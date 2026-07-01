Энергетический триумф СПГ: мировой спрос на сжиженный газ жестко вырастет на рекордные 65%

Мировой рынок газа готовится к тектоническому сдвигу. Компании и целые страны сбрасывают со счетов мифы о "зеленом переходе" и делают ставку на реальный ресурс. Согласно свежему прогнозу Shell LNG Outlook 2026, к 2050 году глобальный спрос на сжиженный природный газ подскочит на 65%. Это почти 700 миллионов тонн ежегодно. Мир выбирает гибкость и надежность, которые не могут дать ветряки, особенно когда логистику ломают военные конфликты.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

Энергетический шок: кризис в Ормузском проливе

В 2025 году объем торговли СПГ составил 422 миллиона тонн. Ждали роста, но вмешалась геополитика. Блокада Ормузского пролива выбила из игры пятую часть ежемесячных мировых поставок. Цены на спотовом рынке взлетели. Пока Россия запускает новые танкеры для обхода западных барьеров, азиатские потребители затягивают пояса. Систему спасает только запуск новых мощностей в Северной Америке и замедление импорта в некоторых частях Азии.

"Рынок нефти и газа сейчас напоминает сложный механизм, где одна сломанная шестеренка в Персидском заливе останавливает заводы в Сингапуре. Но отрасль проявила живучесть, адаптируясь к шокам быстрее, чем чиновники в Брюсселе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Администрация Дональда Трампа в США продолжает качать ресурс, пытаясь залить рынок дешевым газом, но инфраструктурные разрывы остаются. Если навигация в проливе восстановится к лету 2026-го, торговля вернется к показателям прошлого года. Настоящий же рывок запланирован на 2027-й. СПГ стал инструментом выживания в мире, где старые альянсы трещат по швам.

Азиатский аппетит и новые рынки

К 2050 году Южная и Юго-Восточная Азия заберут себе 40% мирового импорта газа. Это логично: уголь слишком грязен, а "зеленка" слишком нестабильна. В Японии и других развитых странах неожиданным драйвером стали дата-центры. Искусственный интеллект требует столько энергии, сколько не снилось ни одному заводу ХХ века. Параллельно растет сегмент бункеровки — заправка судов газом к 2035 году вырастет в семь раз, до 27 миллионов тонн.

Показатель Значение / Прогноз Объем торговли в 2025 году 422 млн тонн Прогноз на 2050 год 700 млн тонн Новые поставки к 2030 году 180 млн тонн ежегодно Средняя цена в мае 2026 (по долгосрочным контрактам) $11-12 за MMBtu

"Китай и его партнеры понимают: без надежной газовой подушки промышленный рост невозможен. Пока на Западе занимаются бюджетными маневрами, Восток строит терминалы и расширяет отношения с надежными поставщиками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Инвестиционный голод и безопасность Европы

Европа продолжает играть в опасную игру. Собственная добыча падает, а возобновляемая энергия постоянно "проседает". Решить проблему может только СПГ, но для этого нужны колоссальные вложения в заводы и регазификацию. К 2040 году миру потребуется еще 200 миллионов тонн мощностей сверх тех, что уже строятся. Это огромный рынок, на который уже пробует зайти российское топливо через скрытые каналы, несмотря на истерику в Вашингтоне.

"Инвесторы смотрят на долгосрочные контракты, которые покрывают две трети рынка. Это единственный способ избежать ценового безумия 2022 года, когда котировки рвали все рекорды. Сегодня рынок стал взрослее и устойчивее", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

"Конфликт создал системный шок, последствия которого разошлись по всем секторам экономики, но индустрия СПГ доказала свою устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям", — заявил Седерик Кремерс, президент Shell по интегрированному газу. По его словам, несмотря на необходимость вложений в инфраструктуру, СПГ останется стабилизирующей силой мировой энергетики.

Ответы на популярные вопросы о рынке СПГ

Почему растет спрос на СПГ, если мир переходит на экологичную энергию?

Возобновляемые источники нестабильны — они зависят от ветра и солнца. Газ служит идеальным балансиром, позволяя избежать блэкаутов при резком падении выработки "зеленой" энергии.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на цены?

Проблемы в Ормузском проливе сокращают предложение, что толкает спотовые цены вверх. Однако долгосрочные контракты позволяют сглаживать эти скачки для крупных импортеров.

Зачем Азии столько газа?

Регион отказывается от угля в пользу более чистого топлива. Кроме того, взрывной рост энергопотребления со стороны дата-центров и ИИ требует колоссальных объемов генерации.

Требуются ли новые заводы по сжижению газа?

Да, эксперты прогнозируют нехватку около 200 миллионов тонн мощностей к 2040 году. Без новых инвестиций мир может столкнуться с дефицитом ресурса уже в следующем десятилетии.

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