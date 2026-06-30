Телефон стал миной замедленного действия: как понять, что личные данные утекли в сеть

Рост числа телефонных атак превращает владение номером в зону повышенного риска. Одно нажатие кнопки "ответить" или переход по сомнительной ссылке в онлайн-платежах маркирует ваш контакт как рабочий в базах злоумышленников. В прошлом году ущерб от подобных схем превысил 15 миллиардов рублей.
Череда звонков от неизвестных абонентов в течение дня — ключевой индикатор попадания в список активных контактов. Злоумышленники используют жесткий контроль сценариев, пытаясь продавить доверие через персонализированную информацию. Если собеседник оперирует вашим ФИО, последними цифрами банковской карты или данными счетов — это прямой маркер утечки из крупных агрегированных массивов.
"Использование данных из украденных списков — это индустрия. Мошенники не просто звонят, они проводят пре-чекинг жертвы через цепочку каналов связи, включая SMS с фишинговыми ссылками", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.
Спуфинг позволяет вывести на экран смартфона официальный номер банка либо ведомства. Это перечеркивает визуальное доверие к входящему вызову. Параллельные атаки — когда SMS с "предложением" подкрепляется звонком — создают иллюзию легитимности процесса. Подобные манипуляции требуют глубокой работы с цифровым профилем и безопасностью транзакций.
|Признак
|Риск
|Звонки с похожих номеров
|Попытка спуфинга
|Короткие дозвоны из-за границы
|WAE-мошенничество
"Если гражданин замечает признаки оформления сим-карт на свое имя, нужно мгновенно использовать инструменты проверки через порталы госуслуг. Это блокирует дальнейшую цепочку хищений", — предупредила в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.
Полное удаление из мошеннических баз — задача с высокой степенью неопределенности. Противодействие сводится к фильтрации трафика. Установка определителей номера, работающих на базе актуальных жалоб сообщества, снижает вероятность контакта с мошенниками до технического минимума. Следите за потоками информации и не игнорируйте уведомления о безопасности от сотовых операторов.
"Фильтрация звонков сегодня — единственный способ сохранить чистоту мобильного трафика. Системы ИИ уже умеют отличать легитимные сервисы от попыток социальной инженерии", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Регуляторы не обзванивают физлиц для обсуждения личных финансовых операций. Любой такой вызов — атака.
Стабильный поток спам-вызовов и SMS свидетельствует о попадании в "рабочие" списки.
Прервать диалог, самостоятельно набрать номер банка по официальному каналу и заблокировать счет.
Смена номера снизит интенсивность атак, так как старый номер останется в базах, но новые звонки на него сойдут на нет.
Масштабный сбой в поставках горючего заставил изменить работу нефтеперерабатывающих заводов и ввести жесткие лимиты на продажу ресурсов в десятках регионов страны.