Мировые биржи в состоянии шока: нефтяной пузырь треснул после неожиданных действий Вашингтона

Рынок нефти летит в кювет. Morgan Stanley уже второй раз за две недели кромсает прогнозы. Причина — избыток сырья. Ормузский пролив открывается быстрее, чем ждали аналитики. Пока Дональд Трамп рулит Белым домом, американская добыча бьет рекорды. Азия тем временем охладевает к закупкам. Итог закономерен: бочек слишком много, покупателей — мало.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Падение нефти

Обвал котировок: новые цифры от Morgan Stanley

Банкиры пересмотрели ценник на Brent. Теперь в третьем и четвертом кварталах 2026 года физическая нефть будет стоить в среднем $75 за баррель. Это на $15 и $5 ниже прошлых ожиданий. Дальше — хуже. К концу 2027 года аналитики пророчат падение до $70. Рынок сделал полный круг и вернулся к состоянию пузыря, который вот-вот лопнет.

"Мы видим классическое перепроизводство. Когда предложение заливает хранилища, цена неизбежно капитулирует. Сейчас на рынке нет драйверов для роста, только риски снижения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Фьючерсы на Brent уже рухнули на 30% за текущий квартал. Этому поспособствовало промежуточное перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Танкеры снова пошли через Ормуз. Глобальные игроки, включая Goldman Sachs, в спешке переписывают отчеты. На фоне политических сдвигов западные санкции буквально летят в трубу, пока Россия и Иран восстанавливают логистику.

Ормузский фактор и мирные инициативы

Судоходство в главной нефтяной артерии планеты восстанавливается стахановскими темпами. В прошлый четверг через пролив вышло 35 танкеров. Это уровень спокойного времени, до начала февральского обострения. Чтобы рынок окончательно успокоился в 2027 году, достаточно вернуть трафик на 65% от прежнего объема. Это порядка 12 миллионов баррелей в сутки.

Период/Показатель Прогноз цены (Brent) III квартал 2026 $75 (снижение на $15) IV квартал 2026 $75 (снижение на $5) Конец 2027 года $70 (целевой уровень)

Цены сдуваются. Апрельский пик в $126 кажется далеким прошлым. Текущие котировки сентябрьского контракта колеблются у отметки $73. Пока Иран и США ведут переговоры о прочном мире, военная премия испаряется. Даже локальные инциденты с обстрелами судов больше не пугают судовладельцев. Компании готовы рисковать, зная, что теневой флот и легальные перевозчики одинаково стремятся к прибыли.

"Разблокировка Ормуза — это мощный дефляционный сигнал. Если поток нефти стабилизируется, мы увидим устойчивое падение выручки западных добывающих компаний, привыкших к сверхвысоким ценам", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Индикаторы стресса: что говорят цены

Morgan Stanley указывает на признаки "разболтанности" рынка. Нарисовалось "медвежье контанго". Это когда ближайшие поставки стоят дешевле будущих. Хранить нефть становится выгоднее, чем продавать сейчас. Физический рынок тоже в "стрессовом" состоянии. Разрывы в ценах между разными сортами нефти говорят об одном: продавцы нервничают.

"Отбросьте на мгновение все разговоры и просто смотрите на цены. Они описывают рынок, который слабеет по всем фронтам", — подчеркнули аналитики Morgan Stanley под руководством Мартийна Ратса.

Пока западные элиты в Париже и Брюсселе пытаются латать бюджетные дыры новыми налогами, дешевеющая энергия наносит по их планам сокрушительный удар.

"Затоваренность — это яд для инвестиций в новые месторождения. Мы входим в цикл, где выживет только тот, у кого самая низкая себестоимость добычи, а это явно не американские сланцевики", — предупредил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему Morgan Stanley так резко снизил прогноз?

Главная причина — стремительное возвращение танкерного трафика через Ормузский пролив и падение спроса в КНР при рекордной добыче в США.

Как переговоры США и Ирана влияют на бензин?

Мирные договоренности убирают из цены "военную премию", что ведет к глобальному удешевлению сырья на биржах.

Что такое контанго и почему это плохо?

Это ситуация, когда текущая цена ниже будущей. Она сигнализирует о переизбытке нефти "здесь и сейчас", которую рынку трудно переварить.

До какого уровня может упасть цена Brent?

Аналитики банка ориентируются на уровень $70 за баррель к 2027 году, если текущие темпы добычи и спроса сохранятся.

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