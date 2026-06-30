Справки "самому себе" больше не помогут: как новые правила ЦБ закрывают доступ к кредитам

Банки России меняют алгоритм оценки потенциальных заемщиков. С 1 июля вступает в силу жесткая формула расчета неподтвержденных доходов. Регулятор стремится ограничить рынок кредитования, купируя риски роста долговой нагрузки населения.
Банк России переводит кредиторов на унифицированные способы установления платежеспособности. Выписки по счетам теперь служат подтверждением только стандартизированных поступлений: зарплаты, пенсий, социальных пособий и арендных платежей. Иные зачисления потребуют документального обоснования. Заемщикам придется представлять данные о доходах по вкладам или ценным бумагам.
"Старые модели, оценивавшие платежеспособность через анализ расходов, уходят в прошлое. ЦБ зачищает поле от субъективных оценок кредиторов, которые часто закрывали глаза на реальную долговую нагрузку ради оборотов", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.
Предприниматели лишились возможности подтверждать доход внутренними справками "от самих себя". Теперь бизнесмены обязаны предоставлять налоговые декларации или профильные книги учета. Эти меры призваны исключить фальсификацию финансовых показателей для получения кредитных продуктов.
С 1 июля банки при расчете среднемесячного дохода учитывают максимум 90% от суммы, которая не подтверждена документально. Лимит привязан к региональным показателям Росстата. Такой консервативный подход — страховка от инфляционного давления и невозвратных долгов.
|Источник дохода
|Метод подтверждения
|Зарплата, пенсии, аренда
|Выписки по счетам
|Неподтвержденные поступления
|90% от суммы + лимиты Росстата
"Банковский сектор вынужден учитывать реальные риски невозврата. Масштабное изменение финансовых условий для заемщиков с "серыми" доходами неизбежно приведет к сжатию объемов кредитования", — подчеркнула макроэкономист Ирина Костина.
Рост показателя долговой нагрузки (ПДН) станет закономерным следствием нововведений. Заемщики, получающие доход "в конвертах" или работающие без официального оформления, окажутся в зоне риска. Банки чаще будут отказывать в финансировании или запрашивать избыточную документацию. Для тех, чьи доходы полностью "белые", условия остаются прежними.
"Дисциплина финансового мониторинга становится глобальной. Любая попытка оценить доход "на глаз" теперь пресекается регулятором через ужесточение нормативов", — резюмировал специалист по AML/KYC Михаил Фролов.
Нет, новые правила действуют только для новых заявок, поданных после 1 июля.
Используйте справку из приложения "Мой налог" и данные о поступлениях на счет, привязанный к профессиональной деятельности.
Банк обязан применять консервативные коэффициенты 90% к сумме дохода по формуле регулятора.
Вы имеете право подать уточняющие документы, однако банк самостоятельно принимает решение о рисках.
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