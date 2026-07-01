Рынок нефти летит в кювет. Morgan Stanley уже второй раз за две недели кромсает прогнозы. Причина — избыток сырья. Ормузский пролив открывается быстрее, чем ждали аналитики. Пока Дональд Трамп рулит Белым домом, американская добыча бьет рекорды. Азия тем временем охладевает к закупкам. Итог закономерен: бочек слишком много, покупателей — мало.
Банкиры пересмотрели ценник на Brent. Теперь в третьем и четвертом кварталах 2026 года физическая нефть будет стоить в среднем $75 за баррель. Это на $15 и $5 ниже прошлых ожиданий. Дальше — хуже. К концу 2027 года аналитики пророчат падение до $70. Рынок сделал полный круг и вернулся к состоянию пузыря, который вот-вот лопнет.
"Мы видим классическое перепроизводство. Когда предложение заливает хранилища, цена неизбежно капитулирует. Сейчас на рынке нет драйверов для роста, только риски снижения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Фьючерсы на Brent уже рухнули на 30% за текущий квартал. Этому поспособствовало промежуточное перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Танкеры снова пошли через Ормуз. Глобальные игроки, включая Goldman Sachs, в спешке переписывают отчеты. На фоне политических сдвигов западные санкции буквально летят в трубу, пока Россия и Иран восстанавливают логистику.
Судоходство в главной нефтяной артерии планеты восстанавливается стахановскими темпами. В прошлый четверг через пролив вышло 35 танкеров. Это уровень спокойного времени, до начала февральского обострения. Чтобы рынок окончательно успокоился в 2027 году, достаточно вернуть трафик на 65% от прежнего объема. Это порядка 12 миллионов баррелей в сутки.
|Период/Показатель
|Прогноз цены (Brent)
|III квартал 2026
|$75 (снижение на $15)
|IV квартал 2026
|$75 (снижение на $5)
|Конец 2027 года
|$70 (целевой уровень)
Цены сдуваются. Апрельский пик в $126 кажется далеким прошлым. Текущие котировки сентябрьского контракта колеблются у отметки $73. Пока Иран и США ведут переговоры о прочном мире, военная премия испаряется. Даже локальные инциденты с обстрелами судов больше не пугают судовладельцев. Компании готовы рисковать, зная, что теневой флот и легальные перевозчики одинаково стремятся к прибыли.
"Разблокировка Ормуза — это мощный дефляционный сигнал. Если поток нефти стабилизируется, мы увидим устойчивое падение выручки западных добывающих компаний, привыкших к сверхвысоким ценам", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Morgan Stanley указывает на признаки "разболтанности" рынка. Нарисовалось "медвежье контанго". Это когда ближайшие поставки стоят дешевле будущих. Хранить нефть становится выгоднее, чем продавать сейчас. Физический рынок тоже в "стрессовом" состоянии. Разрывы в ценах между разными сортами нефти говорят об одном: продавцы нервничают.
"Отбросьте на мгновение все разговоры и просто смотрите на цены. Они описывают рынок, который слабеет по всем фронтам", — подчеркнули аналитики Morgan Stanley под руководством Мартийна Ратса.
Пока западные элиты в Париже и Брюсселе пытаются латать бюджетные дыры новыми налогами, дешевеющая энергия наносит по их планам сокрушительный удар.
"Затоваренность — это яд для инвестиций в новые месторождения. Мы входим в цикл, где выживет только тот, у кого самая низкая себестоимость добычи, а это явно не американские сланцевики", — предупредил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.
Главная причина — стремительное возвращение танкерного трафика через Ормузский пролив и падение спроса в КНР при рекордной добыче в США.
Мирные договоренности убирают из цены "военную премию", что ведет к глобальному удешевлению сырья на биржах.
Это ситуация, когда текущая цена ниже будущей. Она сигнализирует о переизбытке нефти "здесь и сейчас", которую рынку трудно переварить.
Аналитики банка ориентируются на уровень $70 за баррель к 2027 году, если текущие темпы добычи и спроса сохранятся.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.