Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из скучного овоща в деликатес: запеканка из кабачков с тунцом и сыром станет хитом этого лета
Жизнь её немного сломала: признания Анджелины Джоли привели к неожиданному совету из России
Увеличение численности змей: новые правила грибных охот в Кировской области
Скрытая стратегия выживания: биологи нашли необъяснимый парадокс в мозге обычных голубей
Курган: цены на частных заправках на бензин АИ-95 взлетели до 99,99 рубля за литр
Зимой дороже золота не мясо, а этот щавель: борщ получается совсем другим
Бензин начали продавать как картошку: юрист объяснил, чем может закончиться подобная торговля
Французская верхушка в панике: бюджетные дыры вынудили Париж пойти на опасный финансовый подлог
Болезнь не выбирает жертву по достатку: Лерчек поделилась единственным способом победить рак

Справки "самому себе" больше не помогут: как новые правила ЦБ закрывают доступ к кредитам

Экономика

Банки России меняют алгоритм оценки потенциальных заемщиков. С 1 июля вступает в силу жесткая формула расчета неподтвержденных доходов. Регулятор стремится ограничить рынок кредитования, купируя риски роста долговой нагрузки населения.

кредит
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
кредит

Новые стандарты верификации доходов

Банк России переводит кредиторов на унифицированные способы установления платежеспособности. Выписки по счетам теперь служат подтверждением только стандартизированных поступлений: зарплаты, пенсий, социальных пособий и арендных платежей. Иные зачисления потребуют документального обоснования. Заемщикам придется представлять данные о доходах по вкладам или ценным бумагам.

"Старые модели, оценивавшие платежеспособность через анализ расходов, уходят в прошлое. ЦБ зачищает поле от субъективных оценок кредиторов, которые часто закрывали глаза на реальную долговую нагрузку ради оборотов", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.

Ограничения для индивидуальных предпринимателей

Предприниматели лишились возможности подтверждать доход внутренними справками "от самих себя". Теперь бизнесмены обязаны предоставлять налоговые декларации или профильные книги учета. Эти меры призваны исключить фальсификацию финансовых показателей для получения кредитных продуктов.

Механика работы новой формулы

С 1 июля банки при расчете среднемесячного дохода учитывают максимум 90% от суммы, которая не подтверждена документально. Лимит привязан к региональным показателям Росстата. Такой консервативный подход — страховка от инфляционного давления и невозвратных долгов.

Источник дохода Метод подтверждения
Зарплата, пенсии, аренда Выписки по счетам
Неподтвержденные поступления 90% от суммы + лимиты Росстата

"Банковский сектор вынужден учитывать реальные риски невозврата. Масштабное изменение финансовых условий для заемщиков с "серыми" доходами неизбежно приведет к сжатию объемов кредитования", — подчеркнула макроэкономист Ирина Костина.

Риски для заемщиков

Рост показателя долговой нагрузки (ПДН) станет закономерным следствием нововведений. Заемщики, получающие доход "в конвертах" или работающие без официального оформления, окажутся в зоне риска. Банки чаще будут отказывать в финансировании или запрашивать избыточную документацию. Для тех, чьи доходы полностью "белые", условия остаются прежними.

"Дисциплина финансового мониторинга становится глобальной. Любая попытка оценить доход "на глаз" теперь пресекается регулятором через ужесточение нормативов", — резюмировал специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Будут ли изменения касаться уже выданных кредитов?

Нет, новые правила действуют только для новых заявок, поданных после 1 июля.

Как подтвердить доход, если я работаю как самозанятый?

Используйте справку из приложения "Мой налог" и данные о поступлениях на счет, привязанный к профессиональной деятельности.

Что делать, если доход по счету выше лимитов Росстата?

Банк обязан применять консервативные коэффициенты 90% к сумме дохода по формуле регулятора.

Возможно ли обжаловать отказ банка из-за неверного расчета ПДН?

Вы имеете право подать уточняющие документы, однако банк самостоятельно принимает решение о рисках.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Ирина Костина, специалист по финмониторингу Михаил Фролов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Мир. Новости мира
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Секретный рецепт из СССР: как приготовить ту самую "Коровку", которая тает во рту
Еда и рецепты
Секретный рецепт из СССР: как приготовить ту самую "Коровку", которая тает во рту
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Последние материалы
Польша ударила по Киеву громким заявлением: польский народ требует поставить Киев на место
У самой кромки воды началась охота: морские блохи всё чаще кусают туристов на Азове
Европа пугает россиян закрытыми границами: туристический шенген оказался живучее угроз
Новый хит из Японии? Toyota Raize показал, как можно получить полный привод без переплат
Макияж, который дышит: 8 приемов против жирного блеска, которые не перегружают кожу
Справки "самому себе" больше не помогут: как новые правила ЦБ закрывают доступ к кредитам
Одна проверка испортила аппетит: в Ростовской области нашли сливочное масло с сомнительной историей
Деньги ушли на крипту и тачки: американский режиссёр лишится свободы из-за обмана Netflix
Маршрут тот же, ощущения другие: на трассе М-4 "Дон" появились изменения для водителей
Красивые ноги начинаются не с кардио: четыре упражнения изменят силуэт быстрее ожиданий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.