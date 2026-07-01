Австралия вскрывает консервы. Энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, заставил Канберру забыть о "зеленой" повестке и взяться за буры. В 2026 году расходы на геологоразведку пробьют потолок в миллиард долларов. Это не просьба — это приказ выжить. Страна, экспортирующая газ всему миру, внезапно обнаружила, что ее собственные бензоколонки пусты.
Система дала сбой. Австралия годами закрывала свои НПЗ, полагаясь на импорт. Из семи заводов осталось два. Когда началась война с участием Ирана, логистика рассыпалась. Один из оставшихся заводов сгорел, и страна осталась с пустыми баками. Теперь администрация Дональда Трампа внимательно следит за тем, как союзники пытаются залатать дыры в своей защите. Канберра ввела экстренные меры: резала акцизы и судорожно скупала дизель у Брунея и Китая. Пока в Европе зреют бюджетные дыры, австралийцы решили бурить.
"Это не вопрос экологии, это вопрос физического выживания экономики. Без собственного ресурса Австралия превращается в остров-заложник. Мы видим, как власти штатов начали раздавать лицензии, которые пылились на полках десятилетиями", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Деньги пошли в землю. Прогноз Rystad Energy на этот год — рост вложений в разведку на 10%. В первом квартале 2026 года затраты на поиск нефти взлетели на 46% по сравнению с прошлым годом. Это прямая реакция на дефицит. Газ нужен всем, но топливо для транспорта — критический приоритет. Общественное мнение на стороне нефтяников. Почти 90% австралийцев требуют развивать свои месторождения вместо того, чтобы ждать танкер из-за границы. Пока Россия находит внешние источники для балансировки рынка, Австралия пытается выкопать свои.
Государство больше не мешает. В Квинсленде приняли законы для ускоренного одобрения проектов. Больше никакой бумажной волокиты, когда на кону стоит свет в жилых массивах. Правила игры упрощаются. Капитал ищет тихую гавань, в то время как в Европе политическая устойчивость альянсов трещит по швам.
"Геологическая структура бассейнов вроде Бителу позволяет говорить о создании нового хаба. Это сланцевый газ, который может кормить восточное побережье Австралии и экспортные заводы СПГ в Дарвине более полувека. Нам нужно только начать бурение", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.
В центре внимания — три точки: Тарум-Троу, Бителу и Бедаут. Проект "Дорадо" в бассейне Бедаут — это крупнейшая неразработанная нефтяная копилка страны. Компания Santos планирует принять финальное решение по нему в 2027 году. Бассейн Бителу в Северной Территории — это вообще джекпот. Там спрятано 430 триллионов кубических футов газа. Пока в ЕС обсуждают статус беженцев и налоги, австралийцы строят инфраструктуру, способную качать ресурсы десятилетиями. В штате Новый Южный Уэльс и вовсе запустили первый за 10 лет тендер на газ. Блокада снята.
"Австралия пытается успеть в уходящий поезд энергетического суверенитета. Геополитическая лихорадка заставляет страны закрываться в своих границах. Тот, кто обеспечит себя топливом сам, выживет в условиях грядущего передела рынков", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Страна годами закрывала свои НПЗ, увеличивая зависимость от импорта. Военные действия на Ближнем Востоке и пожар на одном из двух оставшихся заводов лишили рынок стабильных поставок.
Суммарные инвестиции должны превысить 1 миллиард долларов. Это на 10% больше показателей прошлого года и отражает панику властей из-за энергобезопасности.
Это нефтяной проект "Дорадо" в бассейне Бедаут и гигантские запасы сланцевого газа в бассейне Бителу, способные обеспечивать экспорт СПГ на протяжении 50 лет.
Подавляющее большинство жителей (до 89%) поддерживает разработку собственных ресурсов, чтобы навсегда избавиться от зависимости от зарубежных танкеров.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.