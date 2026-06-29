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Карта Совкомбанка с кешбэком 3% на всё заняла первое место в исследовании "Сравни"

Экономика

Дебетовая карта Совкомбанка с кешбэком на все стала лидером исследования финансового маркетплейса "Сравни", в котором сопоставляются аналогичные карты с фиксированным кешбэком за любые покупки от разных банков.

Карта Совкомбанка с кешбэком 3%
Фото: ПАО "Совкомбанк"
Карта Совкомбанка с кешбэком 3%

При наличии подписки "Оптима" фиксированный размер кешбэка за любые покупки по данной карте составляет 3%. "У других банков этот процент в два раза ниже, и разница в деньгах ощутимая", — говорится в исследовании.

Эксперты сравнили предложения крупнейших банков по нескольким критериям: размер кешбэка на все покупки, условия его начисления, дополнительная доходность, набор привилегий по подписке и ее стоимость.

Как показало исследование, лидерство карты Совкомбанка обеспечил не только высокий кешбэк на всё с простыми и понятными условиями его получения, но и ряд дополнительных преимуществ продукта. В частности, эксперты отметили дополнительную доходность по сберегательным продуктам: с этой картой можно получать до +5% ко вкладам и +1% к ставке по накопительным счетам при выполнении ряда простых условий.

Также пользователям карты с подпиской доступен ряд бесплатных услуг и сервисов, в том числе возмещение денег от покупки товаров при их повреждении или поломке, юридическая помощь по правам покупателей, консультация при неисправностях и сбоях в работе компьютера или смартфона.

Еще одним бонусом для клиентов остаются и базовые условия обслуживания: сама карта выдается бесплатно, уведомления и обслуживание по ней также бесплатны. Это позволяет пользоваться продуктом без лишних регулярных расходов и делает предложение Совкомбанка еще более привлекательным.

В "Сравни" пришли к выводу, что предложение Совкомбанка оказалось одним из наиболее выгодных для пользователей, которые рассчитывают получать стабильный возврат средств с повседневных расходов, дополнительную доходность по сбережениям и понятные условия использования без сложных ограничений.

Подробнее о карте с кешбэком на всё – тут.

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ИНН 4401116480 

ПАО "Совкомбанк"

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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