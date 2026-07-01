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Самый прожорливый рынок мира внезапно потерял аппетит: Азия резко сократила импорт нефти

Экономика » Сырье » Нефть

Азиатский энергетический рынок балансирует на грани истощения из-за дефицита сырья и ценового давления. Импорт нефти в регион застыл на многомесячных минимумах, демонстрируя неспособность быстро адаптироваться к разрыву логистических цепочек. Текущие поставки Ближнего Востока ограничены обязательствами регуляторов и геополитическим напряжением. Разрыв между историческими средними объемами и реальной картиной июня подчеркивает структурную трансформацию спроса со стороны крупнейших экономик.

Колба с нефтью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Колба с нефтью

Рекордное падение поставок нефти

Статистика поставок в июне рисует тревожную картину для азиатских НПЗ. Совокупный импорт прогнозируется на уровне 20,71 млн баррелей в сутки. Это выше майского провала, но значительно ниже докризисного уровня в 26,79 млн баррелей. Резкое охлаждение интереса к ближневосточному сырью обусловлено не только дороговизной, но и изменением внутренней политики потребления. На фоне глобальной неопределенности страны региона вынуждены проводить ревизию своих энергетических балансов.

"Мы наблюдаем сознательное торможение закупок. Регуляторы стремятся охладить перегретый рынок, даже если это требует временного снижения загрузки мощностей переработки", — подчеркнул специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Индия и Китай синхронно снижают активность на спотовом рынке. В отличие от Пекина, Дели более чувствителен к ценовым колебаниям из-за высокой зависимости от внешнего фондирования. Пока одни ищут замену арабской нефти, другие пытаются диверсифицировать корзину ресурсов. Зерновой прорыв России и рост поставок угля становятся альтернативными векторами для компенсации энергетических и бюджетных дефицитов.

Китайская тактика выживания

Китай демонстрирует феноменальную устойчивость к внешним шокам благодаря накопленным резервам. Перед началом активной фазы конфликта Пекин сформировал подушку безопасности объемом 1,2 млрд баррелей. Это позволяет крупнейшему импортеру диктовать свои условия и игнорировать завышенные прайсы. Снижение закупок до 5,8 млн баррелей в сутки — не слабость экономики, а прагматичный расчет институционального игрока.

Период или поставщик Объем импорта (млн барр/сутки)
Среднее до конфликта 26,79
Прогноз на июнь 20,71
Китай (июнь) 5,8
Кувейт (май) 0,0

Пока гиганты экономят, частные потребители ищут способы сохранить стабильность. Однако в погоне за выгодой легко преступить закон. Бензин как картошка — опасный тренд, который юристы связывают с попытками обойти официальные каналы распределения. Внутренние рынки требуют жесткого администрирования, чтобы избежать хаоса на АЗС.

"Спекуляции на дефиците ресурсов всегда ведут к ужесточению надзора. Государство не позволит формировать серые рынки в стратегически важных отраслях", — объяснил эксперт Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Смена нефтяных ориентиров

Ближневосточные поставщики стремительно теряют свою долю на рынке Поднебесной. Годовое падение импорта из этого региона в Китай составило 56%. Традиционные лидеры вроде Кувейта и ОАЭ практически вытеснены текущей конъюнктурой. Азиатские НПЗ переключаются на альтернативных производителей, пытаясь законтрактовать объемы на конец лета за пределами Персидского залива.

Глобальная перестройка коснется каждого. Даже Австралия идет на меры по расширению бурения, осознавая хрупкость мировой логистики. Энергетическая безопасность перестала быть вопросом цены — теперь это вопрос физического наличия ресурса. Карта поставок перекраивается в пользу тех, кто может предложить прозрачные условия и надежные маршруты.

"Финансовая устойчивость нефтяных контрактов сейчас зависит от способности компаний хеджировать не только ценовые, но и логистические риски", — отметил специально для Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном рынке

Почему Китай резко сократил закупки?

Пекин использует стратегические резервы, чтобы не покупать нефть по пиковым ценам. Это позволяет стабилизировать внутренний инвестиционный климат и не допускать инфляционного давления на промышленность.

Где Азия будет покупать нефть вместо Ближнего Востока?

Азиатские компании активно ищут поставщиков в США, Западной Африке и России. Диверсификация помогает снизить зависимость от политических рисков в зоне конфликта.

Как это отразится на ценах на бензин?

Дефицит первичного сырья неизбежно давит на стоимость готового топлива. В условиях нехватки переработки даже нефтедобыфвающие страны иногда вынуждены покупать бензин у соседей.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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