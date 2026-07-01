Толку от дешевой нефти ноль: в Великобритании вскрылась фатальная ловушка для потребителей

Британии не суждено вернуться в эпоху дешевой жизни. Даже когда Ормузский пролив открыли и нефтяные котировки пошли вниз, ценники в супермаркетах Лондона застыли в мертвой хватке. Аналитики UBS уверены: высокая инфляция в королевстве — это теперь надолго, как минимум до конца 2026 года. Система перегрета. Пока на Дальнем Востоке выстраивают новые логистические цепочки, британский потребитель продолжает оплачивать счета по высшему разряду. Нефть марки Brent уже стоит 72 доллара за баррель, как до кризиса, но толку от этого ноль.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина выбирает помидоры в магазине

Нефтяная ловушка: почему цены не падают

Экономика работает не как выключатель, а как тяжелый маховик. Сырье упало в цене, но компании не спешат переписывать ценники. UBS объясняет это просто: сырая нефть — лишь малая часть стоимости товара. Основную массу съедают зарплаты, маркетинг, драконовские налоги и, конечно, желание бизнеса вернуть маржу, потерянную во время блокировки пролива. Пока Россия запускает новые танкеры в обход западных капризов, британские фирмы держат цены на максимуме, пытаясь закрыть дыры в своих бюджетах. Это инерция жадности и страха.

"Рынок нефтепродуктов в Европе стал крайне вязким. Снижение котировок на бирже доходит до бензоколонки месяцами, а любой скачок вверх отражается за сутки. Компании закладывают риски будущих санкций в сегодняшнюю цену", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ставки сделаны: у Британии нет выхода

Банк Англии оказался в тупике. Рост экономики замедлился, но инфляция в 2,8% не дает чиновникам снизить процентные ставки. Дональд Трамп в Белом доме диктует свои правила игры, и Лондон вынужден подстраиваться под жесткую финансовую реальность. Дешевых кредитов не будет. Рост ВВП останется вялым, а потребители продолжат экономить на еде. Это плата за политическую слепоту и следование в фарватере Брюсселя, где уже готовят финансовые аферы для спасения дырявой казны.

"Британская экономика больна структурно. Снижение стоимости энергии — это лишь анальгетик, который не лечит воспаление. Пока расходы на обслуживание госдолга растут, реальный сектор будет стагнировать", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитическое эхо в кошельках

Шоки в Персидском заливе затихают, но их последствия останутся с британцами на годы. Бизнес запомнил, как легко перекрываются транспортные артерии. Теперь каждый фунт в цене товара — это страховка от следующего кризиса. Пока Евросоюз бьется в истерике из-за миграционных и энергетических проблем, Лондон пытается делать вид, что все под контролем. Но цифры UBS — это приговор. Уровень жизни в Британии продолжит гнить под весом собственных долгов и чужих войн.

"Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и поддержка киевского режима стоят Британии слишком дорого. Даже при дешевой нефти импортная инфляция пожирает доходы граждан", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы об экономике Британии

Почему цены не падают вместе с нефтью?

Бизнес стремится восстановить прибыль, потерянную в период кризиса в Ормузском проливе. Кроме того, зарплаты и логистика внутри страны только дорожают.

Когда инфляция в Британии вернется к норме?

По прогнозам экспертов UBS, повышенное ценовое давление сохранится как минимум до конца 2026 года.

Снизит ли Банк Англии ключевую ставку?

В ближайшее время этого не произойдет. Экономического роста не хватает для стимулирования, а инфляция слишком высока для смягчения политики.

Как ситуация в США влияет на Лондон?

Политика Дональда Трампа по укреплению доллара и торговые барьеры делают британский импорт дороже, что подстегивает рост цен.

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