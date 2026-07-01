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Жилищный вопрос перешёл в наступление: в России введут целевые вклады на покупку недвижимости

Экономика

Совет Федерации завершил работу над законодательной базой для системы жилищных сбережений. С 1 января 2027 года граждане смогут открывать целевые вклады для накопления капитала на недвижимость. Инструмент призван связать банковское администрирование с рынком частного строительства.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

Механика договоров жилищных сбережений

Новый финансовый продукт базируется на ДЖС — договоре, по которому банк аккумулирует средства вкладчика. Основная цель — формирование пула активов для покупки квартиры или финансирования индивидуального строительства. Допускается использование средств в долевых проектах. Банк обязан не только начислять доход, но и предоставить целевой кредит на улучшение жилищных условий при соблюдении вкладчиком контрактных обязательств.

"Этот инструмент создает долгосрочную ресурсную базу для кредитных организаций, что критично при текущем перегреве экономики. Государство по сути внедряет механизм принудительного сбережения средств населения, что снижает инфляционное давление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параметры страховой защиты

Законодатель предусмотрел повышенную защиту активов. Страховое покрытие для ДЖС составляет 10 млн рублей, что кратно превышает стандартные лимиты АСВ. Если объем накоплений по нескольким таким договорам в одной финансовой структуре превышает 10 млн рублей, возмещение распределяется пропорционально вложениям.

Параметр Характеристика
Срок договора От 3 лет
Стаховая премия 10 млн рублей

Данные нормы выделяют жилищные активы граждан в отдельный контур, не смешивая их с текущими депозитными обязательствами банковской системы.

"Страховка в 10 миллионов — защитный рубеж против девальвации сбережений. Важно понимать, что это целевые деньги, поэтому право досрочного изъятия нивелирует статус вклада как инструмента для инвестиций, превращая его в инструмент финансового планирования", — разъяснила финансовый аналитик Илья Кравцов.

Влияние на доступность ипотеки

Регулятор делает ставку на долгосрочное фондирование. Банки получают возможность планировать кредитные портфели, опираясь на прогнозируемые потоки от экспорта ресурсов или иных доходов населения. Это замена хаотичным потребительским займам, которые раскачивают потребительские цены.

"Критически важно отслеживать ставку. Если она будет ниже рыночных инструментов, ликвидность уйдет в другие активы. Юридически защитить договор в 10 млн рублей — это хорошо, но доходность должна быть конкурентной", — констатировала юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о жилищных вкладах

Можно ли забрать деньги раньше трех лет?

Да, договор позволяет прекратить обязательства досрочно, однако условия возврата суммы и начисленных процентов прописываются в договоре с конкретной кредитной организацией.

Меняется ли ставка по вкладу в течение срока действия?

Условия договора жилищных сбережений определяются банком. Закон не ограничивает возможность использования плавающих или фиксированных процентных ставок.

Распространяется ли защита на 10 млн рублей на все виды депозитов?

Нет, повышенный лимит действует исключительно на средства, размещенные в рамках договоров жилищных сбережений (ДЖС).

Что будет, если банк лишится лицензии?

Вкладчик получит страховое возмещение от Агентства по страхованию вкладов в пределах 10 млн рублей по данному продукту, отдельно от обычных вкладов.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Илья Кравцов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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