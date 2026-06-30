Справки "самому себе" больше не помогут: как новые правила ЦБ закрывают доступ к кредитам

Банки России меняют алгоритм оценки потенциальных заемщиков. С 1 июля вступает в силу жесткая формула расчета неподтвержденных доходов. Регулятор стремится ограничить рынок кредитования, купируя риски роста долговой нагрузки населения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use кредит

Новые стандарты верификации доходов

Банк России переводит кредиторов на унифицированные способы установления платежеспособности. Выписки по счетам теперь служат подтверждением только стандартизированных поступлений: зарплаты, пенсий, социальных пособий и арендных платежей. Иные зачисления потребуют документального обоснования. Заемщикам придется представлять данные о доходах по вкладам или ценным бумагам.

"Старые модели, оценивавшие платежеспособность через анализ расходов, уходят в прошлое. ЦБ зачищает поле от субъективных оценок кредиторов, которые часто закрывали глаза на реальную долговую нагрузку ради оборотов", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.

Ограничения для индивидуальных предпринимателей

Предприниматели лишились возможности подтверждать доход внутренними справками "от самих себя". Теперь бизнесмены обязаны предоставлять налоговые декларации или профильные книги учета. Эти меры призваны исключить фальсификацию финансовых показателей для получения кредитных продуктов.

Механика работы новой формулы

С 1 июля банки при расчете среднемесячного дохода учитывают максимум 90% от суммы, которая не подтверждена документально. Лимит привязан к региональным показателям Росстата. Такой консервативный подход — страховка от инфляционного давления и невозвратных долгов.

Источник дохода Метод подтверждения Зарплата, пенсии, аренда Выписки по счетам Неподтвержденные поступления 90% от суммы + лимиты Росстата

"Банковский сектор вынужден учитывать реальные риски невозврата. Масштабное изменение финансовых условий для заемщиков с "серыми" доходами неизбежно приведет к сжатию объемов кредитования", — подчеркнула макроэкономист Ирина Костина.

Риски для заемщиков

Рост показателя долговой нагрузки (ПДН) станет закономерным следствием нововведений. Заемщики, получающие доход "в конвертах" или работающие без официального оформления, окажутся в зоне риска. Банки чаще будут отказывать в финансировании или запрашивать избыточную документацию. Для тех, чьи доходы полностью "белые", условия остаются прежними.

"Дисциплина финансового мониторинга становится глобальной. Любая попытка оценить доход "на глаз" теперь пресекается регулятором через ужесточение нормативов", — резюмировал специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Будут ли изменения касаться уже выданных кредитов?

Нет, новые правила действуют только для новых заявок, поданных после 1 июля.

Как подтвердить доход, если я работаю как самозанятый?

Используйте справку из приложения "Мой налог" и данные о поступлениях на счет, привязанный к профессиональной деятельности.

Что делать, если доход по счету выше лимитов Росстата?

Банк обязан применять консервативные коэффициенты 90% к сумме дохода по формуле регулятора.

Возможно ли обжаловать отказ банка из-за неверного расчета ПДН?

Вы имеете право подать уточняющие документы, однако банк самостоятельно принимает решение о рисках.

Читайте также