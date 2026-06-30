Телефон стал миной замедленного действия: как понять, что личные данные утекли в сеть

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Экономика

Рост числа телефонных атак превращает владение номером в зону повышенного риска. Одно нажатие кнопки "ответить" или переход по сомнительной ссылке в онлайн-платежах маркирует ваш контакт как рабочий в базах злоумышленников. В прошлом году ущерб от подобных схем превысил 15 миллиардов рублей.

Лицо человека, закрытое ладонями
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Лицо человека, закрытое ладонями

Признаки включения номера в мошенническую базу

Череда звонков от неизвестных абонентов в течение дня — ключевой индикатор попадания в список активных контактов. Злоумышленники используют жесткий контроль сценариев, пытаясь продавить доверие через персонализированную информацию. Если собеседник оперирует вашим ФИО, последними цифрами банковской карты или данными счетов — это прямой маркер утечки из крупных агрегированных массивов.

"Использование данных из украденных списков — это индустрия. Мошенники не просто звонят, они проводят пре-чекинг жертвы через цепочку каналов связи, включая SMS с фишинговыми ссылками", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Механика подмены данных и спуфинга

Спуфинг позволяет вывести на экран смартфона официальный номер банка либо ведомства. Это перечеркивает визуальное доверие к входящему вызову. Параллельные атаки — когда SMS с "предложением" подкрепляется звонком — создают иллюзию легитимности процесса. Подобные манипуляции требуют глубокой работы с цифровым профилем и безопасностью транзакций.

Признак Риск
Звонки с похожих номеров Попытка спуфинга
Короткие дозвоны из-за границы WAE-мошенничество

"Если гражданин замечает признаки оформления сим-карт на свое имя, нужно мгновенно использовать инструменты проверки через порталы госуслуг. Это блокирует дальнейшую цепочку хищений", — предупредила в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Алгоритм защиты мобильного трафика

Полное удаление из мошеннических баз — задача с высокой степенью неопределенности. Противодействие сводится к фильтрации трафика. Установка определителей номера, работающих на базе актуальных жалоб сообщества, снижает вероятность контакта с мошенниками до технического минимума. Следите за потоками информации и не игнорируйте уведомления о безопасности от сотовых операторов.

"Фильтрация звонков сегодня — единственный способ сохранить чистоту мобильного трафика. Системы ИИ уже умеют отличать легитимные сервисы от попыток социальной инженерии", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Может ли звонок из Центробанка быть легитимным?

Регуляторы не обзванивают физлиц для обсуждения личных финансовых операций. Любой такой вызов — атака.

Как проверить, что номер в базе мошенников?

Стабильный поток спам-вызовов и SMS свидетельствует о попадании в "рабочие" списки.

Что делать, если прозвучало ФИО или номер карты?

Прервать диалог, самостоятельно набрать номер банка по официальному каналу и заблокировать счет.

Поможет ли смена сим-карты?

Смена номера снизит интенсивность атак, так как старый номер останется в базах, но новые звонки на него сойдут на нет.

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Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, риск-менеджер Илья Гусев, комплаенс-офицер Ксения Руднева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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