Нефть кончается стремительно: Австралия пошла на крайние меры ради выживания экономики

Австралия вскрывает консервы. Энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, заставил Канберру забыть о "зеленой" повестке и взяться за буры. В 2026 году расходы на геологоразведку пробьют потолок в миллиард долларов. Это не просьба — это приказ выжить. Страна, экспортирующая газ всему миру, внезапно обнаружила, что ее собственные бензоколонки пусты.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Безопасность через бур: почему Австралия меняет стратегию

Система дала сбой. Австралия годами закрывала свои НПЗ, полагаясь на импорт. Из семи заводов осталось два. Когда началась война с участием Ирана, логистика рассыпалась. Один из оставшихся заводов сгорел, и страна осталась с пустыми баками. Теперь администрация Дональда Трампа внимательно следит за тем, как союзники пытаются залатать дыры в своей защите. Канберра ввела экстренные меры: резала акцизы и судорожно скупала дизель у Брунея и Китая. Пока в Европе зреют бюджетные дыры, австралийцы решили бурить.

"Это не вопрос экологии, это вопрос физического выживания экономики. Без собственного ресурса Австралия превращается в остров-заложник. Мы видим, как власти штатов начали раздавать лицензии, которые пылились на полках десятилетиями", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Инвестиционный рывок: миллиард на дне океана

Деньги пошли в землю. Прогноз Rystad Energy на этот год — рост вложений в разведку на 10%. В первом квартале 2026 года затраты на поиск нефти взлетели на 46% по сравнению с прошлым годом. Это прямая реакция на дефицит. Газ нужен всем, но топливо для транспорта — критический приоритет. Общественное мнение на стороне нефтяников. Почти 90% австралийцев требуют развивать свои месторождения вместо того, чтобы ждать танкер из-за границы. Пока Россия находит внешние источники для балансировки рынка, Австралия пытается выкопать свои.

Государство больше не мешает. В Квинсленде приняли законы для ускоренного одобрения проектов. Больше никакой бумажной волокиты, когда на кону стоит свет в жилых массивах. Правила игры упрощаются. Капитал ищет тихую гавань, в то время как в Европе политическая устойчивость альянсов трещит по швам.

"Геологическая структура бассейнов вроде Бителу позволяет говорить о создании нового хаба. Это сланцевый газ, который может кормить восточное побережье Австралии и экспортные заводы СПГ в Дарвине более полувека. Нам нужно только начать бурение", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Клондайк в Квинсленде: где ищут новую нефть

В центре внимания — три точки: Тарум-Троу, Бителу и Бедаут. Проект "Дорадо" в бассейне Бедаут — это крупнейшая неразработанная нефтяная копилка страны. Компания Santos планирует принять финальное решение по нему в 2027 году. Бассейн Бителу в Северной Территории — это вообще джекпот. Там спрятано 430 триллионов кубических футов газа. Пока в ЕС обсуждают статус беженцев и налоги, австралийцы строят инфраструктуру, способную качать ресурсы десятилетиями. В штате Новый Южный Уэльс и вовсе запустили первый за 10 лет тендер на газ. Блокада снята.

"Австралия пытается успеть в уходящий поезд энергетического суверенитета. Геополитическая лихорадка заставляет страны закрываться в своих границах. Тот, кто обеспечит себя топливом сам, выживет в условиях грядущего передела рынков", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы об энергетике Австралии

Почему Австралия столкнулась с дефицитом топлива?

Страна годами закрывала свои НПЗ, увеличивая зависимость от импорта. Военные действия на Ближнем Востоке и пожар на одном из двух оставшихся заводов лишили рынок стабильных поставок.

Сколько планируется потратить на разведку в 2026 году?

Суммарные инвестиции должны превысить 1 миллиард долларов. Это на 10% больше показателей прошлого года и отражает панику властей из-за энергобезопасности.

Какие месторождения считаются ключевыми?

Это нефтяной проект "Дорадо" в бассейне Бедаут и гигантские запасы сланцевого газа в бассейне Бителу, способные обеспечивать экспорт СПГ на протяжении 50 лет.

Как население относится к добыче нефти и газа?

Подавляющее большинство жителей (до 89%) поддерживает разработку собственных ресурсов, чтобы навсегда избавиться от зависимости от зарубежных танкеров.

Читайте также