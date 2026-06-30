Мировые регуляторы пересматривают структуру своих накоплений на фоне укрепления позиций золота как наиболее надежного защитного инструмента. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал президент АНО "Институт исследований социального и экономико-технологического развития общества" (ИСЭТРО) Андрей Быстров.
Ранее сообщалось, что центральные банки мира впервые планируют в течение ближайшего десятилетия планомерно сокращать долю доллара в своих международных резервах. Такую тенденцию зафиксировали исследователи аналитического центра OMFIF. При этом финансовые ведомства многих стран продолжают репатриацию стратегических запасов из зарубежных площадок в собственные государственные хранилища.
По словам Быстрова, текущая динамика обусловлена поиском стабильности, однако она может носить временный характер и зависит от политической конъюнктуры. Эксперт подчеркивает, что на сегодняшний день золото выигрывает в надежности у американской валюты. Одновременно с этим структура резервов мировых институтов претерпевает изменения из-за необходимости более тщательной диверсификации.
"Банки считают, что золото надежнее, и это действительно так. В общем-то, мировая экономическая система взаимосвязана. Как правило, они смотрят друг на друга, их аналитические подразделения анализируют состояние системы Соединенных Штатов", — пояснил он.
Специалист отметил, что действия крупнейших регуляторов, таких как Бундесбанк, часто синхронизированы. На фоне глобальной неопределенности роль защитных активов становится критической для сохранения капиталов. Однако интерес к доллару может вернуться, если его доходность продемонстрирует существенный рост по сравнению с драгметаллами.
Быстров считает, что долгосрочные перспективы американской валюты напрямую связаны с внутренней и внешней политикой Вашингтона, а также курсом действующего президента США. При этом устойчивость финансовой системы в других регионах позволяет странам действовать более автономно в выборе резервных инструментов.
"Глобального тренда на отказ от доллара нет. На текущий момент существует определенная конъюнктура: если доллар сохранит свою доходность на прежнем уровне и будет приносить больше прибыли, чем золото, то резервы снова будут формироваться в нем. Пока же ситуация складывается иначе", — резюмировал эксперт.
Параллельно с этим на мировом рынке наблюдается высокая волатильность, из-за которой стоимость драгоценных металлов регулярно обновляет рекорды. Инвесторы и государственные банки внимательно следят за кадровыми перестановками в финансовых ведомствах США, которые способны радикально изменить текущий расклад сил в мировой экономике.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.