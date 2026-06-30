России придется покупать бензин у соседей: внешний бензин грозит внутренним скачком цен

Россия может столкнуться с необходимостью закупок нефтепродуктов у Казахстана и Белоруссии из-за атак на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Валерий Бессель. Согласно его анализу, текущая ситуация вынуждает искать внешние источники топлива, несмотря на избыточную добычу сырой нефти внутри страны.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия контактирует с другими государствами по вопросам возможного импорта нефтепродуктов. Эти обсуждения проходят на фоне усиления государственного контроля за отраслью. В частности, топливный рынок стал объектом пристального внимания Кремля ради обеспечения энергетической безопасности.

Бессель отметил, что потенциальными поставщиками, помимо стран СНГ, могли бы стать Китай или Индия, однако их участие в покрытии дефицита маловероятно. Китайские НПЗ ориентированы на внутреннее потребление, а Индия предпочитает перерабатывать российское сырье для экспорта в Европу по высоким ценам. При этом эксперт подчеркнул: закупка готового топлива извне неизбежно приведет к финансовым нагрузкам.

"Речь идет о поставках топлива из Казахстана, Белоруссии, Китая или Индии. Китай не поможет — все ресурсы у него внутри. Индия перерабатывает нашу нефть и продает ее в Европу, хотя та отказывается от прямых закупок. За такую схему нам придется платить: либо цена на заправках вырастет, либо бюджет будет субсидировать поставки нефтепродуктов", — пояснил он.

Несмотря на наличие сырья, отрасль столкнулась с логистическими и производственными вызовами. Специалисты фиксируют, что во многих субъектах федерации бензиновый дефицит уже спровоцировал перебои в поставках на АЗС. Основная причина, по мнению профессора, кроется в уязвимости инфраструктуры, которая не была своевременно защищена.

"Мы не закупаем нефть — мы добываем ее в два раза больше, чем перерабатываем, а потребляем почти вдвое меньше, чем перерабатываем. Однако на пятом году конфликта мы столкнулись с ударами по нашим НПЗ, и в условиях внезапных атак своевременно обеспечить их защиту не удалось", — отметил специалист.

Для стабилизации обстановки власти пытаются законодательно отрегулировать сектор. Недавно Госдума приняла новый закон, направленный на поддержку нефтяников и предотвращение нехватки горючего. Параллельно обсуждаются схемы прямого распределения ресурсов, чтобы исключить посредников.

Специалисты полагают, что прямая реформа топливного сектора поможет минимизировать влияние спекулятивного фактора на конечную стоимость литра бензина. В то же время рядовые потребители в некоторых регионах уже переходят на расчет наличными, так как нормированное снабжение на станциях ограничивает функционал банковских карт.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов

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