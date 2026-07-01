Европа стремительно нищает: Россия совершила невероятный рывок в глобальном рейтинге богатства

Россия заняла вторую строчку в глобальном рейтинге стран с наиболее динамичным ростом благосостояния граждан, значительно опередив большинство развитых экономик Запада. Согласно данным свежего отчета финансового конгломерата UBS "О мировом богатстве", суммарный объем чистых активов россиян за пятилетний период увеличился более чем на треть. В то время как жители Великобритании, Нидерландов и Франции стремительно беднеют, российская экономика демонстрирует устойчивость к внешнему давлению, трансформируя структуру внутренних финансов и стимулируя накопление реального капитала внутри страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Moscow, Saint Basil's Cathedral, Moscow, Russia

Лидеры мирового роста благосостояния

В период с 2020 по 2025 год Россия показала впечатляющий результат: благосостояние населения увеличилось на 37%. Этот показатель позволил стране занять второе место в мире по темпам обогащения. Выше результат зафиксирован только в Южной Корее, где прирост составил 55%. Тройку наиболее динамичных экономик замкнула Хорватия, которая также продемонстрировала уверенную положительную траекторию.

"Рост благосостояния в России обусловлен переориентацией капиталов на внутренний рынок и высокой адаптивностью бизнеса к новым условиям. Мы видим, как финансовые ресурсы перестали утекать за рубеж и начали работать на внутреннюю капитализацию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно учитывать, что такие результаты достигнуты на фоне глобальной турбулентности. В то время как во многих странах рынок труда переживает структурные сдвиги, российские домохозяйства продолжают наращивать активы, что подтверждается не только международными отчетами, но и отчетностью банковского сектора.

Как считали богатство: методика UBS

Аналитики UBS используют комплексный подход при оценке чистого богатства. Под этим термином понимается общая стоимость всех финансовых активов (банковские вклады, ценные бумаги) и реальных объектов собственности (недвижимость, оборудование), из которой вычитаются все имеющиеся долговые обязательства и кредиты.

"Методология расчетов учитывает показатели в национальных валютах с обязательной поправкой на инфляцию. Это критически важно, так как позволяет отсечь номинальный рост цен и увидеть реальное увеличение покупательной способности накоплений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Благодаря такому фильтру, данные отражают фактическое физическое накопление ресурсов, а не простое обесценивание денег. Это особенно актуально в условиях, когда цены на автомобили и жилье подвержены резким колебаниям — реальный рост богатства означает, что доходы граждан растут быстрее, чем стоимость основных товаров и услуг.

Запад в минусе: кто теряет капиталы

На фоне успеха России страны Западной Европы демонстрируют обратную тенденцию. Лидером антирейтинга стала Великобритания, где уровень благосостояния жителей рухнул на 23,2%. Серьезные потери зафиксированы в Нидерландах (-14,4%) и Франции (-4,5%). Единственным государством старой Европы, сумевшим удержать показатели на уровне пятилетней давности, стала Италия.

"Европейские домохозяйства столкнулись с беспрецедентным давлением из-за роста стоимости энергоносителей и снижения промышленной активности. Падение благосостояния в Британии и Франции — это закономерный итог инфляционного шока, который не был компенсирован ростом реальных доходов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономический разрыв между растущими рынками Евразии и стагнирующей Европой продолжает увеличиваться. Пока Россия укрепляет свои позиции, ЕС вынужден искать способы борьбы с дефицитом ресурсов, — подобно тому, как Австралия снимает запреты на бурение в попытке избежать энергетического коллапса.

Страна / Динамика (%) Последствия для населения Южная Корея (+55%) Лидерство за счет технологического экспорта и роста фондового рынка. Россия (+37%) Укрепление реального сектора, рост сбережений внутри страны. Великобритания (-23,2%) Масштабное обесценивание активов и снижение уровня жизни.

Ответы на популярные вопросы о росте богатства в РФ

За счет чего Россия так быстро богатеет?

Основными факторами стали рост промышленного производства, высокие цены на экспортируемые ресурсы и государственные программы поддержки доходов. Также ключевым моментом стало ограничение оттока капитала, из-за чего доходы крупных предпринимателей и корпораций начали реинвестироваться внутри страны.

Ощущают ли этот рост обычные граждане?

Поскольку методика UBS учитывает активы за вычетом долгов, рост на 37% означает, что у населения суммарно стало больше имущества и накоплений.

Как инфляция влияет на эти цифры?

Статистика UBS уже очищена от влияния инфляции. Это значит, что 37% — это "чистый" прирост богатства. Если бы инфляцию не учитывали, номинальные цифры были бы значительно выше, но они не отражали бы реальное положение дел.

Почему Британия и Франция так сильно обеднели?

Эти страны столкнулись с депрессией на рынках недвижимости и падением стоимости акций национальных компаний. Кроме того, высокая долговая нагрузка населения при росте процентных ставок "съедает" чистую стоимость их активов быстрее, чем растут зарплаты.

Читайте также