока Белый дом пытался тушить пожар инфляции дешевыми интервенциями в марте, государственная копилка опустела. Теперь Дональду Трампу приходится латать дыры в энергетической безопасности. Но покупки в резерв — это лишь временный костыль, который не выдержит веса грядущего перепроизводства.

"Попытки США восстановить резервы сейчас выглядят как попытка вычерпать океан кружкой. Избыток предложения настолько велик, что государственные закупки не создадут дефицита, а лишь слегка замедлят обвал цен", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Азия тоже включилась в игру. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона строят новые мощности для хранения. Урок с перекрытием ключевых морских путей усвоен. Безопасность теперь стоит дороже прибыли, но даже эти новые "карманы" для нефти не способны проглотить гигантский профицит, который созреет к следующему году.

Мир с Ираном против цен на нефть

Геополитический расклад меняется. Соглашение между США и Ираном, подписанное в июне, стало черным лебедем для трейдеров-быков. Разрядка в регионе означает, что Ормузский пролив перестает быть зоной риска. Кровь мировой экономики снова потечет по артериям без задержек. Это плохие новости для тех, кто ставил на дорогую нефть. На фоне обвала кошельков на Западе падение цен на энергоносители лишь подчеркивает слабость европейских экономик.

 

Wall Street переобувается на лету. Morgan Stanley уже пересмотрел ценники на полтора года вперед. Банкиры понимают: когда Иран полноценно вернется на рынок, а логистические тромбы рассосутся, удерживать плотину будет нечем. Даже энергетический кризис в Венесуэле не сможет компенсировать этот поток дешевого сырья.

"Договоренности с Ираном и нормализация судоходства бьют по ценам сильнее любых санкций. Рынок понимает, что дефицит был искусственным, а реальность — это избыток, с которым никто не знает, что делать", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вердикт Goldman Sachs: три миллиона лишних баррелей

Саманта Дарт из Goldman Sachs озвучила сухие цифры: лишними окажутся 3 миллиона баррелей ежедневно. Это приговор для стабильности рынка. Процесс восполнения стратегических запасов по всему миру заберет лишь треть этого объема. Остальные два миллиона будут давить на котировки, пока те не треснут. Пока страны ЕС считают потери от спонсирования Киева, нефтяной рынок готовит им новый сюрприз — полную потерю контроля над ценообразованием.

"Мы видим финал цикла высоких цен. Добыча растет быстрее, чем мировая экономика способна это сырье переварить. 2027 год станет временем покупателя, а не продавца", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о рынке нефти

Почему восполнение резервов не спасет цены?

Масштаб избытка предложения в три раза превышает возможности государств по закупкам. Давление лишних баррелей на рынок остается фатальным.

Как на ситуацию влияет Дональд Трамп?

Администрация Трампа вынуждена покупать дорогую нефть для восстановления SPR, но это лишь создает кратковременную поддержку, которая исчезнет к 2027 году.

Почему Иран стал ключевым фактором?

Мирное соглашение открывает Ормузский пролив для беспрепятственного экспорта, что устраняет премию за риск, которая раньше поддерживала высокие цены.

Каковы прогнозы по профициту?

Аналитики сходятся на цифре в 2 миллиона баррелей чистого избытка в сутки, что неизбежно приведет к обвалу стоимости нефти во всем мире.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Как отстоять права
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Популярное
Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона

Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.

Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Массовая эвакуация больниц в Омске: что сейчас происходит в городе из-за режима опасности
Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона
ЕС вложился в Украину и начал считать потери: одна страна нажала на тормоз первой
Россия отсутствует в зоне бедствия в Венесуэле. Украина научила прагматичному подходу Любовь Степушова Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская Угроза изоляции Крыма нарастает: найден способ навсегда обезопасить логистику региона Андрей Николаев
Военкор Коц назвал срок ввода в действие единой системы противодействия БПЛА
Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России
Эта переправа была ключевой: один удар изменил движение на трассе Донецк — Мариуполь
Эта переправа была ключевой: один удар изменил движение на трассе Донецк — Мариуполь
Последние материалы
Слишком поздно спохватились: отчаянный жест Киева в Польше спровоцировал лишь холодное презрение
Байкал уже переписывает карту Земли: самое глубокое озеро станет новым океаном
Доброе намерение оставит клумбу без бутонов: этим цветам удобрения только вредят
Природа создала идеальный фильтр: российские учёные нашли способ очистки пресных водоёмов от радиации
Небо превратится в ад: этой ночью тысяча Гераней нанесет удар по Украине
Семилетнее рабство в США: обычная покупка обернулась для миллионов граждан долговой ямой
Мифы о застое желчи обойдутся дорого: как народные средства лишают пациентов шанса на лечение
Капремонт отменяется: простые способы победить масложор без разборки двигателя
Домашний лимфодренаж: как вернуть стройность ногам, не выходя из дома и без дорогого массажа
Ваш мозг буквально гниёт: дефицит ночного отдыха обернётся катастрофой для нейронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.