Россия входит в новую фазу кризиса занятости: кому грозят увольнения, а кому резко повысят зарплаты

Российский рынок труда вошел в фазу жесткой структурной коррекции. Регуляторы фиксируют опасный перекос. Пока одни отрасли задыхаются без рабочих рук, другие начинают скрыто избавляться от избыточного персонала. Экономика охлаждается неравномерно, создавая ловушку для бизнеса и государства. Стагнация в производстве инвестиционных товаров соседствует с критическим кадровым голодом, который тормозит потенциальный рост ВВП.

Фото: freepik is licensed under public domain Увольнение с работы

Разрыв шаблона: дефицит против избытка

Ситуация в экономике напоминает разбалансированный механизм. Рынок труда в 2026 году демонстрирует аномальную неоднородность. В секторах с высокой добавленной стоимостью кадров катастрофически не хватает, что взвинчивает издержки компаний.

Однако в машиностроении уже заметны признаки затоваривания рабочей силой. Предприятия, столкнувшиеся с падением спроса на инвестиционные товары, вынуждены консервировать ресурс.

"Мы видим фасадную стабильность. На деле бизнес начинает выбирать сокращения вместо расширения, чтобы сохранить рентабельность при высокой стоимости кредита", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Горькое лекарство: как охлаждается промышленность

Охлаждение экономической активности бьет по слабым звеньям. Масштабная зачистка штатов в отдельных сегментах уже началась, но она носит латентный характер. Заводы переводят цеха на четырехдневную рабочую неделю.

Это способ удержать коллектив, не выплачивая полную ставку. Регулятор называет это необходимой мерой для снижения перегрева, но для сотрудников это означает падение реальных доходов.

Тип сектора Текущее состояние Инвестиционное машиностроение Избыток кадров, неполная загрузка мощностей Сервис и высокие технологии Острый дефицит, агрессивная борьба за специалистов

Администрирование трудовых ресурсов становится ювелирной задачей. В условиях цифровизации прозрачность процессов позволяет видеть, как исчезают вакансии для офисного планктона.

Компании инвестируют в ИИ, чтобы заменить дорогостоящий линейный персонал. Это долгосрочный тренд на оптимизацию инвестиционного климата за счет повышения производительности.

"Компании обязаны соблюдать баланс. Незаконная оптимизация или принуждение к неполному рабочему дню быстро пресекаются проверками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Технократический прогноз: риски 2026

Главный риск — сохранение кадрового голода в стратегических отраслях при росте безработицы в стагнирующих. Государство фокусируется на защите уязвимых категорий. Особую роль играют льготы для предпенсионеров, чьи рабочие места могут попасть под нож первыми.

Переобучение и цифровая адаптация становятся единственным способом избежать социальной деградации при трансформации рынка.

"При банкротстве или санации предприятий выплаты сотрудникам остаются приоритетом первой очереди, невзирая на долговую нагрузку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству Кирилл Малышев.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему при дефиците кадров сокращаются зарплаты?

Зарплаты не сокращаются линейно, но падает их динамика из-за режима неполной загрузки в отраслях с избытком мощностей.

Какие отрасли пострадают от охлаждения экономики сильнее всего?

В зоне риска находятся производители инвестиционных товаров и строительство, зависящее от ключевой ставки.

Поможет ли ИИ решить проблему дефицита сотрудников?

Да, это основной инструмент для повышения эффективности там, где невозможно найти квалифицированного специалиста.

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