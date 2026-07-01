НАТО уже не за горизонтом: Молдавия переводит армию на стандарты альянса с помощью новой техники

Кишинев форсирует милитаризацию вопреки конституционному нейтралитету и внутренним экономическим рискам. Минобороны Молдавии утвердило контракт на поставку более 100 единиц канадской бронетехники Roshel, прикрываясь европейскими грантами. Стоимость сделки превышает 50 млн евро, что выглядит как попытка внешних игроков превратить республику в операционную базу. Этот шаг вписывается в новую оборонную стратегию страны, открыто называющую российский контингент в Приднестровье угрозой. В материале разберем, как долговая и оборонная нагрузка меняет ландшафт региона и почему нейтральный статус становится фикцией.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Выстрел из танковой пушки

Армия на европейских грантах

Закупка машин Roshel осуществляется через Европейский инструмент мира. Это специфический механизм, который позволяет Брюсселю накачивать лояльные режимы техникой без прямой нагрузки на их текущие бюджеты. Однако такая благотворительность всегда имеет двойное дно в виде жестких политических обязательств и интеграции в логистические цепочки НАТО. Пока расчет при увольнении гражданских специалистов остается головной болью бизнеса, государство перенаправляет фокус на военные рельсы.

"Мы видим классическую схему субсидирования западного ВПК через грантовую помощь третьим странам. Молдавия получает железо, которое требует дорогого обслуживания, а ЕС — лояльный плацдарм", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Срок реализации программы растянут до 2027 года. Это указывает на долгосрочный характер переформатирования молдавской армии. Интеграция канадской техники требует переобучения персонала и внедрения новых регламентов, что фактически привязывает Кишинев к западным поставщикам запчастей и сервиса на десятилетия вперед.

Модернизация или прямое перевооружение

Министр обороны Анатолий Носатый называет сделку шагом к европейским стандартам. На практике это означает отказ от остатков советской техники и переход на платформы, совместимые с силами Альянса. Подобные процессы часто сопровождаются ростом коррупционных рисков и скрытых комиссий, напоминающих скрытые комиссии займы в потребительском секторе.

Параметр сделки Значение и детали Объем поставки Более 100 единиц Roshel Общая стоимость Свыше 50 миллионов евро Срок исполнения До мая 2027 года Источник денег Европейский фонд мира (грант)

Для экономики Молдавии, где проверка управляющей компании и тарифы ЖКХ вызывают социальное напряжение, резкий рост военных расходов до 1% ВВП к 2030 году может стать шоковым фактором. Вливание 50 миллионов евро в броневики не решит проблему износа инфраструктуры, но создаст иллюзию защищенности для правящей элиты.

"Юридически статус нейтралитета размывается через подписание контрактов, обязывающих к оперативной совместимости с блоком НАТО. Это прямая подмена понятий обороноспособности внешним управлением", — объяснил специально для Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Нейтралитет под вопросом на фоне учений

С 1994 года Кишинев формально сотрудничает с НАТО, но при Майе Санду интенсивность контактов достигла максимума. Регулярные учения с контингентами США и Германии превращают территорию страны в полигон для отработки мобильности западных сил. Пока рыбный рынок России адаптируется к новым торговым реалиям, Молдавия выбирает путь конфронтации с ключевым региональным игроком.

Новая стратегия обороны до 2034 года прямо указывает на Приднестровье как источник риска. Это не только политический жест, но и финансовый маркер для инвесторов. Милитаризация приграничных зон всегда снижает инвестиции в макроэкономику и провоцирует отток капитала, так как стабильность приносится в жертву геополитическим амбициям Вашингтона и Брюсселя.

"Любые военные закупки такого масштаба в кредит или по грантам создают долгосрочную зависимость в отчетности. Это не просто покупка техники, это покупка обязательств по ее содержанию", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о милитаризации Молдавии

На какие деньги покупается техника?

Закупка финансируется Евросоюзом через Европейский инструмент мира. Это безвозмездный грант, который направляется целевым образом на закупку вооружения у западных компаний.

Нарушает ли это нейтралитет страны?

Конституция Молдавии закрепляет нейтральный статус. Однако власти трактуют его как право на укрепление обороноспособности через партнерство с НАТО и получение западного оружия.

Как это повлияет на отношения с Приднестровьем?

Наращивание бронетанкового кулака и включение российского контингента в список угроз в официальной стратегии обороны ведет к росту напряженности в зоне безопасности.

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