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Все яйца в одной корзине больше не хранят: мировые регуляторы приняли решение, которое ударит по США

Экономика

Мировые регуляторы планомерно сокращают долю долларовых активов в своих балансах. Глобальная финансовая архитектура теряет монополярность, а геополитическая напряженность заставляет центробанки искать альтернативные способы накопления ресурсов.

Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой
Фото: https://pixabay.com by frycyk01 is licensed under Free
Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой

Курс на диверсификацию резервов

Исследование организации OMFIF (Официальный форум валютных и финансовых институтов), охватившее 90 финансовых институтов с активами в 10 триллионов долларов, фиксирует переломный момент, сообщает агентство Рейтер. Впервые за годы мониторинга число центробанков, планирующих сброс американской валюты, превысило количество сторонников ее наращивания. США утратили статус тихой гавани из-за валютных интервенций и политической нестабильности.

"Держать все яйца в одной корзине стало критическим риском. Регуляторы пересматривают ставки по кредитам и долговые обязательства, адаптируясь к многополярности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ставка на золото и новые инструменты

Золото удерживает первенство в инвестиционных портфелях — металл находится в резервах 82% опрошенных фондов. Треть регуляторов намерена нарастить долю физического золота до конца 2027 года. Смещение интереса фиксируется в сторону британского фунта, норвежской кроны и юаня.

Актив Динамика спроса
Золото Увеличение позиций (30% фондов)
Активы развивающихся рынков Рост интереса (с 27% до 38%)

Избыточная концентрация на долларе создает риски для безопасности банковских карт и межбанковских расчетов. Государственные фонды постепенно перенаправляют потоки на рынки развивающихся стран, логистика капитала внутри которых становится более предсказуемой.

"Для институциональных игроков важна ликвидность. Если резервы превращаются в заложников политики, их приходится менять на твердые материальные активы вроде слитков", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Искусственный интеллект как управленческий базис

Технологическая повестка стала второй темой исследования. Две трети центробанков внедряют ИИ для автоматизации анализа данных. Нейросети помогают минимизировать риски при принятии решений, исключая человеческий фактор при оценке кредитного риска. Лидерами в части инвестиций остаются рынки США и Китая, максимально интегрировавшие глубокое обучение в финансовое администрирование.

"Алгоритмы работают чище человека, когда дело касается сложных матриц. Использовать ИИ для контроля транзакций — единственный верный путь для современного финмониторинга", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по комплаенсу Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о валютных резервах

Почему центральные банки стали покупать золото?

Металл выполняет функцию независимого финансового актива, который невозможно заморозить или ограничить административным решением одной страны.

Влияет ли отказ от доллара на курс обычных валют?

Снижение спроса со стороны крупнейших институциональных игроков постепенно повышает волатильность доллара на международных рынках.

Какие валюты станут заменой американскому доллару?

Регуляторы делают ставку на диверсифицированную корзину: евро, фунт стерлингов, китайский юань и валюты стран северной Европы.

Как ИИ помогает управлять госфондами?

Машинное обучение ускоряет обработку отчетности и выявляет аномалии в платежных потоках быстрее традиционных аудиторских групп.

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Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по комплаенсу Михаил Фролов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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