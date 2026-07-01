Нефть летит в пропасть: мир на пороге колоссального избытка сырья к 2027 году

Рынок нефти готовится к тяжелому похмелью. Аналитики Goldman Sachs вынесли приговор: глобальная гонка за восполнение исчерпанных запасов проиграна. В 2027 году мир захлебнется в избыточном сырье. Даже если Дональд Трамп прикажет залить американские хранилища под завязку, это не спасет котировки от свободного падения. Причина проста как выстрел — Ормузский пролив возвращается к работе в штатном режиме, а значит, дефицит испаряется на глазах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Пустые баки: как Вашингтон сжег резервы

США довели себя до критической точки. Стратегический нефтяной резерв (SPR) пробит до уровней 1983 года. Хабы в Кушинге работают на грани технического сбоя. Пока Белый дом пытался тушить пожар инфляции дешевыми интервенциями в марте, государственная копилка опустела. Теперь Дональду Трампу приходится латать дыры в энергетической безопасности. Но покупки в резерв — это лишь временный костыль, который не выдержит веса грядущего перепроизводства.

"Попытки США восстановить резервы сейчас выглядят как попытка вычерпать океан кружкой. Избыток предложения настолько велик, что государственные закупки не создадут дефицита, а лишь слегка замедлят обвал цен", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Азия тоже включилась в игру. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона строят новые мощности для хранения. Урок с перекрытием ключевых морских путей усвоен. Безопасность теперь стоит дороже прибыли, но даже эти новые "карманы" для нефти не способны проглотить гигантский профицит, который созреет к следующему году.

Мир с Ираном против цен на нефть

Геополитический расклад меняется. Соглашение между США и Ираном, подписанное в июне, стало черным лебедем для трейдеров-быков. Разрядка в регионе означает, что Ормузский пролив перестает быть зоной риска. Кровь мировой экономики снова потечет по артериям без задержек. Это плохие новости для тех, кто ставил на дорогую нефть. На фоне обвала кошельков на Западе падение цен на энергоносители лишь подчеркивает слабость европейских экономик.

Wall Street переобувается на лету. Morgan Stanley уже пересмотрел ценники на полтора года вперед. Банкиры понимают: когда Иран полноценно вернется на рынок, а логистические тромбы рассосутся, удерживать плотину будет нечем. Даже энергетический кризис в Венесуэле не сможет компенсировать этот поток дешевого сырья.

"Договоренности с Ираном и нормализация судоходства бьют по ценам сильнее любых санкций. Рынок понимает, что дефицит был искусственным, а реальность — это избыток, с которым никто не знает, что делать", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вердикт Goldman Sachs: три миллиона лишних баррелей

Саманта Дарт из Goldman Sachs озвучила сухие цифры: лишними окажутся 3 миллиона баррелей ежедневно. Это приговор для стабильности рынка. Процесс восполнения стратегических запасов по всему миру заберет лишь треть этого объема. Остальные два миллиона будут давить на котировки, пока те не треснут. Пока страны ЕС считают потери от спонсирования Киева, нефтяной рынок готовит им новый сюрприз — полную потерю контроля над ценообразованием.

"Мы видим финал цикла высоких цен. Добыча растет быстрее, чем мировая экономика способна это сырье переварить. 2027 год станет временем покупателя, а не продавца", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о рынке нефти

Почему восполнение резервов не спасет цены?

Масштаб избытка предложения в три раза превышает возможности государств по закупкам. Давление лишних баррелей на рынок остается фатальным.

Как на ситуацию влияет Дональд Трамп?

Администрация Трампа вынуждена покупать дорогую нефть для восстановления SPR, но это лишь создает кратковременную поддержку, которая исчезнет к 2027 году.

Почему Иран стал ключевым фактором?

Мирное соглашение открывает Ормузский пролив для беспрепятственного экспорта, что устраняет премию за риск, которая раньше поддерживала высокие цены.

Каковы прогнозы по профициту?

Аналитики сходятся на цифре в 2 миллиона баррелей чистого избытка в сутки, что неизбежно приведет к обвалу стоимости нефти во всем мире.

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