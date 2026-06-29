Формула стабильности: как ЦБ превращает нефтяные сверхдоходы в антикризисный резерв

Банк России приступает к регулярным закупкам иностранных активов для наполнения государственных резервов в рамках бюджетного правила, пояснил председатель Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Олег Вьюгин. В беседе с Pravda.Ru эксперт детализировал механизм работы финансового регулятора при росте сырьевых котировок.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Ранее представители Центробанка сообщили, что в период с 1 по 6 июля ведомство намерено ежедневно приобретать валюту на общую сумму 9,34 млрд рублей. Подобные операции напрямую зависят от динамики сырьевого рынка. Многие аналитики полагают, что регулярные валютные интервенции позволяют сглаживать резкие колебания на внутреннем рынке. Кроме того, эксперты указывают на ключевой фактор укрепления валюты, связанный с распределением экспортной выручки в текущем сезоне.

Вьюгин отметил, что текущие действия ЦБ являются техническим исполнением поручений Министерства финансов. В основе процесса лежит установленная в бюджете цена отсечения на нефть, которая в текущем году составляет 59 долларов за баррель. Все доходы, поступающие сверх этой планки, подлежат резервированию.

"Центральный банк выполняет поручение Минфина в рамках бюджетного правила. В бюджете на этот год установлена цена нефти в 59 долларов за баррель. Если фактическая цена экспорта превышает этот уровень, все сверхдоходы резервируются, а Центральный банк на соответствующую сумму должен купить валюту", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что данные операции проводятся практически ежемесячно, соответствуя логике наполнения "кубышки". При этом интенсивность и частота присутствия регулятора на рынке зависят исключительно от объемов нефтегазовой выручки.

В профильных ведомствах признают, что накопленные нефтегазовые доходы становятся инструментом для обеспечения долгосрочной стабильности казны. В то же время на рынке обсуждаются риски, когда значительное укрепление рубля может потребовать более активного вмешательства властей для коррекции курса. В экспертном сообществе часто обсуждается прогноз рубля, который нередко расходится со скептическими ожиданиями зарубежных финансовых институтов.

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