IT-сектор больше не в моде: новые лидеры фриланса в России переписали правила рынка

Структура занятости в России трансформируется. На рынке фриланса произошла ротация: место IT-сектора заняли операторы технических систем мониторинга. Активное развитие рынка труда диктует новые правила, где гибкие команды вытесняют штатную занятость.

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Смена лидеров спроса

Данные "Авито Подработки" за первое полугодие 2026 года представило агентство РИА Новости. Они фиксируют резкий рост интереса компаний к операторам видеонаблюдения. Потребность в таких специалистах увеличилась в 2,5 раза. Бизнес стремится оптимизировать логистику и контроль площадок, привлекая внешних исполнителей на временные задачи. Спрос на операторов технических центров вырос на 123%.

"Работодатели пересматривают издержки. Вместо расширения штата выгоднее нанять временную команду для обеспечения безопасности. Это часть глобального тренда на снижение постоянных расходов", — отметила экономист по рынку труда Ирина Костина.

Данные по заработкам и востребованности

Рейтинг востребованности временного персонала возглавили три ключевые специализации. Динамика подтверждает переориентацию бизнеса на поддержку физической инфраструктуры.

Специальность Рост спроса / Средняя зарплата Операторы видеосистем +123% / 70 000 руб. Дорожные строители +105% / 58 000 руб. Инженеры-техники +88% / 57 000 руб.

Причины перехода на проектный формат

Активность спроса на автоинструкторов и слесарей указывает на сегментацию рынка. Организации предпочитают не держать избыточный штат, формируя группы под конкретные цели. Такая стратегия позволяет гибко управлять финансовыми рисками в условиях экономической турбулентности.

"Бизнес переходит на проектные рельсы. Фриланс стал удобным инструментом для закрытия точечных дефицитов без раздувания ФОТ", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.

Юридические аспекты оформления

Работа с внештатным персоналом требует соблюдения трудового законодательства. Ошибки в оформлении договоров с фрилансерами ведут к претензиям со стороны проверяющих органов, что требует от владельцев бизнеса высокого уровня ответственности.

"Привлечение самозанятых или фрилансеров требует тщательной юридической проверки договора. Главное — отсутствие признаков трудовых отношений, иначе доначислений налогов не избежать", — предупредил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о фрилансе

Почему именно операторы видеонаблюдения стали лидерами рынка?

Рост спроса связан с активным развитием систем контроля объектов и инфраструктуры, требующей постоянного мониторинга.

Выгодно ли бизнесу нанимать фрилансеров вместо штатных сотрудников?

Проектная работа снижает постоянные издержки на социальные взносы и позволяет оптимизировать процессы согласно текущим задачам.

Вернется ли спрос на IT-фрилансеров?

Рынок цикличен. Спрос на разработчиков остается высоким, но сейчас фокус сместился на техническую эксплуатацию.

Какая средняя оплата за проектную занятость в данных категориях?

Диапазон составляет от 57 до 70 тысяч рублей, что зависит от уровня квалификации персонала и сложности задач.

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