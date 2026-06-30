Пустые канистры и ночные рейды: Иркутскую область захлестнула опасная волна охоты за наживой

В Иркутской области полиция пресекает перепродажу бензина на фоне топливных ограничений, но для большинства задержанных речь пока идет не об уголовном деле, а о небольших штрафах. Ситуация важна не только для автовладельцев: дефицит и серый сбыт топлива бьют по перевозкам, расходам бизнеса и ценам в рознице, а слабая санкция оставляет у перекупщиков пространство для быстрого заработка.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Что происходит в Иркутской области

Полиция в Иркутской области начала массово пресекать перепродажу топлива после введения ограничений на его отпуск. Только за последние сутки правоохранители остановили несколько эпизодов незаконного сбыта. Похожие случаи фиксируют и в других регионах.

Экономический смысл этой истории прост: там, где появляется ограничение, быстро возникает серый рынок. Одни водители и посредники пытаются заработать на разнице между регулируемым доступом к топливу и реальным спросом, другие покупают бензин с рук из-за риска дефицита или очередей.

"Если административный штраф остается низким, часть участников такого рынка воспринимает его как издержку, а не как запрет", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Какая ответственность грозит перекупщикам

По словам адвоката Сергея Жорина, одного факта перепродажи бензина для уголовного дела о незаконном предпринимательстве недостаточно. Такая ответственность наступает, если нелегальный бизнес причинил крупный ущерб гражданам или государству. Порог, который он назвал, — более 3,5 миллиона рублей.

Если в схеме участвовала организованная группа, состав становится более тяжким. Но в описанной ситуации, как следует из позиции юриста, в большинстве случаев речь пока идет об административной статье.

Максимальная санкция для перекупщиков сейчас — штраф от 500 до 2 500 рублей с конфискацией бензина. Для рынка это важный сигнал: наказание есть, но его размер заметно ниже той маржи, которую можно получить в период ограничений и нервозности на заправках.

"Для уголовной квалификации нужен не сам эпизод перепродажи, а доказанный масштаб ущерба или иной состав, который прямо подпадает под закон", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Чем рискуют покупатели бензина с рук

Сергей Жорин уточнил, что привлечь обычного водителя за сам факт покупки топлива с рук почти невозможно. Для этого нужно доказать нарушение конкретного правила, введенного в особом режиме, и это правило должно относиться именно к покупателю, а не к продавцу.

Есть и другой риск — качество бензина. Если топливо создает угрозу жизни и здоровью, тогда может встать вопрос об уголовном преследовании. Если же бензин просто повредил двигатель, спор придется переводить в гражданскую плоскость и добиваться компенсации через суд.

С практической точки зрения у покупателя слабая позиция: на сером рынке редко есть чек, договор или иное подтверждение происхождения топлива. Это осложняет спор о возмещении ущерба, даже если автомобиль вышел из строя сразу после заправки.

"Покупатель на таком рынке экономит минуту или несколько рублей, но берет на себя риск без документов доказать источник топлива и размер убытка", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Как серый рынок топлива влияет на экономику

Перепродажа бензина — это не только история про полицейские рейды. Для экономики региона она означает рост неформального оборота в момент, когда официальный рынок работает под давлением ограничений. В такой среде транспортные компании, такси, малый бизнес и частные водители получают лишние расходы и хуже планируют затраты.

Если ограничения сохраняются, серый сбыт топлива может повлиять и на более широкий круг цен. Дороже обходятся перевозки, а это бьет по себестоимости товаров и услуг. Отдельный риск — падение доверия к розничному топливному рынку, если покупатели сталкиваются с подделкой или нестабильным качеством бензина.

Ситуация также показывает разрыв между быстрым спросом на топливо и медленной правовой реакцией. Пока крупный ущерб не доказан, рынок получает в основном административный ответ. Для бизнеса и домохозяйств это означает одно: любое ограничение на АЗС стоит рассматривать не как локальную новость, а как фактор, который может перейти в транспортные расходы и цены на полке.

Событие / показатель Последствия / эффект / рекомендация Ограничения на отпуск топлива в регионе Появляется дефицитный спрос, растет перепродажа, водители ищут альтернативные каналы покупки Полицейские рейды против перекупщиков Снижается открытая перепродажа, но при низких штрафах часть рынка уходит глубже в тень Штраф от 500 до 2 500 рублей с конфискацией бензина Для части нарушителей санкция может оказаться слабее возможного дохода от перепродажи Порог ущерба более 3,5 млн рублей для уголовного дела, по словам юриста Без доказанного крупного ущерба дело чаще остается в административной плоскости Покупка бензина с рук без документов Трудно доказать источник топлива и взыскать ущерб, если пострадал двигатель

Ответы на популярные вопросы

Могут ли возбудить уголовное дело только за разовую перепродажу бензина?

Нет, из слов Сергея Жорина следует, что одного факта перепродажи мало. Нужны дополнительные признаки, в том числе крупный ущерб свыше 3,5 миллиона рублей.

Что грозит перекупщику в обычной ситуации?

Пока речь идет об административной ответственности: штраф от 500 до 2 500 рублей и конфискация бензина.

Накажут ли водителя, который купил топливо с рук?

Сам по себе факт покупки, по оценке юриста, почти не дает оснований для наказания. Нужно доказать нарушение отдельного правила, адресованного именно покупателю.

Что делать, если после такой покупки сломался двигатель?

Если нет угрозы жизни и здоровью, спор обычно решают через гражданский иск о возмещении ущерба. Главная сложность — собрать доказательства, что поломка связана именно с этим топливом.

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