Увеличение энергопотребления диктует новые правила игры для российской промышленности. Разрыв между текущими мощностями и потребностями цифровой экономики требует немедленной мобилизации ресурсов в гидроэнергетике. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу обозначил вектор развития отрасли через жесткое технологическое обновление и создание гарантий для капитала. В фокусе внимания — восточные регионы страны, где сосредоточен колоссальный, но неиспользуемый ресурсный потенциал.
Мировой баланс сил смещается в сторону государств с избыточной и дешевой генерацией. Энергетика превращается в фундамент для систем искусственного интеллекта и дата-центров, которые потребляют электричество в геометрической прогрессии. Россия обладает ресурсом в 250 ГВт, однако темпы ввода новых мощностей ГЭС в последнее десятилетие составили лишь 19%.
"Отставание от Китая и Индии в темпах прироста гидрогенерации создает риски для долгосрочной конкурентоспособности нашей промышленности", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Китай нарастил мощности почти на 100%, закрепив за собой статус производственного хаба. Для выравнивания позиций российскому госсектору необходимо внедрять передовое оборудование любыми доступными методами. Приоритетом становится локализация иностранных технологий через офсетные контракты, исключающая зависимость от импорта в критической инфраструктуре.
Строительство крупных ГЭС занимает более десяти лет, что отпугивает частных инвесторов из-за долгих сроков окупаемости. Регулятору необходимо внедрить специализированный экономический инструментарий для защиты вложений. Речь идет о налоговых преференциях, капитальных грантах и выпуске ценных бумаг под будущую мощность объектов.
|Страна
|Прирост мощностей ГЭС (2010-2025)
|Китай
|93%
|Бразилия
|36%
|Индия
|27%
|Россия
|19%
Без гарантий доходности рынок не сможет обеспечить нужный объем ликвидности для строек такого масштаба. Государство берет на себя роль интегратора, который снижает входы в проекты через льготное кредитование.
"Инвестиционные циклы в энергетике требуют четкой правовой фиксации условий на 20-30 лет вперед", — подчеркнул специально для Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Сибирь и Дальний Восток удерживают 80% гидроэнергетического потенциала страны, который освоен лишь на пятую часть. Основной упор будет сделан на расширение Березовской ГРЭС и завершение долгостроев, таких как Крапивинская ГЭС. Эвенкийская ГЭС в перспективе способна генерировать 5% всей электроэнергии России, обеспечив энергией целые промышленные кластеры. Система управления проектами требует создания дорожных карт для каждой станции. Это позволит синхронизировать проектирование и поиск профильных инвесторов под конкретные задачи регионов. Масштабирование опыта пилотных объектов станет основой для тиражирования технологических решений по всей стране.
Текущее законодательство содержит серые зоны, мешающие подготовке зон затопления и эксплуатации водохранилищ. Рассогласованность водного и градостроительного кодексов ведет к удорожанию смет и затягиванию сроков. Необходимо нормативно закрепить ответственность заказчиков и порядок финансирования экологических мероприятий.
"Устранение неопределенности в земельных спорах при строительстве дамб критически важно для соблюдения графиков работ", — объяснил эксперт Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Исторический опыт планирования, накопленный еще в первой половине прошлого века, подтверждает возможность создания каскадов станций. Современные инженерные школы и наличие политической воли позволяют реализовать эти планы на новом технологическом уровне.
В список приоритетных объектов вошли Березовская ГРЭС, Крапивинская ГЭС и гидроузлы Мокского узла в Сибири.
Через налоговые льготы, капитальные гранты и механизм ценных бумаг, привязанных к будущей генерации электроэнергии.
Допускается использование зарубежных технологий только при условии их полной локализации в России и передачи компетенций.
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