Доллар теряет место в мировых резервах: центробанки выбирают актив без политических сюрпризов

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Экономика

Мировые регуляторы пересматривают структуру своих накоплений на фоне укрепления позиций золота как наиболее надежного защитного инструмента. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал президент АНО "Институт исследований социального и экономико-технологического развития общества" (ИСЭТРО) Андрей Быстров.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Ранее сообщалось, что центральные банки мира впервые планируют в течение ближайшего десятилетия планомерно сокращать долю доллара в своих международных резервах. Такую тенденцию зафиксировали исследователи аналитического центра OMFIF. При этом финансовые ведомства многих стран продолжают репатриацию стратегических запасов из зарубежных площадок в собственные государственные хранилища.

По словам Быстрова, текущая динамика обусловлена поиском стабильности, однако она может носить временный характер и зависит от политической конъюнктуры. Эксперт подчеркивает, что на сегодняшний день золото выигрывает в надежности у американской валюты. Одновременно с этим структура резервов мировых институтов претерпевает изменения из-за необходимости более тщательной диверсификации.

"Банки считают, что золото надежнее, и это действительно так. В общем-то, мировая экономическая система взаимосвязана. Как правило, они смотрят друг на друга, их аналитические подразделения анализируют состояние системы Соединенных Штатов", — пояснил он.

Специалист отметил, что действия крупнейших регуляторов, таких как Бундесбанк, часто синхронизированы. На фоне глобальной неопределенности роль защитных активов становится критической для сохранения капиталов. Однако интерес к доллару может вернуться, если его доходность продемонстрирует существенный рост по сравнению с драгметаллами.

Быстров считает, что долгосрочные перспективы американской валюты напрямую связаны с внутренней и внешней политикой Вашингтона, а также курсом действующего президента США. При этом устойчивость финансовой системы в других регионах позволяет странам действовать более автономно в выборе резервных инструментов.

"Глобального тренда на отказ от доллара нет. На текущий момент существует определенная конъюнктура: если доллар сохранит свою доходность на прежнем уровне и будет приносить больше прибыли, чем золото, то резервы снова будут формироваться в нем. Пока же ситуация складывается иначе", — резюмировал эксперт.

Параллельно с этим на мировом рынке наблюдается высокая волатильность, из-за которой стоимость драгоценных металлов регулярно обновляет рекорды. Инвесторы и государственные банки внимательно следят за кадровыми перестановками в финансовых ведомствах США, которые способны радикально изменить текущий расклад сил в мировой экономике.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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