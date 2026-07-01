Россия резко нарастила поставки нефти: за рекордом скрылась неожиданная проблема

Российский морской экспорт нефти в июне продемонстрировал внушительный рывок, достигнув максимальных значений с начала 2022 года. Однако, несмотря на рекордные объемы отгрузок сырья, фактическая валютная выручка компаний продемонстрировала отрицательную динамику. Ситуация наглядно иллюстрирует "ценовые ножницы", в которых оказалась отечественная нефтянка: наращивание физического присутствия на рынках Азии происходит на фоне коррекции мировых котировок и ожидаемого роста предложения со стороны ОПЕК+.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Танкер "Волгонефть-264"

Рекордные объемы и логистические заторы

Согласно данным мониторинга Bloomberg, за четыре недели, завершившиеся 28 июня, среднесуточный экспорт российской нефти по морю составил 4,13 миллиона баррелей. Пиковые значения за последнюю неделю отчетного периода достигли внушительной отметки в 32,39 миллиона баррелей в совокупном выражении. Одной из причин такого резкого притока сырья на внешний рынок аналитики называют плановое или вынужденное снижение объемов переработки внутри страны, что высвободило дополнительные партии для танкерных отгрузок.

"Рост морского экспорта — это зачастую индикатор проблем на внутренних НПЗ или изменения структуры спроса. Когда переработка падает, излишки нефти немедленно уходят в порты, чтобы не останавливать добычу на скважинах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

При этом инфраструктура начинает испытывать перегрузки. В океане на пути к конечным потребителям сейчас находится около 133 миллионов баррелей нефти, что почти на треть превышает показатели середины апреля. Значительное скопление танкеров фиксируется у берегов Египта и Сингапура. Это может свидетельствовать о том, что, несмотря на спрос, оперативность заключения сделок снижается, а поиск новых покупателей для столь масштабных объемов требует больше времени.

Ценовой фактор: почему выручка падает при росте экспорта

Экономический парадокс заключается в том, что при рекордных отгрузках еженедельная стоимость поставок упала до 1,9 миллиарда долларов — это минимальный уровень с марта текущего года. Основная причина кроется в снижении мировых цен. Российский сорт Urals торговался в среднем по 62 доллара за баррель, а премиальная марка ESPO, отгружаемая из портов Дальнего Востока, стоила около 74 долларов.

"Мы наблюдаем эффект глобального ожидания избытка предложения. Рынок дисконтирует российскую нефть не только из-за санкций, но и из-за прогнозов роста добычи в странах Персидского залива, что давит на общую кривую цен", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дополнительное давление на котировки оказали новости о дипломатических контактах между США и Ираном. Рынки восприняли это как сигнал к возможному возвращению крупных объемов иранской нефти на легальный рынок, что охладило пыл инвесторов и снизило стоимость фьючерсов. В таких условиях даже эффективное управление активами и планирование расходов на государственном уровне требуют поправок на волатильность сырьевых доходов.

Показатель / Событие Последствия и эффект Рост морского экспорта до 4,13 млн барр./сутки Увеличение нагрузки на танкерный флот и портовую инфраструктуру Снижение цены Urals до $62 Сокращение валютных поступлений в федеральный бюджет Скопление 133 млн баррелей в пути Риски затоваривания и замедление оборачиваемости капитала компаний

Азиатский вектор: Индия становится ключевым хабом

География поставок окончательно закрепилась в восточном направлении. Поставки в Азию достигли 3,98 миллиона баррелей в сутки. Главным потребителем остается Индия, которая не только обеспечивает свои внутренние нужды, но и перерабатывает российское сырье для дальнейшей перепродажи. Такая экспансия требует от России не только нефти, но и развития других аграрных и промышленных связей, наподобие того, как зерновой прорыв меняет позиции РФ на мировом продовольственном рынке.

"Зависимость от ограниченного числа крупных покупателей в Азии заставляет российских экспортеров идти на ценовые уступки. Это классический рынок покупателя, где объем гарантирован, но маржа находится под постоянным прессингом", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сложность логистики (путь через Суэцкий канал или вокруг Африки) увеличивает транспортное плечо, что в совокупности с падением цен делает экспорт менее выгодным, чем год назад. Тем не менее, сохранение доли рынка для России остается приоритетом номер один в условиях жесткой конкуренции с ближневосточными поставщиками.

Ответы на популярные вопросы об экспорте нефти

Почему доходы падают, если экспорт растет?

Это происходит из-за снижения мировых рыночных цен на эталонные сорта нефти и расширения дисконта на российское сырье. Даже при физическом росте отгрузок итоговая цена проданного барреля оказывается ниже, что ведет к сокращению общей еженедельной выручки.

Кто сейчас является основным покупателем российской нефти?

Основной объем направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ключевыми партнерами выступают Индия и Китай. Небольшие партии продолжают уходить в Турцию и страны Ближнего Востока для реэкспорта или внутренней переработки.

С чем связано скопление танкеров у берегов Сингапура и Египта?

Танкеры могут ожидать финального подтверждения заявок от покупателей или разгрузки в переполненных портах. Также это может быть связано с использованием плавучих хранилищ при отсутствии немедленного спроса на конкретные партии нефти.

Как мировые цены влияют на внутренний рынок топлива в России?

Прямая связь ограничена демпферным механизмом, однако низкие экспортные доходы могут стимулировать правительство к пересмотру налогов для отрасли. Это косвенно влияет на себестоимость бензина внутри страны, хотя власти стараются сдерживать цены для населения.

Читайте также: