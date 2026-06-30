Россиянам усложнят путь к кредитам: одна лазейка закроется сразу для миллионов заемщиков

Снижению долговой нагрузки россиян будут способствовать новые механизмы финансового контроля, однако их эффективность ограничена макроэкономическими факторами, рассказал финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что закредитованность населения распределена крайне неравномерно и напрямую зависит от реальных доходов граждан.
Ранее стало известно, что с 1 июля вступают в силу жесткие правила оценки платежеспособности заемщиков, которые лишают возможности завышать доход в анкетах. Теперь банки обязаны верифицировать данные через официальные документы, а при их отсутствии — ориентироваться на средние зарплаты по региону с вычетом 10%. Справки "самому себе" больше не помогут при получении крупных сумм. Параллельно регулятор внедряет новый порядок фиксации данных о займах, исключающий слепые зоны в кредитных историях при перепродаже долгов.
Медведев отметил, что Центральный Банк последовательно очищает рынок от рискованных схем и навязанных услуг. По его словам, количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО) сократилось с десятков в день до нескольких единиц в год. Это свидетельствует о постепенной рационализации сектора, однако эксперт предупреждает, что внешнее давление на бюджеты домохозяйств нивелирует регуляторные успехи.
"Закредитованность зависит от многих факторов и сама по себе крайне неоднородна. Около 11 миллионов заемщиков держат чуть ли не половину всех кредитов. Эти люди находятся в тяжелом положении, хотя среди них есть и олигархи. В целом многое зависит от общего состояния экономики. При этом я приветствую действия Центрального банка — он хоть и не очень быстро, но последовательно движется к очищению рынка кредитов", — отметил он.
Специалист обратил внимание, что ухудшение экономической ситуации вынуждает людей идти на рискованные шаги. Рост стоимости жизненно важных ресурсов, таких как топливо и уголь, заставляет пенсионеров и социально незащищенные слои населения брать кредиты без четкого понимания механизмов возврата. На этом фоне избавление от главных ловушек в договорах становится критически важным для защиты финансово неграмотных граждан.
"Это шаг к рационализации, но выше головы не прыгнешь. В сложной экономике люди идут на рискованные займы. Клиенты из Кузбасса говорят: уголь дорожает, а скидки для пенсионеров не имеют реального значения — качественного топлива по ним не купить, поэтому приходится брать кредиты, отдавать неизвестно как. Если пенсии будут реально расти, на уголь хватит, кредиты не понадобятся, и закредитованность снизится", — добавил специалист.
Дополнительное давление на рынок оказывает кризис в малом бизнесе. Медведев привел в пример массовое закрытие предприятий общепита и сферы услуг, где владельцы и сотрудники обременены обязательствами. Ситуацию усугубляет топливный дефицит, который напрямую влияет на логистику и конечную стоимость продуктов. На фоне логистических сбоев дефицит бензина в регионах провоцирует ускорение инфляции. В таких условиях новый скачок цен в магазинах становится неизбежным фактором, заставляющим граждан снова обращаться в кредитные организации для покрытия текущих расходов.
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