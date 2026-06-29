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Новый скачок цен в магазинах уже близко: россиянам раскрыли единственный способ сократить расходы

Экономика

Рост цен на горюче-смазочные материалы напрямую влияет на стоимость логистики, однако государство обладает широким инструментарием для сдерживания инфляционного давления, рассказал директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал риски подорожания товаров из-за ситуации на топливном рынке и дал рекомендации по планированию личного бюджета.

Продуктовая корзина
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продуктовая корзина

Ранее сообщалось о рисках резкого подорожания товаров в России из-за кризиса с топливом. Перевозчики уже начали пересматривать тарифы: очереди на АЗС и отмена корпоративных скидок привели к росту стоимости логистики примерно на 10%. В частности, доставка грузов на популярных международных направлениях выросла в цене на сотни долларов за фуру. На этом фоне рынок переходит в режим ручного управления, так как дефицит горючего ставит под удар уборочную кампанию и стабильность поставок в магазины.

По словам Ломакина-Румянцева, прямая связь между стоимостью бензина и ценниками в магазинах существует, но она не является фатальной. Если антимонопольные службы и регуляторы упустят контроль над ценами на топливо, издержки транспортных компаний неизбежно отразятся на конечном потребителе.

Однако возможности государственного вмешательства в текущих условиях остаются значительными. Власти уже задействуют рычаги влияния на нефтяной сектор, чтобы минимизировать негативный эффект для населения. Нередко в сложных ситуациях регулятор внедряет системы мониторинга, которые отсекают лишних посредников и препятствуют необоснованной накрутке цен.

"Если бензин подорожает и антимонопольной службе вместе с производителями и импортерами не удастся удержать цены, то это, конечно, скажется на логистике. Однако границы ручного управления у нас довольно широкие: мы умеем вручную сдерживать цены и на бензин, и на другие товары", — отметил Ломакин-Румянцев.

Механизм контроля часто включается в моменты, когда рыночные законы спроса и предложения начинают работать против интересов общества. Когда предложение горючего сокращается при стабильно высоком спросе, естественный рост цен пресекается надзорными органами. ФАС квалифицирует такие попытки заработать на дефиците как извлечение незаконной прибыли. Специалисты подчеркивают, что экстренные меры контроля в секторе призваны стабилизировать всю экономическую цепочку — от нефтебазы до прилавка.

Эффективность административного давления во многом зависит от продолжительности кризисных факторов. Если фундаментальные экономические причины дефицита не будут устранены, возможности сдерживания издержек бизнеса рано или поздно исчерпаются. Торговые сети и предприятия не могут долго работать с низкой доходностью при растущей себестоимости перевозок. При этом в регионах часто наблюдается опасная комбинация факторов, когда сезонный спрос совпадает с техническими сбоями в поставках.

"Главный вопрос — насколько ручное управление ценами может быть долгосрочным и насколько долгосрочны сами проблемы. Ведь и то и другое рукотворно. Если не найти экономических способов увеличить предложение топлива, ручное управление придется корректировать. Предприятия долго терпеть снижение доходности не смогут. Издержки на топливо всегда высоки, но государство может распределять его выборочно — в первую очередь тем, кто собирает урожай и перевозит грузы", — пояснил специалист.

Что касается потребительского поведения, эксперт предостерег от панических закупок впрок. Вместо создания запасов продуктов Ломакин-Румянцев советует переходить к рациональному планированию расходов. Это подразумевает строгую ревизию бюджета, отказ от импульсивных покупок и более внимательное отношение к объему и месту приобретения товаров. Стоит учитывать, что изменение цен на заправках может стать триггером для инфляционных ожиданий, но грамотное распределение личных средств помогает нивелировать эти риски.

"Советую рационализировать бюджет — это значит отказаться от ненужного, точно понимать, что, где, когда и в каких количествах вы покупаете и зачем. То есть начинать серьезно относиться к своим расходам. Если люди так делают, это помогает им сократить лишние траты и эффективнее управлять деньгами", — резюмировал Ломакин-Румянцев.

Экспертная проверка: Макроэкономист Артем Логинов, Риск-менеджер Илья Гусев

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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