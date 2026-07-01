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IT-сектор больше не в моде: новые лидеры фриланса в России переписали правила рынка

Экономика

Структура занятости в России трансформируется. На рынке фриланса произошла ротация: место IT-сектора заняли операторы технических систем мониторинга. Активное развитие рынка труда диктует новые правила, где гибкие команды вытесняют штатную занятость.

Фрилансерство
Фото: www.pexels.com by Arina Krasnikova is licensed under Бесплатное использование
Фрилансерство

Смена лидеров спроса

Данные "Авито Подработки" за первое полугодие 2026 года представило агентство РИА Новости. Они фиксируют резкий рост интереса компаний к операторам видеонаблюдения. Потребность в таких специалистах увеличилась в 2,5 раза. Бизнес стремится оптимизировать логистику и контроль площадок, привлекая внешних исполнителей на временные задачи. Спрос на операторов технических центров вырос на 123%.

"Работодатели пересматривают издержки. Вместо расширения штата выгоднее нанять временную команду для обеспечения безопасности. Это часть глобального тренда на снижение постоянных расходов", — отметила экономист по рынку труда Ирина Костина.

Данные по заработкам и востребованности

Рейтинг востребованности временного персонала возглавили три ключевые специализации. Динамика подтверждает переориентацию бизнеса на поддержку физической инфраструктуры.

Специальность Рост спроса / Средняя зарплата
Операторы видеосистем +123% / 70 000 руб.
Дорожные строители +105% / 58 000 руб.
Инженеры-техники +88% / 57 000 руб.

Причины перехода на проектный формат

Активность спроса на автоинструкторов и слесарей указывает на сегментацию рынка. Организации предпочитают не держать избыточный штат, формируя группы под конкретные цели. Такая стратегия позволяет гибко управлять финансовыми рисками в условиях экономической турбулентности.

"Бизнес переходит на проектные рельсы. Фриланс стал удобным инструментом для закрытия точечных дефицитов без раздувания ФОТ", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.

Юридические аспекты оформления

Работа с внештатным персоналом требует соблюдения трудового законодательства. Ошибки в оформлении договоров с фрилансерами ведут к претензиям со стороны проверяющих органов, что требует от владельцев бизнеса высокого уровня ответственности.

"Привлечение самозанятых или фрилансеров требует тщательной юридической проверки договора. Главное — отсутствие признаков трудовых отношений, иначе доначислений налогов не избежать", — предупредил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о фрилансе

Почему именно операторы видеонаблюдения стали лидерами рынка?

Рост спроса связан с активным развитием систем контроля объектов и инфраструктуры, требующей постоянного мониторинга.

Выгодно ли бизнесу нанимать фрилансеров вместо штатных сотрудников?

Проектная работа снижает постоянные издержки на социальные взносы и позволяет оптимизировать процессы согласно текущим задачам.

Вернется ли спрос на IT-фрилансеров?

Рынок цикличен. Спрос на разработчиков остается высоким, но сейчас фокус сместился на техническую эксплуатацию.

Какая средняя оплата за проектную занятость в данных категориях?

Диапазон составляет от 57 до 70 тысяч рублей, что зависит от уровня квалификации персонала и сложности задач.

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Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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